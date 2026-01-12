Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మకర సంక్రాంతి 2026: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో సిరిసంపదలు

    2026 మకర సంక్రాంతి వేళ సూర్యుడు, బుధుడు కలయికతో ‘బుధాదిత్య రాజయోగం’ ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల మేషం, కన్య, కుంభ రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, వృత్తిలో పురోగతి కలుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Jan 12, 2026 2:34 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మకర సంక్రాంతి పండుగ కేవలం పతంగుల సందడినే కాదు, ఆకాశంలో ఒక అద్భుతమైన గ్రహ గమనాన్ని కూడా తీసుకురాబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, 2026 జనవరి 14న మకర సంక్రాంతి పర్వదినం అత్యంత విశేషమైనదిగా మారనుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆ రోజు ఏర్పడనున్న ‘బుధాదిత్య రాజయోగం’.

    మకర సంక్రాంతి 2026: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో సిరిసంపదలు
    మకర సంక్రాంతి 2026: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో సిరిసంపదలు

    సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే ఈ శుభ ఘడియల్లోనే బుధుడు కూడా అదే రాశిలో కొలువుదీరనున్నాడు. ఈ ఇద్దరు గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు ఒక్కసారిగా మారిపోనున్నాయి.

    ఏమిటీ బుధాదిత్య రాజయోగం?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. "సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసానికి, అధికారానికి, కీర్తి ప్రతిష్టలకు ప్రతీక కాగా.. బుధుడు తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తికి కారకుడు. వీరిద్దరూ కలిస్తే ఆ వ్యక్తి మేధస్సు పదునుదేలడమే కాకుండా, విజయానికి అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి" అని జ్యోతిష్య పండితులు వివరిస్తున్నారు.

    ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో ఇప్పుడు చూద్దాం:

    మేష రాశి: విజయ దుందుభి

    మేష రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ముఖ్యంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    కన్య రాశి: విలాసవంతమైన జీవితం

    కన్య రాశి వారికి ఈ సమయం భౌతిక సుఖాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారస్తులు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన కాలం. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది, గతంలో ఉన్న ఆందోళనలన్నీ తొలగిపోయి ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

    కుంభ రాశి: కాసుల వర్షం

    కుంభ రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం రాజభోగాలను కల్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక అంశాల్లో భారీ మార్పులు కనిపిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి, ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. స్నేహితులు, బంధువుల మద్దతుతో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తారు. షేర్ మార్కెట్ లేదా రిస్క్ ఉన్న రంగాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంపై నమ్మకం కలిగిన వారి కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. పూర్తి వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.)

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మకర సంక్రాంతి 2026: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో సిరిసంపదలు
    News/Rasi Phalalu/మకర సంక్రాంతి 2026: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో సిరిసంపదలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes