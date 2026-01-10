Edit Profile
    మేష రాశి వారఫలం (జనవరి 11 - 17): ఈవారం మీకు కొత్త లక్ష్యాలు, ఆర్థిక నిలకడ

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 11-17) ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగనుంది. కెరీర్‌లో చిన్నపాటి విజయాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తాయి. అయితే, వ్యక్తిగత జీవితంలో సహనం పాటించడం చాలా అవసరమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Jan 10, 2026 7:37 PM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో మొదటి రాశి అయిన మేష రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు) సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి, ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. చిన్న చిన్న ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్లడం, ఇతరుల మద్దతును స్వీకరించడం వల్ల మీరు విజయం సాధిస్తారు. ఈ వారం మీలో ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉంటుంది, కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించడానికి మీరు ఉత్సాహం చూపుతారు.

    మేషరాశి ప్రేమ, బంధాలు: వినడం నేర్చుకోండి

    ఈ వారం మేష రాశి జాతకులు మీ భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త మృదువుగా, ప్రేమగా వ్యవహరించండి. మీరు మాట్లాడటం కంటే, అవతలి వారు చెప్పేది వినడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. చిన్నపాటి ప్రశంసలు లేదా సహాయం మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి.

    సింగిల్స్‌కు సూచన: పెళ్లికాని వారికి కుటుంబ వేడుకల్లో లేదా స్నేహితుల ద్వారా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి ప్రేమగా మారే అవకాశం ఉంది.

    ఇంటి ఆచారాలను, పెద్దలను గౌరవించండి. కుటుంబంతో కలిసి పూజలు లేదా దేవాలయ సందర్శన చేయడం వల్ల మనసుకి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పాత మనస్పర్థలు ఎదురైనప్పుడు సహనంతో వ్యవహరించండి, కఠినమైన మాటలకు దూరంగా ఉండండి.

    కెరీర్, ఉద్యోగం: ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు..

    వృత్తి జీవితంలో ఈ వారం మీరు చాలా స్పష్టతతో ఉండాలి. ఒకేసారి అన్ని పనులు నెత్తిన వేసుకోకుండా, ఒక్కో పనిని పూర్తి చేస్తూ వెళ్లండి. సహోద్యోగులతో సమాచారాన్ని పంచుకోవడం వల్ల మీకు వారి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ నైపుణ్యాలకు తగ్గ కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది, చిన్న టీమ్‌కు నాయకత్వం వహించే అవకాశం కూడా రావచ్చు. మీ పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు శాంతంగా ఉండండి మరియు కార్యాలయ నియమాలను తప్పక పాటించండి.

    ఆర్థిక పరిస్థితి: పొదుపు మంత్రం

    ఆర్థికంగా ఈ వారం మీకు స్థిరంగా ఉంటుంది. అయితే, మీ అవసరాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. అనవసరపు ఖర్చులకు, ఆవేశంతో చేసే షాపింగ్‌కు దూరంగా ఉండండి. పెండింగ్‌లో ఉన్న చిన్నపాటి పేమెంట్స్ లేదా రీఫండ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీరు లోన్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే, మీ అవసరాలను స్పష్టంగా వివరించండి.

    అదనపు ఆదాయం సమకూరితే, అందులో కొంత భాగాన్ని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దాచుకోండి. రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడుల జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది.

    మేష రాశి జాతకులు ఆరోగ్యం: శక్తిని పెంచుకోండి

    మేష రాశి జాతకుల ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే సరైన విశ్రాంతి తప్పనిసరి. ప్రతిరోజూ కాసేపు నడక లేదా చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీ ఎనర్జీ లెవల్స్ పెరుగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం (Deep breathing), స్ట్రెచింగ్ వంటివి ప్రయత్నించండి. ఆహారంలో తాజా కూరగాయలు, పండ్లు ఉండేలా చూసుకోండి. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం మర్చిపోవద్దు. మొబైల్, లాప్‌టాప్ స్క్రీన్ల ముందు ఎక్కువ సమయం గడపకుండా బ్రేక్ తీసుకోండి. రాత్రి త్వరగా నిద్రపోయేలా ప్లాన్ చేసుకోండి. అలసటగా అనిపిస్తే డాక్టర్ లేదా శ్రేయోభిలాషుల సలహా తీసుకోండి.

    జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా: ఈ వారం మీరు క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలిని పాటిస్తే, అద్భుతమైన ఫలితాలను అందుకుంటారు. మొండితనాన్ని వీడి, సహనంతో అడుగులు వేయండి.

