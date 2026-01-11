Edit Profile
    వృషభ రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17, 2026): ఆచితూచి అడుగు వేస్తే అద్భుత విజయాలు

    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ప్రణాళికాబద్ధమైన శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సలహాలు పాటించడం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. మీ ప్రేమ, కెరీర్, ఆరోగ్యం ఈ వారం ఎలా ఉండబోతున్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jan 11, 2026 6:45 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో రెండో రాశి అయిన వృషభానికి 'ఎద్దు' చిహ్నం. స్థిరత్వానికి, సహనానికి మారుపేరైన ఈ రాశి వారిని శుక్ర గ్రహం పాలిస్తుంది. మరి 2026, జనవరి 11 నుంచి 17వ తేదీ వరకు వృషభ రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉంది? ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సక్సెస్ అవుతారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఈ వారం మీరు వేసే ప్రతి అడుగు ఆచితూచి ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సరైన ప్లానింగ్, నిరంతర శ్రమ ఉంటేనే ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా నిశితంగా గమనించండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలను తోసిపుచ్చకుండా పాటించడం వల్ల మీకు మేలు జరుగుతుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఇప్పటి నుంచే పొదుపు చేయడం ప్రారంభించండి.

    వృషభ రాశి: ప్రేమ - సంబంధాలు

    మీరు ఎవరినైనా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, ఈ వారం వారితో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా సున్నితంగా ఉండండి. మీ మాటలు ఎదుటివారి మనసు నొప్పించకుండా చూసుకోవాలి. ఇంట్లో అందరితో కలిసి భోజనం చేయడం, పలకరించుకోవడం వల్ల మీ మధ్య బంధం మరింత బలపడుతుంది. సింగిల్స్‌గా ఉన్నవారికి ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లలోనో లేదా స్నేహితుల కలయికలోనో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి ప్రేమగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోండి, భాగస్వామి ఇష్టాయిష్టాలను గౌరవించండి.

    వృషభ రాశి: కెరీర్ - ఉద్యోగం

    ఆఫీసులో మీ దైనందిన పనులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. ఏ పనినైనా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పూర్తి చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, మొహమాట పడకుండా పై అధికారులను అడిగి తెలుసుకోండి. షార్ట్‌కట్‌ల జోలికి వెళ్లకుండా కష్టపడి పని చేస్తే మేనేజర్ల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు నిలకడగా వ్యవహరించండి. టీమ్ వర్క్ మీకు కలిసి వస్తుంది.

    వృషభ రాశి: ఆర్థికం

    ఆర్థిక విషయాల్లో మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటేనే ఈ వారం గట్టెక్కుతారు. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. భారీ వస్తువుల కొనుగోళ్లకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ఏదైనా కొనాలనుకుంటే ఒకటికి రెండుసార్లు ధరలను సరిపోల్చుకోండి. అప్పులు తీసుకోవాల్సి వస్తే నమ్మకమైన వ్యక్తుల సలహా తీసుకోండి. పాత బిల్లులను క్లియర్ చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. చిన్నపాటి పొదుపు కూడా భవిష్యత్తులో మీకు కొండంత అండగా మారుతుంది.

    వృషభ రాశి: ఆరోగ్యం

    మీ అలవాట్లే మీ ఆరోగ్యానికి రక్షణ కవచాలు. కీళ్లు, గుండె సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే రోజూ చిన్నపాటి నడక లేదా యోగా అలవాటు చేసుకోండి. ఆహారంలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, నీళ్లు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి. నిద్రపోయే ముందు ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లకు దూరంగా ఉండటం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడిగా అనిపిస్తే కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి లేదా మీకు ఇష్టమైన వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడండి.

    "క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్లానింగ్ ఉంటే ఈ వారం వృషభ రాశి వారు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తారు" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే వివరించారు.

