ఈరోజు తెలుగు పంచాంగం: ఫిబ్రవరి 06 తిధి, నక్షత్రం, అమృత కాలం, వర్జ్యం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: పంచమి రాత్రి 1:22 వరకు తర్వాత షష్టి
నక్షత్రం: హస్త రాత్రి 12:22 వరకు తర్వాత చిత్తా
యోగం: ధృతి రాత్రి 11:37 వరకు
కరణం: కౌలవా మధ్యాహ్నం 12.49 వరకు తైతుల రాత్రి 1:22 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 6.01 నుంచి రాత్రి 7:42 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 7.51 నుంచి ఉదయం 9:33 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:06 నుంచి ఉదయం 9:51 వరకు మధ్యాహ్నం 12:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:38 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 11.05 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.20 నుంచి సాయంత్రం 4.45 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం