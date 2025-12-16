ఈ మంగళవారం పరిహారాలు చాలా శక్తివంతమైనవి.. హనుమంతుని ఆశీస్సులతో అపారమైన సంపదను పొందవచ్చు, కుజదోష ప్రభావం కూడా తగ్గుతుంది!
మంగళవారం నాడు హనుమంతుడిని ఆరాధించేటప్పుడు కొన్ని పరిహారాలను కూడా పాటించడం మంచిది. ఈ సులువైన పరిహారాలను మంగళవారం నాడు పాటించడం వలన జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అడ్డంకులు ఇవేమీ ఉండవు. ఆనందంగా పనులు పూర్తవుతాయి, సక్సెస్ను కూడా అందుకోవచ్చు.
వారంలో ప్రతి రోజు ఒక్కో దేవుడికి అంకితం చేయబడింది. మంగళవారం నాడు చూస్తే హనుమంతుని పూజిస్తారు. మంగళవారం నాడు హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వలన హనుమంతుని ఆశీస్సులు కలిగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. హనుమంతుడి అనుగ్రహంతో భయమంతా తొలగి, విజయవంతంగా పనులను పూర్తి చేయొచ్చు. మంగళవారం నాడు హనుమంతుడిని ఆరాధించేటప్పుడు చాలా మంది హనుమాన్ చాలీసాను కూడా పఠిస్తారు.
మంగళవారం నాడు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే ఏ సమస్యా ఉండదు
మంగళవారం నాడు హనుమంతుని ఆరాధించేటప్పుడు ఈ పరిహారాలను కూడా పాటిస్తే మంచిది. మంగళవారం నాడు ఏ సమస్యలైనా తొలగిపోవడానికి ఈ చిన్న పరిహారాన్ని పాటించండి. స్నానం చేసిన తర్వాత ఎరుపు లేదా కాషాయ రంగు దుస్తులు ధరించండి. సాయంత్రం హనుమంతుడి ఫోటో పెట్టి దాని ముందు దీపారాధన చేయండి.
అందులో 5 లేదా 7 నువ్వులను వేయండి. తర్వాత 108 సార్లు “ఓం హనుమతే నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఇలా మంగళవారం నాడు పాటించినట్లయితే సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమీ ఉండవు. ఆనందంగా ఉండొచ్చు. హనుమంతుని ఆశీస్సులు కలుగుతాయి.
ప్రతికూల శక్తిని ఇలా తొలగించుకోండి
మంగళవారం నాడు ఇలా చేయడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ప్రతి మంగళవారం ఉదయం, సాయంత్రం కూడా దీపారాధన చేసి హనుమాన్ చాలీసాను పఠించండి. అలాగే నీళ్లలో కొంచెం నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి ఇంటిని శుభ్రపరచండి. ఆ నీటితో ఇంటిని తుడుచుకోవడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ఇంట్లో ప్రేమ, అనురాగాలు పెరుగుతాయి. ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
ఆర్థిక సమస్యలను ఇలా తొలగించచ్చు
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడేవారు ఒక రాగి నాణెం లేదా రూపాయి కాసుపై కుంకుమ లేదా సింధూరం పెట్టి దీనిని పూజ గదిలో పెట్టండి. తర్వాత హనుమంతుడిని పూజించి హనుమాన్ చాలీసాను పఠించండి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ నాణేన్ని డబ్బులు దాచుకునే చోట పెట్టండి. ఇలా మంగళవారం నాడు చేయడం వలన ఆర్థిక కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. సులువుగా ఆర్థిక బాధల నుంచి బయటపడొచ్చు.
కుజ దోషం
చాలా మంది కుజ దోషంతో బాధ పడతారు. కుజదోషం ఉన్నవారు వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం కలగడానికి, వివాహం జరగడానికి ఈ పరిహారాన్ని పాటించొచ్చు. మంగళవారం నాడు స్నానం చేసిన తర్వాత హనుమంతుడికి సింధూరంతో పూజ చేయండి. “ఓం క్రమ్ క్రీమ్ క్రోమ్ సహా భౌమాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని పఠించండి. ఇలా చేయడం వలన హనుమంతుని అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కుజదోష ప్రభావం కూడా తగ్గుతుంది.
