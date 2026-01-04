నేడు ఈ 5 రాశిచక్రాలకు ప్రత్యేకమైన రోజు, సాయంత్రం నాటికి పెద్ద మార్పులు ఉంటాయి!
రాశి ఫలాలు 04 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 04 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
జనవరి 4, 2026 రాశి ఫలాలు: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది. ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 4 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మరి ఈరోజు ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో, ఏ రాశిచక్రాలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీలో శక్తి ఉంటుంది, అయితే మీరు దానిని సరైన దిశలో ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. ఒకేసారి చాలా ఎక్కువ పనులు చేయడం కంటే ఒక ముఖ్యమైన పనిని ఎంచుకుని పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆఫీసులో లేదా ఇంట్లో మాట్లాడటం ద్వారా పూర్తి కాని అనేక విషయాలను పరిష్కరించవచ్చు. కోపంగా మాట్లాడే మాటలు హాని చేస్తాయి, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండటం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం కుటుంబం లేదా స్నేహితులతో సమయం గడపడం మనస్సును ఆనందంగా మారుస్తుంది.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు కాస్తంత నెమ్మదిగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇది నమ్మదగినది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో తెలివైన చర్యలు తీసుకోండి. ఇంటి పనులు అయినా, సంబంధాలు అయినా ప్రతిదీ సౌకర్యవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఎవరితోనైనా బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల లోపల ఉద్రిక్తత తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. అలసటగా అనిపిస్తే విశ్రాంతి ఇవ్వండి.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మిథున రాశి వారి మనస్సు చాలా చురుగ్గా ఉంటుంది. స్నేహితులు లేదా సహోద్యోగులతో సంభాషణలో మీరు మంచి ఆలోచనను పొందవచ్చు. ప్రేమ, సంబంధాలలో స్పష్టంగా, సూటిగా ఉండటం మంచిది. అపార్థాలకు దారితీయదు. సాయంత్రం వరకు మీరు మీ పనితో సంతృప్తి చెందుతారు.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు మనస్సు ప్రశాంతంగా, సమతుల్యంగా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబంతో మరింత అనుబంధాన్ని అనుభవిస్తారు, ఇంట్లో వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది. పని వేగం కాస్తంత నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు. డబ్బు విషయంలో అనవసర ఖర్చులు మానుకోండి. భావోద్వేగాలకు లోబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అలా చేస్తే రోజు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. మీ మాటలకు ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ అభిప్రాయాన్ని వినవచ్చు. కానీ ఆత్మవిశ్వాసం అహంకారంగా మారకూడదని గుర్తుంచుకోండి. సంబంధాలలో కాస్తంత మొగ్గు చూపడం, ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కన్యా రాశి:
ఈ రోజు మీరు బాధ్యతల భారాన్ని అనుభవించవచ్చు, కానీ మీ కృషి వృథా కాదు. ఆఫీసులోనూ, ఇంట్లోనూ సంతులనం పాటించడం ముఖ్యం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు; కొద్దిగా విశ్రాంతి కూడా అవసరం. రాత్రి వరకు మీరు సంతృప్తిగా, స్థిరంగా ఉంటారు.
తులా రాశి:
ఈ రోజు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటిని సమర్థంగా నిర్వహించగలుగుతారు. పని విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి, ఎందుకంటే కాస్తంత నిర్లక్ష్యం సమస్యగా మారుతుంది. సంబంధాలలో స్పష్టంగా కమ్యూనికేట్ చేయండి; విషయాలను మనస్సులో దాచుకోవద్దు. సాయంత్రం మీరు రిలాక్స్ అవుతారు.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు ఆలోచించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన రోజు. డబ్బు, సంబంధాలలో జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం. పాత స్నేహితుడితో సంభాషణ జరుగుతుంది, ఇది మంచిది. ఈ రోజు ఒక అభ్యాస దినంగా మారుతుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు సమతుల్యతను కాపాడుకోవాల్సిన రోజు. పని, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమన్వయం అవసరం. డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోండి. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది, సంభాషణ ద్వారా సంబంధాలు బలపడతాయి. రోజు చివరలో మనస్సు తేలికగా, సంతోషంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
ఈ రోజు భావోద్వేగాలు కాస్తంత లోతుగా ఉండవచ్చు. దేని గురించైనా మనస్సులో గందరగోళం ఉండవచ్చు, కానీ కోపం లేదా మొండితనాన్ని నివారించండి. పనిలో సహనంగా ఉండండి; కష్టపడి పని చేస్తే ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీ హృదయాన్ని ఎవరితోనైనా పంచుకోవడం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి:
ఈరోజు మనస్సు ఓపెన్గా, సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యక్తులను కలవడం లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్లడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పనిలో కొత్త అవకాశాలు లేదా కొత్త సమాచారం లభిస్తుంది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మొత్తం మీద రోజు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మీరు మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. సృజనాత్మక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది, అలాగే ఎవరితోనైనా మీ అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఖర్చులు తెలివిగా చేయండి. సాయంత్రం నాటికి మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది, లోపల నుంచి సంతృప్తి కలుగుతుంది.