    వైజాగ్ వాసులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్

    విశాఖ నగర వాసులకు కేంద్రం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో వైజాగ్ రూపురేఖలు మారనున్నాయి.

    Published on: Feb 10, 2026 3:41 PM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    వైజాగ్‌కు మెట్రో వచ్చేస్తోంది. కేంద్రం నుంచి మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. దీంతో విశాఖలో మెట్రో రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పనులు పట్టాలెక్కి కంప్లీట్ అయితే బీచ్ సిటీలో ప్రయాణం మరింత సులభం అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబుకు కేంద్ర ప్రట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ స్వయంగా తెలియజేశారు. వైజాగ్, విజయవాడంలో మెట్రో నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను గతంలోనే కేంద్రానికి రాష్ట్రం పంపింది. మెుదట వైజాగ్‌లో మెట్రో నిర్మాణానికి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    నీటి ప్రాజెక్టులపై చంద్రబాబు

    ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఢిల్లీ పర్యటన బిజీబిజీగా ఉంది. కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్‌ను కలిసి పోలవరం ప్రాజెక్టుతో సహా కీలకమైన నీటిపారుదల, నీటి భద్రతా ప్రాజెక్టులకు అనుమతులను వేగవంతం చేయాలని, ఆర్థిక సహాయం అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి, రైతుల జీవనోపాధిని మెరుగుపరిచేందుకు సకాలంలో కేంద్ర మద్దతు చాలా కీలకమని చంద్రబాబు అన్నారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతిపాదనలు, జాతీయ ప్రాజెక్టులలో వ్యయాల పెరుగుదల, దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర నదీ జల వివాదాలపై కేంద్రమంత్రితో చర్చించారు.

    పోలవరం ప్రాజెక్టుపై విధించిన స్టాప్-వర్క్ ఆర్డర్‌ను శాశ్వతంగా ఎత్తివేయాలని చంద్రబాబు కేంద్రాన్ని కోరారు. పోలవరం దశ II కోసం పూర్తి కేంద్ర నిధులను అభ్యర్థించారు. భూసేకరణ, పునరావాసం, నిర్వాసిత కుటుంబాల పునరావాసం, రక్షిత కట్టల నిర్మాణంతో కూడిన రెండో దశకు దాదాపు రూ.32,000 కోట్ల అదనపు కేటాయింపులు అవసరమని అన్నారు.

    గోదావరి వరద నీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కరువు పీడిత ప్రాంతాలకు మళ్లించడం లక్ష్యంగా ప్రతిపాదిత పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదాలు, మద్దతు గురించి కేంద్రమంత్రితో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ తాగునీరు, నీటిపారుదల, పారిశ్రామిక అవసరాలను తీరుస్తుందని అన్నారు. జాతీయ నదుల అనుసంధాన విధానం కింద సాంకేతిక, ఆర్థిక మద్దతును ఆయన కోరారు.

    గోదావరి జలాల పంపకంపై తెలంగాణతో కొనసాగుతున్న విభేదాలను చంద్రబాబు ఎత్తి చూపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సమాన కేటాయింపు జరిగేలా గోదావరి జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్‌ను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఎగువ కృష్ణా నదిపై ఉన్న ఆల్మట్టి ఆనకట్ట ఎత్తును పెంచాలనే కర్ణాటక ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నీటి లభ్యతపై తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతుందని చెప్పారు.

    News/Andhra Pradesh/వైజాగ్ వాసులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్
