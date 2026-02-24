Edit Profile
    తిరుపతిలో కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్లకుపైగా లడ్డూలు తయారు చేశారు.. ఏపీ అసెంబ్లీలో చర్చ

    తిరుపతి లడ్డూ నెయ్యి కల్తీపై ఏపీ అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగింది. ఈ అంశం భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసిందని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అన్నారు.

    Updated on: Feb 24, 2026 2:27 PM IST
    By Anand Sai
    తిరుపతి లడ్డూ నెయ్యి కల్తీపై ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ప్రత్యేక చర్చను నిర్వహించింది. ఈ అంశం భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసింది. పవిత్రమైన సంప్రదాయం వివాదాస్పదంగా మారిందని తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి రాంనారాయణ రెడ్డి చర్చను ప్రారంభించారు.

    తిరుపతి లడ్డూ వివాదం
    తిరుపతి లడ్డూ వివాదం

    'పవిత్ర ఆలయ ప్రసాదం స్వచ్ఛతను వివరించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తడం విచారకరం. సామాన్యులకు అందించే లడ్డూను కల్తీ చేయడం భక్తులను బాధపెడుతుంది.' అని మంత్రి రాంనారాయణ రెడ్డి అన్నారు.

    20 కోట్లకుపైగా లడ్డూలు తయారు చేశారు : చంద్రబాబు

    ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడారు. వైసీపీ హయాంలో తిరుపతి ఆలయానికి 20 కోట్లకు పైగా లడ్డూలను తయారు చేయడానికి దాదాపు 60 లక్షల కిలోల నెయ్యిని ఉపయోగించారని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. సిండికేట్లు ప్రసాదం నాణ్యతలో రాజీ పడటం ద్వారా అపవిత్రత చేశాయని, తద్వారా భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని అన్నారు.

    'కల్తీ నెయ్యి సరఫరా సమస్యలో కుట్ర కోణం ఉంది. వారు (నేరస్థులు) సిండికేట్ గా మారారు. ఇవన్నీ ఫోరెన్సిక్ సాక్ష్యాలలో నిరూపించబడ్డాయి. 2019 నుంచి 2024 మధ్య కల్తీ నెయ్యిని ఉపయోగించి 20 కోట్లకు పైగా లడ్డూలు తయారు చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కల్తీ నెయ్యిని సేకరించడానికి సుమారు రూ .234.51 కోట్లు ఖర్చు చేయించారు.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.

    కల్తీ చేయడం ద్వారా అపవిత్రతకు పాల్పడ్డారని చంద్రబాబు అన్నారు. వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో ఆలయాలపై పలు దాడులు జరిగాయని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. గతంలో ఎన్‌డీడీబీ నివేదిక ఆధారంగా కల్తీ నెయ్యిపై తాను వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. ల్యాబ్‌ల కళ్లు గప్పి నెయ్యి టెండర్లు దక్కించుకున్నారన్నారు. 'అధికారులు, నిపుణులు అందరూ కలిసి కుట్రలు చేశారు. 2026 జనవరి 23న ఈ కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో సీబీఐ చార్జ్‌షీట్ వేసింది.' అని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు.

    అంటే జగన్‌కు భాగం ఉన్నట్టేగా కదా? : పవన్

    కల్తీ నెయ్యి అంశంలో దోషులు ఎవరైనా.. శిక్షపడాల్సిందేనని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. కల్తీ నెయ్యిలో ఏ రసాయనాలు వాడారో ఆ పెరుమాళ్లకే తెలియాలన్నారు. జంతు సంబంధ రసాయనాలు ఉన్నాయని ఎన్డీడీబీ నివేదిక చెప్పిందన్నారు. అది నెయ్యి కాదని సీబీఐ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందన్నారు. ఇది ధర్మానికి సంబంధించిన విషయం అని చెప్పారు. సకల మతాలను గౌరవించడం ఈ దేశ సంస్కృతి అని పేర్కొన్నారు. టీటీడీ బోర్డును జగన్ ఎందుకు వెనకేసుకొస్తున్నారని, అంటే ఆయనకు భాగం ఉన్నట్టేగా కదా అని పవన్ కల్యాణ్ అడిగారు.

