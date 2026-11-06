Cyclone Murasu AP Loss : మురసు తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ - ఏపీలో రూ 1919 కోట్ల నష్టం
ఏపీలో మురసు తుఫాన్ సృష్టించిన నష్టం ప్రాథమికంగా రూ. 1,919 కోట్లుగా నమోదైందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. బాధితుల సహాయార్థం రూ. 37 కోట్లు విడుదల చేశారు. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ రివ్యూ చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మురసు తీవ్ర తుపాను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. రాష్ట్రాన్ని వరుసగా వణికించిన అర్నాబ్, మురసు తుపాన్ల దాటికి ప్రజలు… ముఖ్యంగా రైతాంగం కోలుకోలేని దెబ్బ తిన్నారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం… మురసు తుఫాన్ కారణంగా రాష్ట్రంలో దాదాపు రూ. 1,919 కోట్ల మేర ఆస్తి, పంట నష్టం వాటిల్లింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 59 మండలాలు, 649 గ్రామీణ పంచాయతీలపై ఈ తుఫాన్ ప్రభావం పడింది. మృతుల విషయానికి వస్తే బాపట్ల జిల్లాలో ఐదుగురు, గుంటూరు జిల్లాలో ఇద్దరు, పల్నాడు జిల్లాలో ఒకరు చొప్పున మొత్తం ఎనిమిది మంది మరణించారు. ప్రభావిత జిల్లాల్లో తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం తొలి విడతగా రూ.37 కోట్లను విడుదల చేసింది.
సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే…
తుఫాన్ తీవ్ర ప్రభావానికి గురైన ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు…. శుక్రవారం ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. హెలికాప్టర్ ద్వారా వరద ముంపునకు గురైన గ్రామాలు, దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను నిశితంగా పరిశీలించారు.
ఆ తర్వాత సూర్యలంక ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్కు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి…. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గాన బాపట్ల మండలం జిల్లెలమూడి వంతెన వద్దకు వెళ్లారు. ఉప్పెన, భారీ వర్షాల వల్లతో… దెబ్బతిన్న డ్రెయిన్ల పరిస్థితిని అక్కడికక్కడే ఇరిగేషన్ (సాగునీటి) శాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు. వరద నీరు త్వరగా సముద్రంలోకి వెళ్లేలా డ్రెయిన్ల పూడికతీత, మరమ్మతు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
అక్కడి నుంచి గుంటూరు జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని రేటూరు గ్రామానికి సీఎం చంద్రబాబు చేరుకున్నారు. నీట మునిగిన వరి పొలాల్లోకి స్వయంగా దిగి పంట నష్టాన్ని పరిశీలించారు. సర్వస్వం కోల్పోయి ఆవేదనలో ఉన్న స్థానిక రైతులతో ముఖాముఖి మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి… మురసు తుపానుతో రాష్ట్రంలో ప్రాథమికంగా రూ. 1,919 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని వెల్లడించారు. బాధితులకు తక్షణ ఉపశమనం అందించేందుకు రూ.37 కోట్లను ఇప్పటికే జిల్లాలకు విడుదల చేశామని తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More