విశాఖలో ' పాల్స్ గ్లోబల్ టాయ్ పార్క్' - ఏపీ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్
పాల్స్ గ్లోబల్ టాయ్ పార్క్ను స్థాపించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ పార్క్ కోసం… మొదటి దశలో విశాఖపట్నం జిల్లా నక్కపల్లిలో 581.39 ఎకరాల భూమిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది.
ప్రపంచ స్థాయి టోయ్ తయారీ ఎకోసిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. పాల్స్ గ్లోబల్తో భాగస్వామ్యంగా APIIC గ్లోబల్ టాయ్ పార్క్ను స్థాపించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
మొదటి దశ భూకేటాయింపులు…
భారతదేశంలో అతిపెద్ద సమగ్ర టోయ్ ఉత్పత్తి క్లస్టర్లలో ఒకటిగా రూపొందనున్న ఈ పార్క్ కోసం, మొదటి దశలో విశాఖపట్నం జిల్లా నక్కపల్లిలో 581.39 ఎకరాల భూమిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను సీఎం చంద్రబాబు ఓ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు.
“జపాన్, కొరియా, తైవాన్ వంటి దేశాల ప్రముఖ గ్లోబల్ టోయ్ పరిశ్రమ పెట్టుబడిదారులతో పాటు, పాల్స్ ప్లష్ లిమిటెడ్ అధ్యక్షుడు అజయ్ సిన్హా గారిని కలిశాను. అనకపల్లి జిల్లా, నక్కపల్లి మండలంలో పర్యావరణ అనుకూల టాయ్ పార్క్ అభివృద్ధి అంశంపై చర్చించాము. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ప్రాంతంలోని 30,000 మందికి పైగా మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబడతాయి మరియు ప్రపంచంలోని అనేక పిల్లలకు ఆనందాన్ని అందించే ఉత్పత్తులు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరతాయి” అని ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు.
పాల్స్ గ్లోబల్ టాయ్ పార్క్ అధ్యక్షుడు అజయ్ సిన్హా…. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రో-ఆక్టివ్ దృక్పథాన్ని అభినందించారు. భారతీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల నుండి విశేష స్పందన లభిస్తోందని, అనేక పెట్టుబడిదారులతో చర్చలు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
పాల్స్ గ్లోబల్ టాయ్ పార్క్ వేలాది గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ, వారి కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేసే శక్తివంతమైన ఉపాధి యంత్రంగా నిలుస్తుంది. కఠిన అమలు ప్రణాళికలతో అనుసంధానంగా, ఈ టోయ్ పార్క్కు సంబంధించిన సర్క్యులర్ను నవంబర్ 16న ఇండస్ట్రీస్ సెక్రటరీ జారీ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా మరియు విదేశాల నుంచి భారీ పెట్టుబడులు ఆకర్షించే ఈ ప్రాజెక్ట్… రానున్న కాలంలో రాష్ట్ర పరిశ్రమల వృద్ధికి దోహదపడనుంది.
ఈ కార్యక్రమం ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పథంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలిచిపోతోంది. విశాఖపట్నాన్ని గ్లోబల్ టోయ్ తయారీ కేంద్రంగా నిలబెట్టడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషించనుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.