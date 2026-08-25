Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Andhra University : ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు

Andhra University Admissions : ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులకు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలి.

Published on: Aug 25, 2026, 14:26:42 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను సెల్ఫ్ సపోర్ట్ విధానంలో ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఈ MBA ప్రోగ్రామ్‌లలో మార్కెటింగ్ మేనేజ్‌మెంట్, ఫైనాన్స్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ఉన్నాయి. ఏ.యూ. కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్‌లో ఒక్కో ప్రోగ్రామ్‌లో 40 సీట్లు, ఏ.యూ. స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్‌లో 120 సీట్లు కేటాయించారు.

ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ
ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ

ఏ.యూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంసీఏలో 90 సీట్లను అందిస్తుంది. వార్షిక ఫీజు ఎంబీఏకి రూ.1.50 లక్షలు, అదే ఎంసీఏకి రూ.1.25 లక్షలుగా ఉంది. ప్రవేశాలు AP ICET-2026 ర్యాంక్ ఆధారంగా ఉంటాయి. మిగిలిన సీట్లను అర్హత పరీక్షలో మెరిట్ ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు. దరఖాస్తు ఫారాలను ఆగస్టు 25 నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని యూనివర్సిటీ వెల్లడించింది.

పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులు సెప్టెంబర్ 15 సాయంత్రం 5 గంటలలోపు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్‌కు చేరాలి. కౌన్సెలింగ్ సెప్టెంబర్ 17న ఉదయం 10 గంటలకు జరగనుంది. ఈ సెల్ఫ్-సపోర్ట్ సీట్లకు ట్యూషన్ ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్, స్కాలర్‌షిప్‌లు వర్తించవు.

పరీక్షలు వాయిదా

మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు దినంలో మార్పు కారణంగా ఆగస్టు 26న జరగాల్సిన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల రెండో సెమిస్టర్ సప్లిమెంటరీ థియరీ పరీక్షలను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఆగస్టు 27కి వాయిదా వేసింది. యూనివర్సిటీ సర్క్యులర్ ప్రకారం, B.A., B.Com., B.Sc., B.B.A., B.H.M.C.T, B.C.A. కోర్సుల పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం వరకు జరుగుతాయి. పరీక్ష సమయాల్లో ఎటువంటి మార్పు లేదు. విద్యార్థులు సవరించిన తేదీని గమనించి తమ హాల్ టిక్కెట్లు, అధికారిక పరీక్ష సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Andhra Pradesh/Andhra University : ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు
Home/Andhra Pradesh/Andhra University : ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes