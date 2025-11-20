Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏపీకి మరో తుపాను హెచ్చరిక.. ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు!

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మరో తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీనితో రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడనున్నాయి.

    Published on: Nov 20, 2025 9:46 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏపీకీ మరో తుపాను ముప్పు ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శనివారం నాడు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతుందని, వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తుపాను బలపడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు అధికారులు. దీంతో ఏపీలో వర్షాలు పడనున్నాయి.

    ఏపీలో వర్షాలు
    ఏపీలో వర్షాలు

    మరోవైపు నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీనితో ఇవాళ.. ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శుక్రవారం రోజున కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరుతోపాటుగా మరికొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శని, ఆదివారాల్లోనూ వానలు పడనున్నాయి.

    ఈ వాతావరణ ప్రభావంతో నంబర్ 22 నుంచి 25 వరకు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతాలు, రాయలసీమలోనూ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా కోస్తా జగిల్లాల్లో గాలులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చు. ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలపైనా ప్రభావం చూపించనుంది. ఇలాంటి వాతావరణంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

    ఏపీలో చలి విపరీతంగా ఉంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగులలో మంగళవారం రాత్రి 4.6 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ముంచంగిపుట్టు-5.8, చింతపల్లి-6.8, డుంబ్రిగుడ-7.8, పాడేరు-8.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యాయి. ఇంకా డిసెంబర్ రాకముందే ఏజెన్సీలో చలి దారుణంగా ఉంది. డిసెంబర్, జనవరిలో ఎలా ఉంటుందోననే భయం నెలకొంది.

    తుపాను ప్రభావం తెలంగాణలో పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పొడి వాతావరణం కొనసాగనుంది. అయితే పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ.. రాత్రిపూట మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయి.. చలి తీవ్రత మరింత పెరగనుంది.

    News/Andhra Pradesh/ఏపీకి మరో తుపాను హెచ్చరిక.. ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు!
    News/Andhra Pradesh/ఏపీకి మరో తుపాను హెచ్చరిక.. ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes