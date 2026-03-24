AP BRAGCET 2026 : ఏపీ గురుకుల ఎగ్జామ్ ఫైనల్ కీ విడుదల - త్వరలోనే ఫలితాలు
AP BRAGCET Final Keys 2026 : డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులాల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ఫైనల్ కీ విడుదలైంది. apbragcet.apcfss.in వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఏపీలోని డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులాల్లో అడ్మిషన్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ పై అధికారులు కొత్త అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఇటీవలనే ప్రాథమిక కీలను ప్రకటించగా… వాటిపై అభ్యంతరాలను కూడా స్వీకరించారు. అయితే తాజాగా ఫైనల్ కీలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
మార్చి 1వ తేదీన ఈ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎంట్రెన్స్ ద్వారా 5వ తరగతి, జూనియర్ ఇంటర్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. అంతేకాకుండా 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు బ్యాక్ లాగ్ సీట్లను కూడా భర్తీ చేస్తారు. వీటికి సంబంధించిన ఫైనల్ కీలన్నీ కూడా విడుదల చేశారు.
5వ తరగతిలో పాటు 6 నుంచి 10వ తరగతి పరీక్షకు సంబంధించిన ఫైనల్ కీ ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
మీరు హాజరైన పరీక్షకు సంబంధించిన లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
ఇక్కడ ప్రాథమిక కీ పీడీఎఫ్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి ప్రాథమిక కీ కాపీని పొందొచ్చు.
AP BRAGCET 2026లో భాగంగా 5వ తరగతి ఎంట్రెన్స్ కోసం 50 మార్కులకు గానూ ఎగ్జామ్ నిర్వహించారు. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రవేశాల కోసం ఎగ్జామ్ నిర్వహించారు. ప్రతి తప్పు సమాధానికి 1/4 మార్క్ తీసివేస్తారు.
ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ లో విద్యార్థులు సాధించే స్కోర్, ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించి… సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. గత కొంతకాలంగా గురుకుల సీట్ల కోసం తెగ డిమాండ్ ఉంటోంది. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు… వారి పిల్లలను గురుకులాల్లో చేర్చేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఫైనల్ కీలను కూడా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో త్వరలోనే తుది ఫలితాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.