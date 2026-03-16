    AP BRAGCET 2026 : ఏపీ గురుకుల ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ అప్డేట్ - ప్రాథమిక కీ విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ గురుకులాల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ప్రాథమిక కీ విడుదలైంది.  apbragcet.apcfss.in వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. 

    Published on: Mar 16, 2026 2:47 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఏపీలోని డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ గురుకులాల్లో అడ్మిషన్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ పై అప్డేట్ వచ్చేసింది. మార్చి 1వ తేదీన ఎగ్జామ్ నిర్వహించగా…. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక కీలు విడుదలయ్యాయి. వీటిని అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఏపీ గురుకుల ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ అప్డేట్ - ప్రాథమిక కీ విడుదల
    ఈ ఎంట్రెన్స్ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా భాగంగా 5వ తరగతి, జూనియర్‌ ఇంటర్‌లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. అంతేకాకుండా 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు బ్యాక్ లాగ్ సీట్లను కూడా భర్తీ చేస్తారు. వీటికి సంబంధించిన ప్రాథమిక కీలన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

    గురుకుల ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష - ప్రాథమి కీలు విడుదల

    1. విద్యార్థులు https://apbragcet.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోంపేజీలోని ప్రాథమిక కీ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. 5వ తరగతిలో పాటు 6 నుంచి 10వ తరగతి పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రాథమిక కీ ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
    4. మీరు హాజరైన పరీక్షకు సంబంధించిన లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    5. ఇక్కడ ప్రాథమిక కీ పీడీఎఫ్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    6. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి ప్రాథమిక కీ కాపీని పొందొచ్చు.

    AP BRAGCET 2026లో భాగంగా 5వ తరగతి ఎంట్రెన్స్ కోసం 50 మార్కులకు గానూ ఎగ్జామ్ నిర్వహించారు. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రవేశాల కోసం ఎగ్జామ్ నిర్వహించారు. ప్రతి తప్పు సమాధానికి 1/4 మార్క్ తీసివేస్తారు.విద్యార్థులు సాధించే స్కోర్, ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించి… సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. గత కొంతకాలంగా గురుకుల సీట్ల కోసం తెగ డిమాండ్ ఉంటోంది. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు… వారి పిల్లలను గురుకులాల్లో చేర్చేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

