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AP DSC Notification 2026 : మరో డీఎస్సీపై కసరత్తు - అక్టోబర్‌ 15న నోటిఫికేషన్..!

AP DSC Notification 2026 : మరో డీఎస్సీ విడుదల చేసేందుకు ఏపీ సర్కార్ సిద్ధమవుతోంది. అక్టోబరు 15న 2,500కు పైగా పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Published on: Sep 22, 2026, 08:13:06 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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AP DSC Notification 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నిరుద్యోగులకు, ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో మరో డీఎస్సీ ప్రకటన విడుదల చేయడానికి పాఠశాల విద్యాశాఖ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి వివిధ విద్యా సంస్థల్లో ఉన్న ఖాళీల వివరాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సేకరించింది. యాజమాన్యాల వారీగా ఏయే విభాగాల్లో ఎన్నెన్ని పోస్టులు అవసరమో స్పష్టమైన అంచనాకు వచ్చి…. ప్రాథమిక ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసింది.

డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ పై కసరత్తు
డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ పై కసరత్తు

అక్టోబర్ 15న నోటిఫికేషన్….!

ప్రతి ఏటా క్రమం తప్పకుండా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఇదివరకే స్పష్టం చేశారు. ఆ హామీ నిలబెట్టుకునే దిశగా విద్యాశాఖ 2026 నాటి డీఎస్సీ ప్రకటనకు సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది. రాబోయే అక్టోబరు 15న ఈ ఉద్యోగ ప్రకటనలను అధికారికంగా విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. కేవలం ఉపాధ్యాయ పోస్టులే కాకుండా, ప్రభుత్వం మరిన్ని విద్యా సంబంధిత శాఖల్లో ఖాళీల భర్తీకి కూడా ఏకకాలంలో పచ్చజెండా ఊపనుంది.

ఖాళీల వివరాలు సేకరణ….

పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో మొత్తం 2,500కు పైగా టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో ప్రభుత్వ, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, పురపాలక (మున్సిపల్) పాఠశాలల్లోనే దాదాపు 2,250కి పైగా ఖాళీలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ సంఖ్యపై త్వరలోనే ప్రభుత్వం అధికారికంగా తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

వీటితో పాటు సాంఘిక సంక్షేమం, గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాలు, బీసీ సంక్షేమ విద్యా సంస్థలు, ఆదర్శ పాఠశాలలు (మోడల్ స్కూల్స్), ఏపీ రెసిడెన్షియల్స్, జువనైల్ సంక్షేమం, దివ్యాంగ సంక్షేమ విద్యా సంస్థల్లో మరో 300 వరకు ఉపాధ్యాయ ఖాళీలు ఉన్నట్లు లెక్క తేల్చారు. ఇవన్నీ కలిపి 2,500కు పైగా పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

అక్టోబర్ లో నోటిఫికేషన్ జారీ అయితే… డిసెంబర్‌లోనే పరీక్షలు నిర్వహించవచ్చు. త్వరలోనే కొత్త నోటిఫికేష్ జారీ కానున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే తమ ప్రిపరేషన్‌ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి మార్గదర్శకాలు త్వరలోనే విద్యాశాఖ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/AP DSC Notification 2026 : మరో డీఎస్సీపై కసరత్తు - అక్టోబర్‌ 15న నోటిఫికేషన్..!
Home/Andhra Pradesh/AP DSC Notification 2026 : మరో డీఎస్సీపై కసరత్తు - అక్టోబర్‌ 15న నోటిఫికేషన్..!
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