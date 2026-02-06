Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్ అప్డేట్ - 'మాక్ టెస్టులు' ప్రారంభం, ఇవిగో డైరెక్ట్ లింక్స్

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. మాక్ టెస్ట్ ఆప్షన్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఉచితంగా ఈ పరీక్షలను రాసుకోవచ్చు.

    Published on: Feb 06, 2026 11:48 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఈఏపీసెట్‌ పరీక్ష - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మార్చి 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. అభ్యర్థులు ప్రాక్టీస్‌ చేసేందుకు వీలుగా మాక్‌ టెస్టులనూ అందుబాటులో తీసుకువచ్చారు. ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ అభ్యర్థులు వీటిని ఉచితంగా రాసుకోవచ్చు.

    ఏపీఈఏపీసెట్ 2026 - మాక్ టెస్టులు ప్రారంభం
    ఏపీఈఏపీసెట్ 2026 - మాక్ టెస్టులు ప్రారంభం

    AP EAPCET 2026 మాక్ టెస్టులు - ఇలా రాయండి

    1. అభ్యర్థులు ముందుగా https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని మాక్ టెస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేయాలి.
    3. ఇక్కడ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్, అగ్రికల్చర్ - ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి.
    4. మీరు ఏ పరీక్షకు అర్హులవుతారో ఆ స్ట్రీమ్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సైన్ ఇన్ కావాలి.
    5. ఇక్కడ ప్రశ్నాపత్రం ఓపెన్ అవుతుంది. 160 ప్రశ్నలుంటాయి.
    6. ఈ పరీక్షలను ఉచితంగా ఎన్ని సార్లు అయినా రాసుకునే వీలుంటుంది.

    ఈ మాక్ టెస్టులు రాయటం వల్ల అభ్యర్థులకు చాలా ఉపయోగాలుంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రశ్నల సరళి, సమయాభావంతో పాటు ఇతర విషయాలపట్ల ఓ అవగాహనకు రావొచ్చు. వీలైనన్నీ ఎక్కవ మాక్ టెస్టులు రాయటం వల్ల విద్యార్థులకు మంచి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    AP EAPCET 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు

    • ఏపీ ఈఏపీసెట్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 07-03-2026.
    • రూ. 1000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 12-03-2026.
    • రూ. 2000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ -17-03-2026
    • రూ. 4000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 21-03-2026.
    • రూ. 10,000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 26-03-2026 .
    • అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - 26-03-2026 నుంచి 28-03-2026.
    • హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ - 28-04-2026 .
    • ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ పరీక్ష - 12-05-2026 నుంచి 15-05-2026 వరకు, మరియు18-05-2026 తేదీల్లో పూర్తవుతాయి.
    • అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షలు - 19-05-2026 నుంచి 20-05-2026 .
    • అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ప్రాథమిక కీ విడుదల - 23-05-2026 .
    • అభ్యంతరాల స్వీకరణ - 25-05-2025.
    • ప్రాథమికంగా ఫలితాలు ప్రకటించే తేదీ - 01-06-2026 .

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ మాక్ టెస్టులు రాయవచ్చు

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ మాక్ టెస్టులు రాయవచ్చు

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్ అప్డేట్ - 'మాక్ టెస్టులు' ప్రారంభం, ఇవిగో డైరెక్ట్ లింక్స్
    News/Andhra Pradesh/AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్ అప్డేట్ - 'మాక్ టెస్టులు' ప్రారంభం, ఇవిగో డైరెక్ట్ లింక్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes