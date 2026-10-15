ఏపీలో ఓటర్ల సవరణ గడువు పొడిగింపు: అక్టోబర్ 30న తుది జాబితా
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) నోటీసుల జారీ, అభ్యంతరాల పరిష్కార గడువును అక్టోబర్ 22 వరకు ఎన్నికల సంఘం పొడిగించింది. దీనితో ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురణ తేదీ అక్టోబర్ 30కి మారింది.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) 2026 ప్రక్రియకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓటర్ల జాబితాలో నమూనా నోటీసుల జారీతో పాటు దరఖాస్తులు, అభ్యంతరాల పరిష్కార గడువును అక్టోబర్ 10 నుంచి 22 వరకు పొడిగించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ) కార్యాలయం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
అక్టోబర్ 30న ఓటర్ల తుది జాబితా
గడువు పొడిగింపు నిర్ణయంతో ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురణ తేదీ మారింది. అంతకుముందు నిర్ణయించిన అక్టోబర్ 16కు బదులుగా, అక్టోబర్ 30న తుది ఓటర్ల జాబితాను అధికారికంగా ప్రచురిస్తారు. ఫిర్యాదులు, దరఖాస్తుల పరిశీలనకు అధికారులకు తగిన సమయం కల్పించేందుకే ఈసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
దరఖాస్తులు, అభ్యంతరాల పరిష్కారం
పరిశీలన ప్రక్రియ గురించి సీఈఓ కార్యాలయం స్పష్టత ఇచ్చింది. "నోటీసుల జారీ, దరఖాస్తులు, అభ్యంతరాల పరిష్కారానికి చివరి తేదీని అక్టోబర్ 10 నుంచి 22 వరకు పొడిగించాం" అని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.
నూతన షెడ్యూల్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 10 వరకు వచ్చిన పెండింగ్ దరఖాస్తులతో పాటు అక్టోబర్ 12 వరకు నమోదైన ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలను అక్టోబర్ 22 నాటికి అధికారులు పూర్తిగా పరిష్కరిస్తారు.
3.7 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు
ఈ సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓలు) ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్ల వివరాలను సేకరించారు. మరణించినవారు, వేరే ప్రాంతాలకు మారినవారు, ఒకటికి మించి ఉన్న నకిలీ ఓట్ల తొలగింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. అనంతరం జులై 31న డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించారు. ఆ సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 3.7 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More