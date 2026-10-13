ఏపీ మత్స్యశాఖలో 28 ఉద్యోగాలు - నెలకు మంచి జీతం, నోటిఫికేషన్ వివరాలివే
ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్యశాఖ ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్ (PMU) లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 28 ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 31, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మత్స్యశాఖ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్ (PMU) లో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ కేటగిరీల్లో మొత్తం 28 పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ వ్యవధి జూలై 2026 నుండి జూన్ 2031 వరకు ఐదేళ్ల పాటు ఉండనుంది. ప్రారంభ నియామకం ఒక సంవత్సరం కాలానికి ఉంటుంది. అభ్యర్థి పనితీరు ఆధారంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ను ఏటా పొడిగిస్తారు.
ఖాళీల వివరాలు…
- స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 1,30,000 - 1,80,000)
- నేషనల్ టెక్నికల్ కోఆర్డినేటర్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 1,30,000 - 1,80,000) ఆక్వాకల్చర్ స్పెషలిస్ట్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 1,00,000 - 1,26,000)
- వాల్యూ చైన్ - మార్కెట్ స్పెషలిస్ట్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 70,000 - 90,000)
- ఫీల్డ్ టెక్నికల్ అసోసియేట్ : 7 పోస్టులు (వేతనం: రూ. 40,000 - 60,000)
- ఫైనాన్స్ - అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్పెషలిస్ట్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 80,000 - 90,000)
- మ్యాపింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ స్పెషలిస్ట్: 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 70,000 - 90,000)
- నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ & కమ్యూనికేషన్ స్పెషలిస్ట్: 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 70,000 - 90,000)
- ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ అసిస్టెంట్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 40,000 - 60,000)
- ఐటీ - ఎంఐఎస్ స్పెషలిస్ట్ : 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 70,000 - 90,000)
- జెండర్ & సోషల్ ఇన్క్లూజన్ స్పెషలిస్ట్: 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 70,000 - 90,000)
- ఎఫ్ఎఫ్పీఓ ఎక్స్పర్ట్: 1 పోస్టు (వేతనం: రూ. 70,000 - 1,00,000)
- కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP): 10 పోస్టులు (వేతనం: రూ. 20,000 - 22,000)
అభ్యర్థులు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి. నోటిఫికేషన్ తేదీ నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. సంబంధిత పోస్టును బట్టి ఇంటర్మీడియట్ (సైన్స్), డిప్లొమా, డిగ్రీ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (ఫిషరీస్, ఆక్వాకల్చర్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, ఎంబీఏ, ఐటీ వంటి విభాగాలు) పూర్తి చేసి… తగిన అనుభవం ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.ప్రతి పోస్టుకు అత్యధిక మార్కులు సాధించిన 5 నుండి 6 మంది అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం ఇలా…..
అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా పూర్తి చేయాలి. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత, నింపిన అప్లికేషన్ ఫారమ్తో పాటు సంబంధిత విద్యార్హతలు, అనుభవ సర్టిఫికెట్ల ప్రతులను (Hard copies) పోస్ట్ ద్వారా మాత్రమే విజయవాడలోని చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుంది.
- దరఖాస్తు పోస్ట్ ద్వారా పంపడానికి చివరి తేదీ: 31.10.2026 సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు అవకాశం
- అధికారిక వెబ్సైట్: https://fisheries.ap.gov.in/
- పోస్టల్ చిరునామా : FAO-GEF8 PMU,ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కమిషనర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్,ఫిష్ పాండ్స్, పెనమలూరు,విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్ - 521137.
- ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అభ్యర్థులు 9573337484 / 9440814704 ఫోన్ నంబర్లను లేదా faogef8@gmail.com ఈమెయిల్ను సంప్రదించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More