ఆంధ్రప్రదేశ్లో తల్లులు, నవజాత శిశువుల కోసం తల్లీ-బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తల్లులు, నవజాత శిశువుల కోసం తల్లీ-బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఏటా సుమారు 2.75 లక్షల మంది మహిళలకు ఉపయోగపడనుంది.
గర్భిణులు, ప్రసవం తర్వాత తల్లులు, నవజాత శిశువులకు ఉచిత రవాణా కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం త్వరలో 500 కొత్త తల్లీ-బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 2.75 లక్షల మంది మహిళలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని అంచనా.
ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన స్పోర్ట్ యుటిలిటీ వెహికల్స్ , మల్టీ యుటిలిటీ వెహికల్స్ సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. వాటి డిజైన్, భద్రతా ఫీచర్లు, తల్లులు, శిశువుల కోసం సౌకర్యాలు, ఈ చొరవ కోసం అభివృద్ధి చేసిన బ్రాండింగ్ తదితరాలను సమీక్షించారు. గర్భిణులు, ప్రసవానంతర తల్లులు, నవజాత శిశువులకు ఉచిత రవాణా సేవలు అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 500 కొత్త తల్లీ-బిడ్డ ఎక్స్ ప్రెస్ వాహనాలను విడుదల చేయనుంది.
ప్రభుత్వ సంక్షేమను హైలైట్ చేస్తూ సేవ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో బ్రాండింగ్ డిజైన్లను చంద్రబాబు ఆమోదించారు. బ్రాండింగ్, వాహన స్టిక్కరింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా నియమించిన 500 ఎస్యూవీలు, ఎంయూవీ వాహనాలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోహరించనున్నారు. ప్రసవానంతర తల్లులు, నవజాత శిశువులు, ఒక సహాయకుడికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల నుండి వారి ఇళ్లకు ఉచిత రవాణాను ఈ వాహనాలు అందిస్తాయి.
గర్భిణులు, తీవ్రమైన రక్తహీనత ఉన్నవారిని వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రులకు తరలించడానికి ఈ వాహనాలను ఉపయోగిస్తారు. వాహనాలలో వెనుక సీటు బెల్టులు, ప్రసవానంతర తల్లులు సులభంగా ఎక్కడానికి సహాయపడే ఫుట్ రెస్ట్, ఎయిర్ కండిషనింగ్, ప్రథమ చికిత్స కిట్, ఫైర్ సేఫ్టీ పరికరాలు, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ కోసం జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్లు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమ అమలు, విమానాల నిర్వహణ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సేవలను విస్తరించే ప్రణాళికలపై అధికారులు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
'గర్భిణీ స్త్రీలు, ప్రసవానంతర తల్లులు, నవజాత శిశువులకు ఉచిత రవాణా సేవలను అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో 500 కొత్త తల్లీ-బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టనుంది. దీని ద్వారా ఏటా సుమారు 2.75 లక్షల మంది తల్లులు లబ్ధి పొందుతారు.' అని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More