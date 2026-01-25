Edit Profile
    ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ప్రాక్టికల్స్‌ హాల్‌టికెట్లు విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    ఏపీ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సంబంధిత విద్యార్థులు https://bie.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మనమిత్ర వాట్సాప్ (9552300009) ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. 

    Published on: Jan 25, 2026 8:17 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    ఏపీ ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్‌టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. సంబంధిత విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. అంతేకాకుండా మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా కూడా వీటిని పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు.

    ఏపీ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్లు
    ఏపీ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్లు

    ఏపీ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్‌ హాల్‌టికెట్లు - డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్

    1. విద్యార్థులు https://bie.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. ఐపీఈ ప్రాక్టికల్ పరీక్షల లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఆధార్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    4. డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    5. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా కాపీని పొందవచ్చు.

    ఇక ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా ఈ హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా 9552300009 వాట్సప్‌ నంబర్‌కు Hi అని మెసేజ్‌ సెండ్ చేయాలి. ‘ఎడ్యుకేషన్‌ సర్వీసెస్‌’ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.ఇక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసి హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.

    జనరల్‌ విభాగాల ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి 10 వరకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి రోజూ రెండు విడతల్లో వీటిని పూర్తి చేస్తారు. ఈ పరీక్షల కోసం హాల్ టికెట్లను వెబ్ సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచారు.

    మరోవైపు ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ థియరీ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ షురూ అవుతాయి. మార్చి 24వ తేదీ నాటికి అన్ని పరీక్షలు పూర్తి కానున్నాయి. ఉదయం 9గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12గంటల మధ్య నిర్వహిస్తారు. ప్రాక్టీకల్ పరీక్షలు పూర్తి అయిన తర్వాత థియరీ హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    ఏపీ ఇంటర్ 2026 - ఫస్ట్ ఇయర్ షెడ్యూల్ :

    • ఫిబ్రవరి 23 - ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1
    • ఫిబ్రవరి 25 - ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ 1
    • ఫిబ్రవరి 27 - ఫస్ట్ ఇయర్ హిస్టరీ పేపర్ 1, బోటనీ పేపర్ 1
    • మార్చి 2 - ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 1, పేపర్ 1ఏ
    • మార్చి 5 - ఫస్ట్ ఇయర్ జూవాలజీ/ మ్యాథ్స్ 1బి, జూవాలజీ పేపర్ 1
    • మార్చి 7 - ఫస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ 1,
    • మార్చి 10- ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ 1
    • మార్చి 12 - ఫస్ట్ ఇయర్ కామర్స్ / సోషియాలజీ / మ్యూజిక్ 1
    • మార్చి 14- ఫస్ట్ ఇయర్ సివిక్స్ 1
    • మార్చి 17 - ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ 1
    • మార్చి 21 - ఫస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ 1
    • మార్చి 24 - ఫస్ట్ ఇయర్ మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్/ జియోగ్రఫీ 1

    ఏపీ ఇంటర్ 2026 - సెకండ్ ఇయర్ షెడ్యూల్ :

    • ఫిబ్రవరి 24 - సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2
    • ఫిబ్రవరి 26 - ఇంగ్లీషు పేపర్ 2
    • ఫిబ్రవరి 28 - సెకండ్ ఇయర్ హిస్టరీ/ బోటనీ పేపర్ 2
    • మార్చి 4 - సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 2ఏ/ సివిక్స్ 2
    • మార్చి 6 - సెకండ్ ఇయర్ జూవాలజీ 2/ ఎకనామిక్స్ 2
    • మార్చి 9- సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 2బి
    • మార్చి 11- సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్/ కామర్స్ / సోషియాలజీ / మ్యూజిక్ 2
    • మార్చి 13- సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ 2
    • మార్చి 16 - సెకండ్ ఇయర్ మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్/ జియోగ్రఫీ 2
    • మార్చి 18 - సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ 2
    • మార్చి 23 - సెకండ్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ -2

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నేరుగా ఏపీ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

