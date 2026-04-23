APMS Entrance Results : ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ఎంట్రెన్స్ ఫలితాలు విడుదల - స్కోర్ కార్డు ఇలా చెక్ చేసుకోండి

AP Model School Results 2026 : ఏపీ మోడల్ స్కూల్స్ 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. 16,288 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ ఫలితాలను https://apms.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
AP Model School Results 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదర్శ పాఠశాలల్లో ఆరో తరగతిలో చేరేందుకు వేచి చూస్తున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి నిర్వహించిన ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలను విద్యాశాఖ అధికారులు గురువారం విడుదల చేశారు.
మొత్తం 164 మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాల కోసం మొత్తం 26,408 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో 23,540 మంది పరీక్షకు హాజరయ్యారు. ఫలితాల అనంతరం అడ్మిషన్లకు అర్హత సాధించిన వారి సంఖ్య 16,288గా ఉంది. ఉత్తీర్ణులైన వారిలో 7,991 మంది బాలురు ఉండగా, 8,297 మంది ఉన్నారు.
ఈ ఏడాది ఫలితాల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థి మెరిశారు. ఓవీ పేట ఆదర్శ పాఠశాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న బొడ్డేపల్లి యోజిత్ 99 శాతం మార్కులతో రాష్ట్రస్థాయిలోనే అత్యధిక స్కోరు సాధించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. అట్టడుగు వర్గాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ పాఠశాలల్లో సీటు దక్కించుకోవడంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ఫలితాలు ఎలా చూసుకోవాలి?
- ప్రవేశ పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను ఆన్లైన్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
- అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://apms.apcfss.in/ లేదా cse.ap.gov.in సందర్శించాలి.
- హోం పేజీలో కనిపించే 'రిజల్ట్' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- స్కోర్ కార్డు అనే ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి, ఇక్కడ విద్యార్థి లాగిన్ ఐడీ, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- సబ్మిట్ చేస్తే మీ స్కోర్ కార్డు డిస్ ప్లే అవుతుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా కాపీని పొందొచ్చు.
వెబ్సైట్తో పాటు విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్న సంబంధిత ఆదర్శ పాఠశాలల నోటీసు బోర్డుల్లో కూడా ఫలితాల జాబితాను ప్రదర్శించనున్నట్లు విద్యాశాఖ వెల్లడించింది. ఎంపికైన విద్యార్థులకు త్వరలోనే కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు.
