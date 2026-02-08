AP PGECET 2026 : ఏపీ పీజీఈసెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ఇదిగో లింక్
ఏపీ పీజీఈసెట్ 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ప్రవేశ పరీక్షను ఏప్రిల్ 28, 29, 30 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు. https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీరింగ్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ (ఏపీ పీజీఈసెట్)-2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇందులో భాగంగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూఎంఈ, ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీ, ఫార్మ్.డి(పీబీ) కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. ఈ ఏడాది ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ ఈ ప్రవేశ పరీక్ష బాధ్యతలను చూస్తోంది.
ఏపీ పీజీఈసెట్ - 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు లేట్ ఫీజు లేకుండా మార్చి 6 వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్షలను ఏప్రిల్ 28, 29, 30 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్ 15 నుంచి హాల్టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
AP PGECET 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు
ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష - పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీరింగ్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్, ఏపీ
ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 6 మార్చి 2026.
రూ. 1000 ఆలస్య రుసుంతో దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - 11-03-2026.
రూ. 2000 ఆలస్య రుసుంతో దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - 16-03-2026.
రూ. 4000 ఆలస్య రుసుంతో దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - 19-03-2026.
రూ. 10,000 ఆలస్య రుసుంతో దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - 23-03-2026.
అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - 24-03-2026 నుంచి 25-03-2026.
ఎంట్రెన్స్ టెస్టులో అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు.