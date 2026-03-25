    ప్రయాణికుల భద్రతకు 'క్యూఆర్' కవచం.. మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ విద్యార్థి అద్భుత ఆవిష్కరణ

    ప్రయాణికుల భద్రతను మెరుగుపరిచేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత రియల్ టైమ్ సేఫ్టీ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించారు. మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ విద్యార్థి రూపొందించిన ఈ టెక్నాలజీతో ప్రయాణ వివరాలు నేరుగా పోలీసులకు అందుతాయి.

    Published on: Mar 25, 2026 4:40 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు మరో కీలక ముందడుగు వేశారు. ముఖ్యంగా ఆటోలు, అద్దె కార్లలో ప్రయాణించే వారి రక్షణ కోసం ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు 'క్యూఆర్ కోడ్' ఆధారిత రియల్ టైమ్ ట్రావెలర్ సేఫ్టీ సిస్టమ్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU) విద్యార్థి రూపొందించిన ఈ వినూత్న సాంకేతికతను పోలీసులు అధికారికంగా ప్రారంభించారు.

    టెక్నాలజీని పరీక్షిస్తున్న పోలీసు అధికారులు
    ఏమిటీ క్యూఆర్ కోడ్ సిస్టమ్? ఎలా పనిచేస్తుంది?

    ఈ విధానంలో భాగంగా రిజిస్టర్డ్ వాహనాల్లో డ్రైవర్ సీటు వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్‌ను అంటిస్తారు. ప్రయాణికులు తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో ఈ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయగానే:

    • వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, డ్రైవర్ గుర్తింపు కార్డు తక్షణమే స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి.
    • అదే సమయంలో ప్రయాణికుడి లైవ్ లొకేషన్ వివరాలు నేరుగా పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్‌కు, సమీపంలోని పెట్రోలింగ్ వాహనాలకు చేరుతాయి.
    • ప్రయాణం ముగిసే వరకు పోలీసులు ఆ వాహనాన్ని పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.

    ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్ చేసినా లేదా ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తినా, పోలీసులు వెంటనే స్పందించి వాహనాన్ని ట్రాక్ చేసే వీలుంటుంది. ఇది పోలీసుల రెస్పాన్స్ టైమ్‌ను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.

    విద్యార్థి మేధస్సు.. పోలీసుల తోడ్పాటు

    ఈ అత్యాధునిక వ్యవస్థను తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో నాలుగో సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న జి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి రూపొందించారు. తన స్టార్టప్ 'SAS ఎలక్ట్రానిక్స్ LLP' ద్వారా ఈ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసిన శ్రీనివాస్ రెడ్డికి, ట్రాఫిక్ డీసీపీ షేక్ షరీనా బేగం మార్గదర్శకత్వం వహించారు. ఐపీఎస్ అధికారి ఎస్.వి. రాజశేఖర్ బాబు ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు.

    మహిళలు, పిల్లల భద్రతకే పెద్దపీట

    ఈ యాప్ కేవలం ట్రాకింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా, ప్రయాణికులు తమ అనుభవాన్ని రేటింగ్ ఇచ్చే సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. ఒకవేళ ఏదైనా డ్రైవర్‌పై పదేపదే ఫిర్యాదులు వచ్చినా లేదా తక్కువ రేటింగ్ వచ్చినా పోలీసులు వారిపై చర్యలు తీసుకుంటారు. మంచి రేటింగ్ ఉన్న డ్రైవర్లకు ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఉండనున్నాయి. ఓలా, ఉబెర్, రాపిడో వంటి అగ్రిగేటర్ వాహనాలతో పాటు సాధారణ ఆటోల్లోనూ ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.

    అధికారుల ప్రశంసలు

    "రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం, ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణే మా ప్రధాన లక్ష్యం. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగే ప్రాణనష్టాన్ని ఇలాంటి ముందస్తు జాగ్రత్తల ద్వారా నివారించవచ్చు. ఈ యాప్ ద్వారా పోలీసుల స్పందన వేగం పెరుగుతుంది" అని ట్రాఫిక్ డీసీపీ షేక్ షరీనా బేగం పేర్కొన్నారు.

    మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వినయ్ మహేశ్వరి మాట్లాడుతూ.. "మా విద్యార్థులు సమాజానికి ఉపయోగపడే ఇలాంటి వాస్తవ పరిష్కారాలను కనుగొనడం గర్వకారణం. విద్యార్థుల్లోని సృజనాత్మకతను వెలికితీయడానికి మా యూనివర్సిటీ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది" అని ప్రశంసించారు.

    కేవలం ప్రయాణికుల భద్రతకే పరిమితం కాకుండా, మోటార్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ (MTO) కోసం వాహన డేటా మేనేజ్మెంట్ యాప్‌ను కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రస్తుతం సిద్ధం చేస్తున్నారు.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

