    AP POLYCET Hall Ticket 2026 : ఏపీ పాలిసెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    AP POLYCET 2026 Hall Tickets : ఏపీ పాలిసెట్‌-2026 హాల్‌టికెట్లు విడుదలయ్యాయి.  ఏప్రిల్ 25వ తేదీన ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది.  విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌తో పాటు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా హాల్‌టికెట్లను పొందవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

    Published on: Apr 19, 2026 2:33 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పాలిటెక్నిక్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే పాలిసెట్‌ (POLYCET)-2026 రాసే విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్‌టికెట్లు విడుదలయ్యాయి.

    ఏపీ పాలిసెట్‌-2026 హాల్‌టికెట్లు
    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాలిటెక్నిక్ ప్రవేశ పరీక్షను ఈ నెల 25వ తేదీన (శనివారం) నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ పరీక్ష మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కొనసాగుతుంది. విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి సకాలంలో చేరుకోవాలని, హాల్‌టికెట్‌తో పాటు అవసరమైన గుర్తింపు కార్డులను వెంట తెచ్చుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    ఏపీ పాలిసెట్ 2026 - హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ఇలా:

    • సాధారణంగా వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడమే కాకుండా, ఈసారి విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం వాట్సాప్ ద్వారా కూడా హాల్‌టికెట్లు పొందే వెసులుబాటు కల్పించారు.
    • అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://polycetap.ap.gov.in లోకి వెళ్లాలి.
    • టెన్త్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ లేదా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.
    • సబ్మిట్ చేస్తే మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    • ప్రింటే లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందొచ్చు.

    ఇక ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకవచ్చిన మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా కూడా పాలిసెట్ హాల్ టికెట్ పొందొచ్చు. 9552300009 నెంబర్ కు వాట్సాప్ లో హాయ్ అని మెసేజ్‌ చేయాలి. ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ లోకి వెళ్లి ఈ హాల్ టికెట్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    అభ్యర్థులు చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా ముందుగానే తమ హాల్‌టికెట్లను ప్రింట్ తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. . హాల్‌టికెట్‌పై ఉన్న ఫోటో, పేరు మరియు ఇతర వివరాలను సరిచూసుకోవాలని, ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

    ఏపీ పాలిసెట్ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా 2026 - 2027 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ఇంజినీరింగ్, నాన్-ఇంజినీరింగ్/ టెక్నాలజీ డిప్లోమా సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. ఎగ్జామ్ నిర్వహిణ తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. అభ్యంతరాలను స్వీకరించిన తర్వాత… తుది ఫలితాలను విడుదల చేస్తారు. విద్యార్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: ఏపీ పాలిసెట్-2026 పరీక్ష ఎప్పుడు జరుగుతుంది?

    జవాబు: ఏప్రిల్ 25వ తేదీన (శనివారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పరీక్ష జరుగుతుంది.

    ప్రశ్న: వాట్సాప్ ద్వారా హాల్‌టికెట్ ఎలా పొందాలి?

    జవాబు: 9552300009 అనే వాట్సాప్ గవర్నెన్స్‌ నంబర్‌కు మెసేజ్‌ పంపడం ద్వారా ఏపీ పాలిసెట్ హాల్‌టికెట్ పొందవచ్చు.

    ప్రశ్న: హాల్‌టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఏది?

    జవాబు: విద్యార్థులు https://polycetap.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    Home/Andhra Pradesh/AP POLYCET Hall Ticket 2026 : ఏపీ పాలిసెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
