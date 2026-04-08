WhatsApp Apple Carplay: డ్రైవింగ్లో వాట్సాప్ వాడకం ఇక మరింత ఈజీ.. ఆపిల్ కార్ప్లేలో అదిరిపోయే అప్డేట్
WhatsApp Apple Carplay: ఆపిల్ కార్ప్లే వాడుతున్న ఐఫోన్ యూజర్లకు వాట్సాప్ శుభవార్త చెప్పింది. చాట్ లిస్ట్, మెరుగైన కాల్ కంట్రోల్స్ వంటి కొత్త ఫీచర్లతో కూడిన సరికొత్త అప్డేట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. దీనివల్ల డ్రైవింగ్ చేస్తూనే సురక్షితంగా వాట్సాప్ సందేశాలను చూసే వీలుంటుంది.
WhatsApp Apple Carplay: కారు నడుపుతున్నప్పుడు ఫోన్ పట్టుకుని మెసేజ్లు చూడటం అత్యంత ప్రమాదకరం. కానీ ముఖ్యమైన వాట్సాప్ సందేశాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని చూడకుండా ఉండలేం. డ్రైవర్ల ఈ ఇబ్బందిని గమనించిన ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ 'వాట్సాప్', ఆపిల్ కార్ప్లే (Apple CarPlay) కోసం ఒక సరికొత్త అప్డేట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గత కొన్ని వారాలుగా బీటా వెర్షన్లో పరీక్షించిన ఈ ఫీచర్లను ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐఫోన్ వినియోగదారులందరికీ అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
కొత్త అప్డేట్లో వచ్చిన ప్రధాన మార్పులేంటి?
ఇప్పటివరకు కార్ప్లేలో వాట్సాప్ వాడాలంటే మనం పూర్తిగా వాయిస్ కమాండ్స్ (Siri) మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. అంటే స్క్రీన్ మీద పెద్దగా సమాచారం ఏమీ ఉండేది కాదు. కానీ తాజా అప్డేట్తో వాట్సాప్ ఒక కొత్త 'విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్'ను జోడించింది.
- చాట్ లిస్ట్ (Chat List): ఇప్పుడు మీ కారు డ్యాష్బోర్డ్ స్క్రీన్ మీదే రీసెంట్ చాట్స్ (ఇటీవల చాట్ చేసిన వారి జాబితా) కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల ఎవరెవరు మెసేజ్ చేశారో ఫోన్ ముట్టుకోకుండానే ఒక్క చూపులో తెలుసుకోవచ్చు.
- కాల్ కంట్రోల్స్: డ్రైవింగ్ చేస్తూనే నేరుగా కార్ప్లే ఇంటర్ఫేస్ నుండి వాట్సాప్ కాల్స్ ఆన్సర్ చేయడం లేదా కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ద్వారా కాల్ చేయడం ఇప్పుడు చాలా సులభం.
- వాయిస్ రిప్లై: ఇన్కమింగ్ మెసేజ్లను వినడంతో పాటు, వాయిస్ ద్వారానే సమాధానం పంపే సౌకర్యం మునుపటి కంటే మరింత మెరుగుపడింది.
డ్రైవింగ్ భద్రతే లక్ష్యంగా..
సాధారణంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ చూడటం వల్ల దృష్టి మళ్లే ప్రమాదం (Distraction) ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాట్సాప్ కొన్ని భద్రతా పరిమితులను విధించింది. స్క్రీన్ మీద చాట్ లిస్ట్ కనిపిస్తున్నప్పటికీ, పూర్తి మెసేజ్ను అక్కడే చదవడానికి అనుమతించదు. బదులుగా సిరి (Siri) ఆ మెసేజ్ను చదివి వినిపిస్తుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్ చేతులు స్టీరింగ్ మీద, దృష్టి రోడ్డు మీద ఉంచి ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే మన దేశ నగరాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఐఫోన్ వినియోగదారులకు ఇది ఒక గొప్ప ఫీచర్ అని చెప్పవచ్చు.
ఈ కొత్త ఫీచర్లను వాడటం ఎలా?
మీ కారులో ఈ సరికొత్త వాట్సాప్ అనుభూతిని పొందాలంటే ఈ క్రింది సింపుల్ స్టెప్స్ పాటించండి:
- ముందుగా మీ ఐఫోన్లోని iOS వెర్షన్, అలాగే వాట్సాప్ యాప్ రెండూ లేటెస్ట్ వెర్షన్లో ఉన్నాయో లేదో యాప్ స్టోర్ ద్వారా చెక్ చేసుకుని అప్డేట్ చేయండి.
- యూఎస్బీ కేబుల్ లేదా వైర్లెస్ పద్ధతిలో మీ ఐఫోన్ను కారు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్కు కనెక్ట్ చేయండి.
- కారు స్క్రీన్ మీద ఆపిల్ కార్ప్లే డాష్బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. అందులో వాట్సాప్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీకు రీసెంట్ చాట్స్, వాయిస్ మెసేజ్ ఆప్షన్స్ వంటి సరికొత్త ఫీచర్లు దర్శనమిస్తాయి.
ప్రస్తుతం ఈ అప్డేట్ దశలవారీగా విడుదలవుతోంది. ఒకవేళ మీ కారులో ఇంకా పాత వెర్షనే కనిపిస్తుంటే, రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో ఖచ్చితంగా అప్డేట్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వాట్సాప్ కార్ప్లే అప్డేట్ వల్ల కలిగే ముఖ్య ప్రయోజనం ఏంటి?
ఇప్పటివరకు కేవలం వాయిస్ కమాండ్స్తో మాత్రమే పనిచేసే వాట్సాప్, ఇప్పుడు కారు స్క్రీన్ మీద చాట్ లిస్ట్ను కూడా చూపిస్తుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్లు ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకోకుండానే మెసేజ్లు మరియు కాల్స్ను మేనేజ్ చేయవచ్చు.
2. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆటో (Android Auto)లో కూడా పనిచేస్తుందా?
ప్రస్తుత అప్డేట్ కేవలం ఆపిల్ కార్ప్లే వాడుతున్న ఐఫోన్ వినియోగదారుల కోసం మాత్రమే విడుదల చేశారు. ఆండ్రాయిడ్ యూజర్ల కోసం ఇప్పటికే ఉన్న ఫీచర్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.
3. డ్రైవింగ్ చేస్తూ వాట్సాప్ మెసేజ్లు చదవవచ్చా?
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, కారు స్క్రీన్ మీద పూర్తి మెసేజ్ చదవడానికి వాట్సాప్ అనుమతించదు. మెసేజ్ వినడానికి 'సిరి' సహాయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాయిస్ ద్వారానే రిప్లై కూడా పంపవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More