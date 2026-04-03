Automatic cars : ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ ఇక భారం కాదు- ఈ ఆటోమేటిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లు బెస్ట్..
నగరాల్లో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ వల్ల డ్రైవింగ్ చేయడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా క్లచ్ మార్చే పనిలేకుండా, సులువుగా నడిపేందుకు వీలున్న టాప్-5 ఆటోమేటిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
పట్టణాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఆటోమేటిక్ కార్లు ఇప్పుడు విలాసం కాదు, ఒక అవసరంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో రద్దీగా ఉండే రోడ్లపై పదే పదే గేర్లు మార్చే అవసరం లేకుండా, ప్రశాంతంగా ప్రయాణించేందుకు వీలున్న ఐదు అత్యుత్తమ ఆటోమేటిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల ఫీచర్లు, పనితీరును ఇక్కడ చూసేయండి..
ఈ 5 ఆటోమేటిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ ట్రాఫిక్ కష్టాలకు బ్రేక్..
1. మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్..
సిటీ డ్రైవింగ్కు అత్యంత అనువైన కార్లలో మారుతీ సుజుకీ 'స్విఫ్ట్' ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. దీనిలోని 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ 80 బీహెచ్పీ పవర్ని, 112 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ప్రత్యేకత: ఇందులో ఉన్న 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ట్రాఫిక్లో ప్రయాణాన్ని చాలా సులభతరం చేస్తుంది.
ఫీచర్లు: టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు దీని సొంతం. ఇది ఇరుకైన రోడ్లపై కూడా సులభంగా దూసుకెళుతుంది.
2. హ్యుందాయ్ ఐ20..
ప్రీమియం అనుభూతిని కోరుకునే వారికి ఐ20 సరైన ఎంపిక. ఇది 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో వస్తుంది (87 బీహెచ్పీ పవర్, 115 ఎన్ఎం టార్క్).
పనితీరు: ఇందులో సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఉండటం వల్ల ప్రయాణం చాలా నిశ్శబ్దంగా, స్మూత్గా సాగుతుంది.
ఫీచర్లు: పెద్ద టచ్స్క్రీన్, డిజిటల్ క్లస్టర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, టాప్ వేరియంట్లలో సన్రూఫ్ కూడా లభిస్తుంది. లాంగ్ డ్రైవ్లకు కూడా ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
3. టాటా ఆల్ట్రోజ్..
భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారికి ఆల్ట్రోజ్ మొదటి ఛాయిస్. ఈ విభాగంలో అరుదుగా కనిపించే 6-స్పీడ్ డీసీఏ గేర్బాక్స్ ఇందులో ఉండటం విశేషం.
సేఫ్టీ: భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించడమే కాకుండా, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అందిస్తోంది.
ఫీచర్లు: 360-డిగ్రీ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టీపీఎంఎస్ (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్) వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
4. టయోటా గ్లాంజా..
తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, అత్యుత్తమ మైలేజీ కోరుకునే వారికి గ్లాంజా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ (88.5 బీహెచ్పీ, 113 ఎన్ఎం) ఉంటుంది.
డ్రైవింగ్: దీనిలోని 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఇంధన పొదుపు కోసం ప్రత్యేకంగా ట్యూన్ అయ్యింది.
ఫీచర్లు: 9- ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే (హెచ్యూడీ), ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక హంగులు ఇందులో ఉన్నాయి.
5. మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్..
మారుతీ సుజుకీ ఇగ్నిస్కి ఉన్న 'టాల్-బాయ్' డిజైన్ వల్ల ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 81 బీహెచ్పీ శక్తినిచ్చే 1.2-లీటర్ ఇంజన్తో ఇది వస్తుంది.
సిటీ ఫ్రెండ్లీ: దీని కాంపాక్ట్ సైజు వల్ల పార్కింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ. 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో డ్రైవింగ్ను సులభం చేస్తుంది.
ప్రత్యేకత: ఇందులో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై కూడా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ఈ ఐదు కార్లు కూడా వాటికంటూ ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్ మరియు ప్రాధాన్యతలను బట్టి సరైన కారును ఎంచుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. సిటీ ట్రాఫిక్లో ఏఎంటీ, సీవీటీ గేర్బాక్స్లలో ఏది మెరుగైనది?
బడ్జెట్, మైలేజీ ముఖ్యం అనుకుంటే ఏఎంటీ (ఆటోమేటిక్ మేన్యువల్ ట్రన్స్మిషన్) ఉత్తమం. అదే డ్రైవింగ్ స్మూత్గా, ప్రీమియంగా ఉండాలనుకుంటే సీవీటీ (కంటిన్యువస్లీ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్) మెరుగైన ఎంపిక.
2. ఆటోమేటిక్ కార్లలో మైలేజీ తక్కువగా ఉంటుందా?
గతంలో అలా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న ఏఎంటీ గేర్బాక్స్లు మాన్యువల్ కార్లకంటే సమానంగా లేదా కొన్నిసార్లు అంతకంటే ఎక్కువ మైలేజీని కూడా అందిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్ ఏఎంటీ వేరియంట్ మంచి మైలేజీని ఇస్తుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More