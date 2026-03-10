లక్ష దాటిన హ్యుందాయ్ వెన్యూ బుకింగ్స్: సరికొత్త HX8 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ విడుదల
భారత్లో హ్యుందాయ్ వెన్యూ సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. లేటెస్ట్ మోడల్ బుకింగ్స్ లక్ష దాటిన సందర్భంగా, కంపెనీ ‘HX8 డీజిల్ ఆటోమేటిక్’ వేరియంట్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. ఇందులో ప్రీమియం ఫీచర్లతో పాటు శక్తివంతమైన ఇంజిన్ను అందించారు.
భారతీయ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ (SUV) సెగ్మెంట్లో హ్యుందాయ్ వెన్యూ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది. లేటెస్ట్ వెన్యూ మోడల్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు లక్షకు పైగా బుకింగ్స్ నమోదు చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ వెన్యూ లైనప్లో సరికొత్త 'HX8 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ (AT)' వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టింది.
సాధారణంగా డీజిల్ ఇంజిన్ అంటే ఉండే పవర్, మైలేజీతో పాటు ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఇచ్చే సౌకర్యాన్ని కోరుకునే పట్టణ ప్రాంత కొనుగోలుదారులే లక్ష్యంగా హ్యుందాయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రయాణాన్ని సుఖమయం చేసే సరికొత్త ఫీచర్లు
కొత్తగా వచ్చిన HX8 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లో సౌకర్యానికి, టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా ఆకట్టుకునే ఫీచర్లు ఇవే:
- వెంటిలేటెడ్ సీట్లు: ముందు వరుసలో వేడిని తగ్గించే వెంటిలేటెడ్ సీట్లు.
- ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవర్ సీట్: 4-వే అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్ సౌకర్యం.
- ప్రీమియం ఇంటీరియర్: 'వెన్యూ' బ్రాండింగ్తో కూడిన డ్యూయల్-టోన్ లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ.
- స్మార్ట్ టెక్నాలజీ: ఓవర్ ది ఎయిర్ (OTA) అప్డేట్స్, హ్యుందాయ్ బ్లూలింక్ కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు. వీటి ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ నుంచే కారును పర్యవేక్షించవచ్చు.
- డ్రైవింగ్ సేఫ్టీ: ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ (ఆటో హోల్డ్ ఫీచర్తో), ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు, వెనుక డిస్క్ బ్రేక్లు భద్రతను పెంచుతాయి.
- యాంబియంట్ లైటింగ్: సెంటర్ కన్సోల్ వద్ద ఆకర్షణీయమైన లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
పర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోయేలా..
ఈ సరికొత్త వేరియంట్లో శక్తివంతమైన U2 1.5-లీటర్ CRDi డీజిల్ ఇంజిన్ను వాడారు. దీనికి 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ను అనుసంధానించారు. నగర ట్రాఫిక్లో డ్రైవర్ శ్రమను తగ్గించేలా, అదే సమయంలో హైవేలపై మంచి టోర్క్ ఇచ్చేలా దీనిని డిజైన్ చేశారు. మారుతున్న రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇందులో ఎకో, నార్మల్, స్పోర్ట్ అనే మూడు డ్రైవింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇసుక (Sand), బురద (Mud), మంచు (Snow) వంటి ప్రదేశాల్లో ప్రయాణించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ మోడ్లను కూడా అందించారు.
కంపెనీ ఏమంటోంది?
“కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఒక లక్ష బుకింగ్స్ మైలురాయిని దాటడం మాకు ఎంతో సంతోషాన్నిస్తోంది. మా బ్రాండ్పై భారతీయ వినియోగదారులు ఉంచిన నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. స్మార్ట్, కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు ఉన్న కార్ల పట్ల పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ఈ మైలురాయి ప్రతిబింబిస్తోంది. కొత్తగా తెచ్చిన HX8 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ వినియోగదారులకు మైలేజీ, పెర్ఫార్మెన్స్, సౌకర్యం అనే మూడింటి కలయికను అందిస్తుంది,” అని హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఎండి & సీఈఓ తరుణ్ గార్గ్ పేర్కొన్నారు.
మొత్తానికి, డీజిల్ పవర్ కోరుకుంటూనే క్లచ్ నొక్కే ఇబ్బంది లేకుండా హాయిగా ప్రయాణించాలనుకునే వారి కోసం వెన్యూ సరికొత్త వేరియంట్ ఒక మంచి ఆప్షన్గా నిలవనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. హ్యుందాయ్ వెన్యూలో కొత్తగా వచ్చిన వేరియంట్ ఏది?
హ్యుందాయ్ వెన్యూలో 'HX8 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ (AT)' అనే సరికొత్త వేరియంట్ను కంపెనీ లాంచ్ చేసింది.
2. ఈ కొత్త వేరియంట్లో ఉన్న ప్రధాన ఫీచర్లు ఏమిటి?
వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, 4-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్, ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు, బ్లూలింక్ కనెక్టివిటీ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
3. వెన్యూ డీజిల్ ఆటోమేటిక్లో ఏ ఇంజిన్ వాడారు?
ఇందులో 1.5-లీటర్ U2 CRDi డీజిల్ ఇంజిన్ను 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జత చేశారు.
4. హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎన్ని బుకింగ్స్ సాధించింది?
హ్యుందాయ్ వెన్యూ తన లేటెస్ట్ మోడల్లో 1 లక్ష బుకింగ్స్ మైలురాయిని విజయవంతంగా దాటింది.