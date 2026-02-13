హ్యుందాయ్ వెన్యూ హవా.. కస్టమర్లను అంతగా ఆకట్టుకోవడానికి టాప్ 5 కారణాలు ఇవే
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ వెన్యూ తిరుగులేని ఆదరణతో దూసుకుపోతోంది. అదిరిపోయే డిజైన్, అధునాతన ఫీచర్లు, నమ్మకమైన పర్ఫార్మెన్స్తో ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ SUV తన సెగ్మెంట్లో రికార్డు స్థాయి బుకింగ్స్ను సాధిస్తోంది. ఆ సక్సెస్ వెనుక ఉన్న టాప్ 5 కారణాలు మీకోసం.
భారతదేశంలో సబ్-కాంపాక్ట్ SUVల మధ్య పోటీ ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. దిగ్గజ కంపెనీలు సవాల్ విసురుతున్నా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Hyundai Venue). కేవలం తన సెగ్మెంట్లోనే కాకుండా, దేశంలోని మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్లోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న మోడళ్లలో ఒకటిగా వెన్యూ నిలిచింది.
ఇటీవలే కొత్త డిజైన్, మెరుగైన ఫీచర్లతో అప్డేట్ అయిన ఈ కారుకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. నవంబర్ 2025 నుంచి ఇప్పటివరకు ఏకంగా 80,000కు పైగా బుకింగ్స్ రావడం చూస్తే, భారతీయులకు ఈ కారుపై ఉన్న మక్కువ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆకర్షణీయమైన ధర, లెవల్ 2 ADAS సేఫ్టీ సిస్టమ్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్ ఈ కారుకు ప్లస్ పాయింట్లుగా మారాయి. ఇంతకీ వెన్యూ అంతగా పాపులర్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం:
1. కాంపాక్ట్ సైజ్.. సిటీ డ్రైవింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్
భారతీయ నగరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ, పార్కింగ్ ఇబ్బందులు మనందరికీ తెలిసిందే. వెన్యూ డిజైన్ ఈ సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం చూపుతుంది. దీని కాంపాక్ట్ కొలతలు సిటీ రోడ్లపై సులభంగా దూసుకెళ్లడానికి, ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో పార్క్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటాయి. బయటకు చిన్నదిగా కనిపించినా, లోపల మాత్రం ప్రయాణికులకు తగినంత స్థలం ఉంటుంది. వెనుక సీట్లలో కూర్చునే వారికి కంఫర్ట్ కోసం రిక్లైనింగ్ సీట్ల సౌకర్యం కూడా ఉంది. అయితే కొనుగోలుకు ముందు ఒకసారి కూర్చొని ప్రయాణించి చూడడం మంచిది. దీని బాక్సీ లుక్, డార్క్ క్రోమ్ గ్రిల్, LED టైల్ ల్యాంప్స్ కారుకు ఒక స్టైలిష్ SUV రూపాన్ని ఇస్తాయి.
2. ఫీచర్ల పండగ: లోపల అంతా ప్రీమియం
తన సెగ్మెంట్లో అత్యధిక ఫీచర్లు ఉన్న కారుగా వెన్యూకి పేరుంది. లోపలికి అడుగుపెట్టగానే రెండు 12.3 ఇంచుల డిజిటల్ స్క్రీన్లు మనల్ని ఆకట్టుకుంటాయి. వేసవిలో ఉపశమనం కలిగించే 'వెంటిలేటెడ్ సీట్లు', మ్యూజిక్ ప్రియుల కోసం 8-స్పీకర్ల బోస్ (Bose) సౌండ్ సిస్టమ్, విలాసవంతమైన సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు వెన్యూని ఒక లగ్జరీ కారులా మార్చేశాయి.
3. అత్యాధునిక సాంకేతికత (Tech-Forward)
సాంకేతికత విషయంలో హ్యుందాయ్ ఎప్పుడూ ఒక అడుగు ముందే ఉంటుంది. వెన్యూలో ఉన్న 'బ్లూలింక్' (BlueLink) కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ ద్వారా కారును రిమోట్గా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ఇందులో ఉన్న 'లెవల్ 2 ADAS' (Advanced Driver Assistance Systems) డ్రైవింగ్ను మరింత సురక్షితం చేస్తుంది. ప్రమాదాలను ముందుగానే పసిగట్టి అప్రమత్తం చేసే ఈ ఫీచర్ వినియోగదారుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచింది.
4. మెరుగైన పనితీరు.. పవర్ఫుల్ ఇంజిన్
వెన్యూ కేవలం లుక్స్లోనే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్లోనూ సత్తా చాటుతోంది. ఇందులో పెట్రోల్ తో పాటు 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ తోడవడంతో డ్రైవింగ్ అనుభవం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. మైలేజీతో పాటు పవర్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
5. రీసేల్ వాల్యూ.. నమ్మకమైన బ్రాండ్
భారతీయులు కారు కొనేటప్పుడు అది ఇచ్చే రీసేల్ వాల్యూ గురించి కూడా ఆలోచిస్తారు. హ్యుందాయ్ కంపెనీకి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సేల్స్, సర్వీస్ నెట్వర్క్ కస్టమర్లకు పెద్ద భరోసా ఇస్తుంది. అందుకే వెన్యూ కొన్న కొన్నేళ్ల తర్వాత అమ్మినా మంచి ధర పలుకుతుంది. ఈ భరోసానే చాలామందిని వెన్యూ వైపు నడిపిస్తోంది.
మొత్తానికి స్టైల్, సేఫ్టీ, ఫీచర్ల కలయికగా వచ్చిన హ్యుందాయ్ వెన్యూ.. మధ్యతరగతి నుంచి ఉన్నత వర్గాల వరకు అందరినీ మెప్పిస్తూ తన సక్సెస్ జర్నీని కొనసాగిస్తోంది.