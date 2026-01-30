Edit Profile
    మార్కెట్లోకి ఫోక్స్‌వ్యాగన్ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV.. టైరాన్ ఆర్ లైన్ ఫీచర్లు ఇవే

    జర్మన్ కార్ దిగ్గజం ఫోక్స్‌వ్యాగన్ భారత్‌లో తన అత్యంత విలాసవంతమైన SUV 'టైరాన్ ఆర్ లైన్' (Tayron R Line)ను ఆవిష్కరించింది. టిగువాన్ కంటే ఎగువ శ్రేణిలో ఉండే ఈ 7-సీటర్ కారు, శక్తివంతమైన ఇంజిన్, అదిరిపోయే టెక్నాలజీతో ఫార్చ్యూనర్, కొడియాక్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.

    Published on: Jan 30, 2026 7:27 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతదేశంలోని ప్రీమియం ఎస్‌యూవీ (SUV) ప్రియుల కోసం ఫోక్స్‌వ్యాగన్ తన కొత్త అస్త్రాన్ని సిద్ధం చేసింది. తన లైనప్‌లో అత్యున్నత స్థానంలో నిలిచే ‘టైరాన్ ఆర్ లైన్’ను కంపెనీ తాజాగా ఆవిష్కరించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న టిగువాన్ (Tiguan) కంటే ఇది పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉండటమే కాకుండా, హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో దేశీయ మార్కెట్లో బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా కనిపిస్తోంది.

    మార్కెట్లోకి ఫోక్స్‌వ్యాగన్ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV.. టైరాన్ ఆర్ లైన్ ఫీచర్లు ఇవే

    శక్తివంతమైన ఇంజిన్.. పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్

    టైరాన్ ఆర్ లైన్ కేవలం లుక్స్‌లో మాత్రమే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్‌లోనూ అదరగొట్టేలా ఉంది. ఇందులో 2.0-లీటర్ టిఎస్‌ఐ (TSI) టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది 200 బిహెచ్‌పి కంటే ఎక్కువ పవర్‌ను, 320 ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 7-స్పీడ్ డిఎస్‌జి (DSG) ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వచ్చే ఈ కారులో ఫోక్స్‌వ్యాగన్ సిగ్నేచర్ '4MOTION' ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్ ప్రామాణికంగా లభిస్తుంది. దీనివల్ల వర్షం లేదా మంచు కురిసే ప్రమాదకరమైన రోడ్లపై కూడా కారు అద్భుతమైన గ్రిప్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

    స్పోర్టీ లుక్.. అదిరిపోయే డిజైన్

    ఇది 'ఆర్ లైన్' వేరియంట్ కావడంతో, దీనికి అత్యంత స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చారు. ప్రత్యేకమైన ఆర్ లైన్ బంపర్లు, 19-అంగుళాల భారీ అలోయ్ వీల్స్, స్లీక్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్ ల్యాంప్స్ ఈ కారుకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. విశేషమేమిటంటే, కారు ముందు, వెనుక భాగంలో వెలిగే (Illuminated) ఫోక్స్‌వ్యాగన్ లోగోలను ఇచ్చారు, ఇది రాత్రి వేళల్లో కారుకు మరింత ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.

    లోపలంతా హైటెక్ మయం

    కారు లోపలికి అడుగుపెడితే, టెక్నాలజీ ప్రపంచంలోకి వెళ్లినట్లు అనిపిస్తుంది.

    పెద్ద స్క్రీన్: ఇందులో ఏకంగా 15-అంగుళాల భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది.

    కంఫర్ట్: ముందు సీట్లకు వెంటిలేషన్ సదుపాయంతో పాటు మసాజ్, మెమరీ ఫంక్షన్లను ఇచ్చారు.

    లగ్జరీ ఫీచర్లు: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, త్రీ-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, యాంబియంట్ లైటింగ్, అదిరిపోయే ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్ పాఠకులను ఆకట్టుకుంటాయి.

    భద్రతకు పెద్దపీట

    భద్రత విషయంలో ఫోక్స్‌వ్యాగన్ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో 9 ఎయిర్‌బ్యాగులు, 360-డిగ్రీల కెమెరా, పార్క్ అసిస్ట్, అత్యంత కీలకమైన 'లెవల్-2 అడాస్' (ADAS) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    ధర, పోటీ

    ఈ కారును సిడికె (CKD) పద్ధతిలో భారత్‌లో అసెంబుల్ చేయనున్నారు. దీనివల్ల ధరను కొంత మేర అదుపులో ఉంచే అవకాశం ఉంది. ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 45 లక్షల నుండి రూ. 50 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా. త్వరలోనే అధికారికంగా లాంచ్ కానున్న ఈ కారు.. టయోటా ఫార్చ్యూనర్, స్కోడా కొడియాక్, ఎంజీ గ్లోస్టర్, జీప్ మెరిడియన్ వంటి ఉద్ధండులతో పోటీ పడనుంది. ప్రీమియం 7-సీటర్ విభాగంలో పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి 'టైరాన్ ఆర్ లైన్' ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ కానుంది.

    టైరాన్ ఆర్ లైన్ వెనకవైపు దృశ్యం
    టైరాన్ ఆర్ లైన్ వెనకవైపు దృశ్యం
