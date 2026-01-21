Edit Profile
    టయోటా ఎబెల్లా vs హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ: ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీల పోరులో గెలుపెవరిది?

    నిన్న లాంచ్ అయిన అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా.. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్‌కు ఇది గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? రేంజ్, ఫీచర్లు, సేఫ్టీ పరంగా ఉన్న తేడాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

    Published on: Jan 21, 2026 6:43 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతదేశంలో మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ (SUV) సెగ్మెంట్ ఇప్పుడు హాట్ కేకులా మారుతోంది. హైబ్రిడ్ కార్లతో ఇప్పటివరకు మార్కెట్‌ను ఏలిన టయోటా, ఇప్పుడు తన మొట్టమొదటి పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా' (Urban Cruiser Ebella)ను రంగంలోకి దించింది. దీనికి ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఎవరంటే.. గతేడాదే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టి తిరుగులేని బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్న 'హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్'. ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ దిగ్గజాల మధ్య ఉన్న కీలక వ్యత్యాసాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    టయోటా ఎబెల్లా vs హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ: ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీల పోరులో గెలుపెవరిది?
    టయోటా ఎబెల్లా vs హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ: ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీల పోరులో గెలుపెవరిది?

    డిజైన్: కొత్తదనం vs నమ్మకం

    టయోటా ఎబెల్లాను ప్రత్యేకమైన 'ఎలక్ట్రిక్ ఆర్కిటెక్చర్'పై నిర్మించారు. దీని డిజైన్ చాలా క్లీన్‌గా, భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీని 'హ్యామర్ హెడ్' ఫ్రంట్ ఫేసియా, స్లీక్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్ కారుకు ఒక ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    మరోవైపు, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ తన పాత క్రెటా రూపానికే కొన్ని ఈవీ మార్పులను జోడించింది. క్లోజ్డ్ గ్రిల్, పిక్సెల్ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, 17 ఇంచుల ఏరో అలాయ్ వీల్స్‌తో ఇది చూడగానే క్రెటా అని గుర్తుపట్టేలా ఉంటూనే, ఎలక్ట్రిక్ హంగులను అద్దుకుంది.

    మోడల్బ్యాటరీ ఆప్షన్లుపవర్ ఔట్‌పుట్టార్క్రేంజ్
    ఎబెల్లా49 kWh / 61 kWh142 bhp / 172 bhp189 NmUp to 543 km
    క్రెటా42 kWh / 51.4 kWh133 bhp / 171 bhp255 NmUp to 473 km

    ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు

    టయోటా తన ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ ప్లాట్‌ఫామ్ కారణంగా లోపల ఎక్కువ స్థలాన్ని (Space) అందించగలిగింది. హ్యుందాయ్ మాత్రం క్రెటా బ్రాండ్ వాల్యూను వాడుకుంటూ మరింత ప్రీమియం ఫీచర్లపై దృష్టి పెట్టింది.

    పెర్ఫార్మెన్స్, రేంజ్

    ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోలుదారులు ప్రధానంగా చూసేది రేంజ్. టయోటా ఎబెల్లా రేంజ్ విషయంలో కాస్త పైచేయి సాధించేలా కనిపిస్తోంది. ఇది లాంగ్ డ్రైవ్స్ చేసే వారికి మంచి ఆప్షన్ కావచ్చు. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మాత్రం నగర ప్రయాణాలకు అనుగుణంగా మంచి టార్క్, యూజబిలిటీని అందిస్తోంది.

    ముఖ్యంగా టయోటా 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (BaaS) ప్లాన్లు, 8 ఏళ్ల బ్యాటరీ వారంటీ వంటి ఆఫర్లతో కస్టమర్లలో ఉన్న భయాలను పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

    భద్రత (Safety)

    టయోటా భద్రతకు పెద్దపీట వేసింది. ఇందులో 7 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, వెహికల్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, లెవల్-2 ADAS (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) ఉన్నాయి. అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు డ్రైవింగ్‌ను మరింత సురక్షితం చేస్తాయి. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ కూడా ఇదే తరహా సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఎక్కడా తగ్గడం లేదు.

    ఏది ఎంచుకోవాలి?

    మీకు ఇప్పటికే క్రెటా బ్రాండ్‌పై నమ్మకం ఉండి, నగర ప్రయాణాల్లో సౌకర్యం కావాలనుకుంటే హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ సరైన ఛాయిస్. అలా కాకుండా, ఒక ప్రత్యేకమైన ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై తయారైన కారు కావాలి, ఎక్కువ రేంజ్ ఉండాలి, టయోటా నమ్మకం తోడవాలి అనుకుంటే అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది.

