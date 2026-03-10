2026 Hyundai Verna : హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్- బేస్ వేరియంట్లోనే అదిరే ఫీచర్లు, ఫుల్ సేఫ్టీ!
Hyundai Verna facelift : హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్ వచ్చేసింది. మరి మీరు ఈ సెడాన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఈ 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నాలోని బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్స్, ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి.
ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ సెడాన్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది హ్యుందాయ్ వెర్నా. మార్కెట్ పోటీని తట్టుకునేందుకు, కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు.. ఈ వెర్నాని సంస్థ అప్డేట్ చేసింది. ఇందులో భాగంగానే 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా తాజాగా లాంచ్ అయ్యింది. ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో ఈ మోడల్ని మరింత షార్ప్గా, ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దింది సంస్థ. కస్టమర్ల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా అదనపు ఫీచర్లు, మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలను జోడించింది. మరి మీరు ఈ కారును కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్ “హెచ్ఎక్స్2”కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్- ఇంజిన్, గేర్బాక్స్..
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా హెచ్ఎక్స్2 వేరియంట్ కేవలం పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ఇంజిన్: 1.5 లీటర్ల నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్.
గేర్బాక్స్: ఇది కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్- భద్రతా ఫీచర్లు..
బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ, హ్యుందాయ్ భద్రత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా కిందివి ఉన్నాయి:
6 ఎయిర్బ్యాగ్లు (ప్రయాణికులందరికీ గరిష్ట రక్షణ)
హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ (కొండ ప్రాంతాల్లో కారు వెనక్కి వెళ్లకుండా చూస్తుంది)
ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), వెహికల్ స్టెబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ (వీఎస్ఎం)
ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ (బ్రేకింగ్ నియంత్రణ కోసం)
ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్, రియర్ డీఫాగర్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు.
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్- ఎక్స్టీరియర్ లుక్..
హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్ హెచ్ఎక్స్2 వేరియంట్ బయటి నుంచి చూడటానికి కూడా ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది:
హెడ్ల్యాంప్స్: ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్.
గ్రిల్: బ్లాక్ కలర్ రేడియేటర్ గ్రిల్.
వీల్స్: 15- ఇంచ్ స్టీల్ వీల్స్ (వీల్ కవర్లతో కలిపి).
అదనంగా: బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్.
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్- ఇంటీరియర్, సౌకర్యాలు..
లోపలి భాగం డ్యూయల్-టోన్ థీమ్తో రిచ్గా కనిపిస్తుంది.
సీట్లు: క్లాత్ అప్హోలిస్ట్రీ, డ్రైవర్ సీటుకు మాన్యువల్ హైట్ అడ్జస్ట్ సదుపాయం.
స్టీరింగ్: సరికొత్త డిజైన్తో కూడిన 'డీ-కట్' స్టీరింగ్ వీల్.
సౌకర్యం: కప్పు హోల్డర్లతో కూడిన రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్, హైట్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్రెస్ట్లు.
ఈ హ్యుందాయ్ వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్లోని ఇతర ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఇలా :
అన్ని పవర్ విండోస్.
ఏసీ.
టిల్ట్ స్టీరింగ్ (అడ్జస్ట్ చేసుకునే సదుపాయం).
మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం టైప్-సీ యూఎస్బీ పోర్ట్లు, 12వీ పవర్ అవుట్లెట్.
ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ అవుట్సైడ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ (ఓఆర్వీఎంలు).
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్- ధర..
ఈ హ్యుందాయ్ వెర్నా బేస్ వేరియంట్ “హెచ్ఎక్స్” ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 10.98 లక్షలుగా ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. వెర్నా హెచ్ఎక్స్2 వేరియంట్లో ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ ఉందా?
లేదు. 2026 వెర్నా హెచ్ఎక్స్2 బేస్ వేరియంట్ కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఆటోమేటిక్ (సీవీటీ లేదా డీసీటీ) కావాలనుకునే వారు పై వేరియంట్లను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
2. బేస్ వేరియంట్లో కూడా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు లభిస్తాయా?
అవును. హ్యుందాయ్ వెర్నా 2026 మోడల్లో భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ, బేస్ వేరియంట్ హెచ్ఎక్స్ 2 నుంచే 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అందిస్తోంది.