పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతాయని భయంగా ఉందా? ఈవీలు కొనండి- ఈ టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై అదిరే డిస్కౌంట్లు
Tata electric cars discounts : కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు తీసుకోవాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. తన పోర్ట్ఫోలియోలోని ఈవీలపై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది టాటా మోటార్స్ సంస్థ. గరిష్ఠంగా రూ. 3లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. పూర్తి వివరాలను చూసేయండి..
నిన్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, నేడు ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్, అమెరికా అనిశ్చితి, రేపు ఇంకొకటి.. ఇలా కారణం ఏదైనా సరే, పెట్రోల్- డీజిల్ ధరలు పెరుగాయేమో అన్న భయం ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇంధన ఖర్చులు పెరిగితే సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లుపడినట్టే! అందుకే చాలా మంది ఇప్పుడు ఈవీలవైపు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. మరి మీరు కూడా ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ, దేశ ఈవీ సెగ్మెంట్లో రారాజుగా కొనసాగుతున్న టాటా మోటార్స్.. తన పోర్ట్ఫోలియోలోని ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఇవి ఈ మార్చ్ నెలలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా కర్వ్ ఈవీ - మార్చి 2026 ఆఫర్లు..
టాటా మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ కూపేపై ప్రస్తుతం రూ. 3.30 లక్షల భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఇందులో రూ. 3 లక్షల క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ. 30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఉన్నాయి.
సామర్థ్యం: ఇది 45 kWh, 55 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. 45 kWh వేరియంట్ 148 బీహెచ్పీ పవర్, 215 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయగా.. 55 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్ 165 బీహెచ్పీ పవర్, 215 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 17.49 లక్షలు.
టాటా టియాగో ఈవీ - మార్చి 2026 ఆఫర్లు..
టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల పోర్ట్ఫోలియోలో ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ అయిన టియాగో ఈవీపై మొత్తం రూ. 60,000 వరకు తగ్గింపు ఉంది. ఇందులో రూ. 40,000 నగదు తగ్గింపు, రూ. 20,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కలిసి ఉన్నాయి.
సామర్థ్యం: ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ వెర్షన్లలో లభిస్తుంది. 19.2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ మోటార్ 60 బీహెచ్పీ పవర్, 110 ఎన్ఎం టార్క్ను ఇస్తుంది. అలాగే 24 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 73.75 బీహెచ్పీ పవర్, 114 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.99 లక్షలు.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ- మార్చి 2026 ఆఫర్లు..
టాటా మోటార్స్ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న సబ్-కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ నెక్సాన్ ఈవీపై ప్రస్తుతం రూ. 30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ మాత్రమే లభిస్తోంది. నెక్సాన్ ఐసీఈ (పెట్రోల్/డీజిల్) వెర్షన్ ఇప్పటికే ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్లలో ఒకటిగా ఉంది.
సామర్థ్యం: ఇది 30 kWh, 45 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. 30 kWh వెర్షన్ 127.3 బీహెచ్పీ పవర్, 215 ఎన్ఎం టార్క్ను.. 45 kWh వెర్షన్ 142.14 బీహెచ్పీ పవర్, 215 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తాయి.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 12.49 లక్షలు.
టాటా హారియర్ ఈవీ - మార్చి 2026 ఆఫర్లు..
టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల శ్రేణిలో హారియర్ ఈవీ అత్యంత ఖరీదైన 'ఫ్లాగ్షిప్' మోడల్. ప్రస్తుతం ఈ కారుపై రూ. 50,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అందుబాటులో ఉంది.
సామర్థ్యం: ఇందులో 65 kWh, 75 kWh అనే రెండు పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. రియర్ వీల్ డ్రైవ్ (ఆర్డబ్ల్యూడీ) వేరియంట్ 234.74 బీహెచ్పీ పవర్ను ఇస్తుంది. ఇక ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) వేరియంట్ వెనుక వైపు మోటార్ ద్వారా 234.74 బీహెచ్పీ, ముందు వైపు మోటార్ ద్వారా 155.8 బీహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 21.49 లక్షలు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. టాటా కర్వ్ ఈవీపై లభించే రూ. 3.30 లక్షల తగ్గింపులో ఏయే అంశాలు ఉన్నాయి?
టాటా కర్వ్ ఈవీపై లభించే ఈ భారీ తగ్గింపులో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి రూ. 3,00,000 నేరుగా లభించే నగదు తగ్గింపు, కాగా మిగిలిన రూ. 30,000 పాత కారును మార్చుకునే వారికి లభించే ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్. అంటే కొత్త కారు కొనే వారందరికీ రూ. 3 లక్షల ప్రయోజనం ఖచ్చితంగా అందుతుంది.
2. టాటా హారియర్ ఈవీలోని ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్ ప్రత్యేకత ఏంటి
హారియర్ ఈవీ ఏడబ్ల్యూడీ వేరియంట్ అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఇందులో రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు ఉంటాయి. ఇది కఠినమైన రోడ్లపై కూడా కారుకు అద్భుతమైన పట్టును (ట్రాక్షన్), వేగాన్ని చేకూరుస్తుంది.