మహీంద్రా XUV 3XO ఈవీ వర్సెస్ టాటా నెక్సాన్ ఈవీ- ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ బెస్ట్? రేంజ్, ధర..
భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో మహీంద్రా, టాటా మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా మారింది. కొత్తగా వచ్చిన మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ, సెగ్మెంట్ లీడర్ టాటా నెక్సాన్ ఈవీల మధ్య బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్, ఫీచర్లు, ధర పరంగా ఉన్న తేడాలను ఇక్కడ చూడండి..
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల హవా నడుస్తోంది. కొత్త కంపెనీలు మార్కెట్లోకి వస్తున్నా, స్వదేశీ దిగ్గజాల మధ్య పోటీ మాత్రం నెక్ టు నెక్ అన్నట్లుగా ఉంది. మహీంద్రా తన లేటెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ'ని విడుదల చేయడంతో ఈ రేసు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్న టాటా నెక్సాన్ ఈవీకి ఇది గట్టి పోటీని ఇస్తుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలను పోల్చి.. ఏది బెస్ట్? అన్నది ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ టాటా నెక్సాన్ ఈవీ- రేంజ్..
ఈ రెండు కార్ల మధ్య ప్రధాన తేడా వాటి ఇంజిన్ (మోటార్) పర్ఫార్మెన్స్లో కనిపిస్తుంది:
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ: ఇందులో 39.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీని రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ 285 కి.మీ వరకు ఉంటుందని సంస్థ వెల్లడించింది. ఇందులోని మోటార్ 147.5 బీహెచ్పీ పవర్, 310 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. తక్కువ సమయంలోనే వేగాన్ని అందుకోవడంలో ఇది ముందంజలో ఉంటుంది.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ: టాటా తన కస్టమర్ల కోసం రెండు ఆప్షన్లను ఇస్తోంది. ఒకటి 30 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ, మరొకటి 45 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ. ఇవి వరుసగా 275 కి.మీ, 489 కి.మీ రేంజ్ని ఇస్తాయి. ఇవి వరుసగా 127.3 బీహెచ్పీ పవర్ని, 142.1 బీహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ టాటా నెక్సాన్ ఈవీ- ఫీచర్లు..
ఫీచర్ల విషయంలో ఈ రెండూ ఒకదానికొకటి ఏమాత్రం తీసిపోవు.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ: "కస్టమర్లకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే మా లక్ష్యం," అన్నట్లుగా ఇందులో సింగిల్-పేన్ సన్రూఫ్, ఆటో హెడ్ల్యాంప్స్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, 10.25-ఇంచ్ భారీ డిజిటల్ స్క్రీన్లను అందించారు. డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఉండటం వల్ల డ్రైవర్, ప్యాసింజర్ తమకు నచ్చిన ఉష్ణోగ్రతను సెట్ చేసుకోవచ్చు.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ: ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ.. టెక్నాలజీ పరంగా ఒక అడుగు ముందే ఉంది. ఇందులో 12.2-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, జేబీఎల్ 360-డిగ్రీ 3డీ సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా, సేఫ్టీ కోసం లెవల్ 2 అడాస్ ఫీచర్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఆధునిక హంగులు ఉన్నాయి. కారులోనే స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ కూడా ఇచ్చారు.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ- వేరియంట్లు, కలర్స్..
వేరియంట్లు: మహీంద్రా కేవలం ఏఎక్స్5, ఏఎక్స్7ఎల్ అనే రెండు వేరియంట్లలోనే లభిస్తుంది. కానీ టాటా నెక్సాన్ ఈవీలో క్రియేటివ్, ఫియర్లెస్, ఎంపవర్డ్ వంటి పేర్లతో దాదాపు 6 వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: రెండు కార్లు కూడా ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో దొరుకుతాయి. మహీంద్రాలో ఎవరెస్ట్ వైట్, స్టెల్త్ బ్లాక్ వంటివి ఉంటే.. టాటాలో ప్రిస్టైన్ వైట్, ఫ్లేమ్ రెడ్ వంటి ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ వర్సెస్ టాటా నెక్సాన్ ఈవీ- ధరలు..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ: దీని ప్రారంభ ధర రూ. 13.89 లక్షలు కాగా, టాప్ వేరియంట్ రూ. 14.96 లక్షల వరకు ఉంది.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ: ఇది కొంచెం తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీని బేస్ వేరియంట్ రూ. 12.49 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఫీచర్లు పెరిగే కొద్దీ టాప్ ఎండ్ వెర్షన్ ధర రూ. 17.29 లక్షల వరకు వెళుతుంది.