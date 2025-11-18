Edit Profile
    కియా సోనెట్ వర్సెస్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ.. ఈ రెండు ఎస్​యూవీల్లో ఏది బెస్ట్​?

    కియా సోనెట్ Vs మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ.. ఈ రెండు కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీల్లో ఏది బెస్ట్​? ఎందులో ఫీచర్స్​ ఎక్కువ? ధర తక్కువ? పూర్తి విశ్లేషణమను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Nov 18, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత మార్కెట్‌లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కియా సోనెట్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. నిజానికి, ఈ 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవున్న ఎస్‌యూవీ కియా మార్కెట్ వాటాను పెంచడంలో చాలా సహాయపడింది. మరోవైపు మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఉంది సైతం కస్టమర్స్​ని ఆకర్షిస్తోంది. ఇది ఎక్స్​యూవీ 300కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య ఉన్న తేడాలను, పోలికలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

    కియా సోనెట్ వర్సెస్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ:
    కియా సోనెట్ వర్సెస్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ: డిజైన్​..

    కియా సోనెట్ ఎస్​యూవీ దాని అగ్రెసివ్​ డిజైన్​ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది సొగసైన ఎల్ఈడీ హెడ్​ల్యాంప్స్​, ఆకర్షణీయమైన టైగర్​ నోస్​ గ్రిల్, మందపాటి ప్లాస్టిక్ కప్పుతో కూడిన వీల్​ ఆర్చీలను కలిగి ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో, నిలువుగా ఉంచిన ఎల్ఈడీ టెయిల్​ ల్యాంప్స్​, కనెక్టెడ్​ లైట్​ బార్​ ఉండడం వల్ల ఇది సెల్టోస్ నుంచి డిజైన్​ ప్రేరణ పొందినట్లు అనిపిస్తుంది.

    మరోవైపు మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ డిజైన్​ కొందరికి విభిన్నంగా అనిపించవచ్చు. ఇది వెడల్పుగా ఉంటుంది. ప్రొజెక్టర్ హెడ్​ల్యాంప్స్​ని కలిగి ఉంది. రకమును బట్టి గ్రిల్ పియానో నలుపు లేదా శరీర రంగు ఫినిషింగ్​తో వస్తుంది. రేర్​లో కనెక్టెడ్​ డే టైమ్​ రన్నింగ్​ లైట్​ కూడా ఉన్నాయి.

    కియా సోనెట్ వర్సెస్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ: ఫీచర్లు

    కియా సోనెట్‌లో వైర్​లెస్​ ఛార్జింగ్​ స్టేషన్​, ఆటోమెటిక్​ క్లైమేట్​ కంట్రోల్​, సన్​రూఫ్​, వివిధ రకాల డ్రైవింగ్ మోడ్స్​, ఇతర అదనపు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. భద్రత విషయానికి వస్తే, ఇందులో స్థాయి-2 అడాస్​, ఆరు ఎయిర్​బ్యాగ్స్​, ఏబీఎస్​, ఈబీడీ, టీఎంపీఎస్​ వంటి భద్రతా విశేషాలు ఉన్నాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓలో పనోరమిక్ సన్​రూఫ్​ లేదా సాధారణ స్టాండర్డ్​ సన్​రూఫ్​ ఆప్షన్​ ఉంది. ఇది డ్యూయెల్​ జోన్​ క్లైమేట్​ కంట్రోల్​ను అందిస్తుంది. ఇందులో అనేక రకాల డ్రైవింగ్ మోడ్స్​, స్టీరింగ్​ మోడ్స్​, మరిన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. భద్రత కోసం, కియా సోనెట్ మాదిరిగానే ఇందులో కూడా స్థాయి-2 అడాస్​, ఆరు ఎయిర్​బ్యాగ్స్​, ఏబీఎస్​, ఈబీడీ, టీఎంపీఎస్​ వంటి భద్రతా విశేషాలు అమర్చబడి ఉన్నాయి.

    కియా సోనెట్ వర్సెస్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ: ఇంజిన్​

    కియా సోనెట్​లో 82 బీహెచ్‌పీ పవర్​ 113 ఎన్ఎమ్ టార్క్​ని జనరేట్​ చేసే ఎన్​ఏ పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ ఉంటుంది. దీనితో పాటు

    టర్బో పెట్రోల్: 120 బీహెచ్‌పీ పవర్​- 172 ఎన్ఎమ్ టార్క్.

    డీజిల్ యంత్రం: 115 బీహెచ్‌పీ పవర్- 250 ఎన్ఎమ్ టార్క్.

    ఇక మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓలోని టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్​ 118 బీహెచ్‌పీ పవర్, 200 ఎన్ఎమ్ టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది.

    డైరక్ట్​ ఇంజెక్షన్​ టర్బో పెట్రోల్​: 130 బీహెచ్‌పీ పవర్​, 230 ఎన్ఎమ్ టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది.

    డీజి ల్ఇంజిన్​: 115 బీహెచ్‌పీ పవర్​- 300 ఎన్ఎమ్ టార్క్ (అత్యధిక టార్క్).

    కియా సోనెట్ వర్సెస్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ: ధర

    రెండు ఎస్‌యూవీల ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి!

    కియా సోనెట్ ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 7.30 లక్షల నుంచి మొదలై రూ. 14 లక్షల వరకు ఉంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ధర: రూ. 7.28 లక్షల నుంచి మొదలై రూ. 14.40 లక్షల వరకు ఉంది.

