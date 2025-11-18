భారత మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కియా సోనెట్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. నిజానికి, ఈ 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవున్న ఎస్యూవీ కియా మార్కెట్ వాటాను పెంచడంలో చాలా సహాయపడింది. మరోవైపు మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఉంది సైతం కస్టమర్స్ని ఆకర్షిస్తోంది. ఇది ఎక్స్యూవీ 300కి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య ఉన్న తేడాలను, పోలికలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
కియా సోనెట్ ఎస్యూవీ దాని అగ్రెసివ్ డిజైన్ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది సొగసైన ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, ఆకర్షణీయమైన టైగర్ నోస్ గ్రిల్, మందపాటి ప్లాస్టిక్ కప్పుతో కూడిన వీల్ ఆర్చీలను కలిగి ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో, నిలువుగా ఉంచిన ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, కనెక్టెడ్ లైట్ బార్ ఉండడం వల్ల ఇది సెల్టోస్ నుంచి డిజైన్ ప్రేరణ పొందినట్లు అనిపిస్తుంది.
మరోవైపు మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ డిజైన్ కొందరికి విభిన్నంగా అనిపించవచ్చు. ఇది వెడల్పుగా ఉంటుంది. ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్ని కలిగి ఉంది. రకమును బట్టి గ్రిల్ పియానో నలుపు లేదా శరీర రంగు ఫినిషింగ్తో వస్తుంది. రేర్లో కనెక్టెడ్ డే టైమ్ రన్నింగ్ లైట్ కూడా ఉన్నాయి.
కియా సోనెట్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్, ఆటోమెటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, సన్రూఫ్, వివిధ రకాల డ్రైవింగ్ మోడ్స్, ఇతర అదనపు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. భద్రత విషయానికి వస్తే, ఇందులో స్థాయి-2 అడాస్, ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఏబీఎస్, ఈబీడీ, టీఎంపీఎస్ వంటి భద్రతా విశేషాలు ఉన్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్ లేదా సాధారణ స్టాండర్డ్ సన్రూఫ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇది డ్యూయెల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ను అందిస్తుంది. ఇందులో అనేక రకాల డ్రైవింగ్ మోడ్స్, స్టీరింగ్ మోడ్స్, మరిన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. భద్రత కోసం, కియా సోనెట్ మాదిరిగానే ఇందులో కూడా స్థాయి-2 అడాస్, ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఏబీఎస్, ఈబీడీ, టీఎంపీఎస్ వంటి భద్రతా విశేషాలు అమర్చబడి ఉన్నాయి.