ఇంకొన్ని రోజుల్లో Tata Sierra SUV లాంచ్​- బుకింగ్స్​ షురూ..!

టాటా మోటార్స్కి చెందిన ఐకానిక్ సియెర్రా.. ఇప్పుడు సరికొత్తగా భారతీయుల ముందుకు రానుంది. ఈ టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ నవంబర్ 25న లాంచ్ కానుంది. కొన్ని డీలర్ల వద్ద ఇప్పటికే అనధికారిక బుకింగ్స్ ప్రారంభమైనట్టు తెలుస్తోంది. రూ. 21వేల టోకెన్ అమౌంట్తో మీరు ఈ ఎస్యూవీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ..
టాటా మోటార్స్ సంస్థ 1990ల నాటి ఐకానిక్ సియెర్రా పేరును పునరుద్ధరిస్తూ, ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీని లాంచ్ చేయనుంది. ఈ కొత్త వెర్షన్ సమకాలీన స్టైలింగ్తో పాటు, అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడిన ప్రీమియం క్యాబిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది గతంలో కాన్సెప్ట్ రూపంలో, ఆ తర్వాత ఉత్పత్తికి ముందున్న రూపంలో పలుమార్లు కనిపించింది.
కొత్త సియెర్రాలో మూడు డిస్ప్లేలు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, రెండు కొత్త ఇంజన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
టాటా సియెర్రా- డిజైన్, ఎక్స్టీరియర్..
సియెర్రాలోని క్లాసిక్ బాక్సీ సిల్హౌట్ని ముందుకు తీసుకువెళుతూనే ఆధునిక స్టైలింగ్ అంశాలతో రీడిజైన్ చేసింది టాటా మోటార్స్. ఇందులో నిటారుగా ఉండే డిజైన్ ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. గ్లోస్-బ్లాక్ ప్యానెల్స్ ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్లు, డీఆర్ఎల్లు, బ్రాండ్ లోగో, ఆకర్షణీయమైన "Sierra" అక్షరాలను అతుకు లేకుండా కలుపుతాయి.
ముందు బంపర్లోకి చక్కగా అనుసంధానించిన స్కిడ్ ప్లేట్, ట్విన్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ దీనికి మరింత పటిష్టమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.
టాటా సియెర్రా- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..
టాటా సియెర్రా లోపల మూడు డ్యాష్బోర్డ్ డిస్ప్లేలు ఉన్నాయి:
డ్రైవర్ కోసం ఒకటి (ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్).
ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కోసం మరో రెండు డిస్ప్లేలు, ఇవి కంటెంట్ను సులభంగా పంచుకోగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
ఇది టాటా కర్వ్ మోడల్లో ఉన్న తరహాలో, ప్రకాశించే లోగో, టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్స్తో కూడిన 4-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ను ఉపయోగిస్తుంది.
ఈ ఎస్యూవీ క్యాబిన్ బ్లాక్-అండ్-గ్రే థీమ్లో రూపొందించిన. పనోరమిక్ సన్రూఫ్ సీ-పిల్లర్ వరకు విస్తరించి, లోపల మరింత విశాలంగా, వెలుతురుతో కూడిన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఇందులో ఐదుగురు కూర్చోవడానికి సీటింగ్ ఉంది. సీట్లు డ్యూయల్-టోన్ బీజ్, గ్రే రంగుల్లో ఉంటాయి. ప్రతి సీటుకు అడ్జెస్ట్ చేయగల హెడ్రెస్ట్లు, 3-పాయింట్ సీట్బెల్ట్లు ఉన్నాయి.
టాటా సియెర్రా- ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..
కొత్త టాటా సియెర్రాలో కార్ల తయారీదారు తొలిసారిగా తీసుకొస్తున్న 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో మార్కెట్లోకి రానుంది. ఈ ఇంజిన్ను ఆటో ఎక్స్పో 2023లో మొదటిసారి ప్రదర్శించారు.
1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్: ఇది సుమారు 170 హెచ్పీ పవర్ని, 280 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మ్యాన్యువల్- ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
నివేదికల ప్రకారం.. టాటా ఈ ఎస్యూవీలో 1.5-లీటర్ ఎన్ఏ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఎస్యూవీలో 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది 118 హెచ్పీ పవర్ని, 260 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది టాటా కర్వ్, నెక్సాన్లో ఉపయోగించిన ఇంజిన్ యూనిట్.
