టాటా మోటార్స్ తన కర్వ్ ఎస్యూవీ-కూపే శ్రేణిని అప్గ్రేడ్ చేసింది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్ల్లో అనేక కొత్త కంఫర్ట్- డిజైన్ ఫీచర్లను జోడించింది. ఈ అప్డేట్ వాహన భద్రత, పనితీరును కొనసాగిస్తూనే.. క్యాబిన్ స్పేస్ని, సౌకర్యాన్ని, అంతర్గత ఆకర్షణను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
టాటా కర్వ్- ఇంటీరియర్లో కొత్తగా ఏముంది?
అప్డేట్ చేసిన కర్వ్ కూపే ఎస్యూవీ క్యాబిన్ ప్రీమియం ఫీల్ను, మరింత విశాలంగా ఉండేలా మార్చారు. "స్మార్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్నోవేషన్స్" ద్వారా క్యాబిన్లో కూర్చునే వారందరికీ స్పేస్ని ఆప్టిమైజ్ చేసినట్లు టాటా మోటార్స్ తెలిపింది.
ముఖ్యమైన అదనపు ఫీచర్లు (సెగ్మెంట్లో మొదటివి):
ఆర్-క్యాబిన్ సీట్లు: పాసివ్ వెంటిలేషన్తో కూడిన ఆర్-కంఫర్ట్ సీట్లు. ఇవి భారతదేశంలో ఈ సెగ్మెంట్లో మొదటిసారి పరిచయం అయ్యాయి.
సెరెనిటీ స్క్రీన్: వెనుక వైపు ప్రైవసీ (గోప్యత), వేడి నుంచి రక్షణ కోసం రేర్ సన్షేడ్స్.
ఈజీసిప్ కప్ డాక్స్: వెనుక ఆర్మ్రెస్ట్లలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన కప్ హోల్డర్లు.
డ్యాష్బోర్డ్ ఇన్సర్ట్: వైట్ కార్బన్-ఫైబర్ స్టైల్ డ్యాష్బోర్డ్ ఇన్సర్ట్.
రంగు థీమ్: లైటర్ "లలిత్పూర్ గ్రే" ఇంటీరియర్ థీమ్, బినెక్-కలికో లెదరెట్ అప్హోలిస్ట్రీతో (సీట్ల కవర్లు) వస్తుంది.
కర్వ్ ఈవీ కోసం అదనం: కర్వ్ ఈవీకి వెనుక ప్రయాణికుల కోసం ‘ప్యూర్కంఫర్ట్’ ఫుట్రెస్ట్లు, ‘ఎర్గోవింగ్ హెడ్రెస్ట్లు’ అదనంగా లభించనున్నాయి. ఈ ఫీచర్లు సాధారణంగా హై-ఎండ్ లగ్జరీ వాహనాల్లో కనిపిస్తాయి.
మోడల్
వేరియంట్స్
ప్రారంభ ఎక్స్షోరూం ధర
కర్వ్ ఐసీఈ
అకంప్లీష్డ్
రూ. 14.55 లక్షలు
కర్వ్ ఈవీ
అకంప్లీష్డ్, ఎంపవర్డ్
రూ. 18.49 లక్షలు
అప్డేటెడ్ కర్వ్, కర్వ్ ఈవీ ధర ఎంత?
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో టాటా మోటార్స్ ఈ అప్డేట్ చేసిన కర్వ్ను పోటీతత్వ ధరలకు నిర్ణయించింది.
ఐసీఈ (పెట్రోల్/డీజిల్) వెర్షన్: అప్డేట్ చేసిన ఐసీఈ (ఇంటర్నల్ కంబస్టన్ ఇంజిన్) వెర్షన్ అకాంప్లిష్డ్ పర్సనా వేరియంట్లో రూ. 14.55 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంది.
కర్వ్ ఈవీ: కర్వ్.ఈవీ, అకాంప్లిష్డ్, ఎంపవర్డ్ పర్సనా వేరియంట్లలో రూ. 18.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుంది.
టాటా కర్వ్- భద్రత, ఇతర ఫీచర్లు
సేఫ్టీ రేటింగ్: కర్వ్, 5-స్టార్ భారత్ ఎన్సీఏపీ సేఫ్టీ రేటింగ్ను కొనసాగిస్తోంది.
అడాస్: ఈ ఎస్యూవీలో లెవల్ 2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (అడాస్) కూడా ఉన్నాయి. దీనితో ఇది తన విభాగంలో అత్యంత సురక్షితమైన వాహనాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
1.2-లీటర్ హైపీరియన్ గ్యాసోలిన్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ (జీడీఐ) టర్బో-పెట్రోల్: ఇది సామర్థ్యం, బలమైన మిడ్-రేంజ్ పనితీరుపై దృష్టి పెడుతుంది.
1.2-లీటర్ రెవోట్రాన్ టర్బో-పెట్రోల్.
1.5-లీటర్ క్రయోజెట్ డీజిల్: ఎక్కువ టార్క్, సుదూర ప్రయాణాలకు మెరుగైన మైలేజ్ (ఎకానమీ) కోరుకునే వారికి ఇది అనుకూలం.
అన్ని ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కర్వ్ ఈవీ: పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ అయిన కర్వ్ ఈవీ, తక్షణ టార్క్ను బలమైన రియల్-వరల్డ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఒకే మోడల్ ఫ్యామిలీలో బహుళ పవర్ట్రెయిన్ పరిష్కారాలను అందించడంలో టాటా నిబద్ధతను ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.
News/News/సరికొత్త ఫీచర్స్తో టాటా కర్వ్, కర్వ్ ఈవీ లాంచ్- ధరలు ఎంతంటే..
News/News/సరికొత్త ఫీచర్స్తో టాటా కర్వ్, కర్వ్ ఈవీ లాంచ్- ధరలు ఎంతంటే..