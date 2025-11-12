Edit Profile
    సరికొత్త ఫీచర్స్​తో టాటా కర్వ్​, కర్వ్​ ఈవీ లాంచ్​- ధరలు ఎంతంటే..

    టాటా కర్వ్​, టాటా కర్వ్​ ఈవీని టాటా మోటార్స్​ సంస్థ అప్​డేట్​ చేసింది. ఇందులో కొన్ని కొత్త ఫీచర్స్​ యాడ్​ అయ్యాయి. వాటితో పాటు ధరల వివరాలను సైతం ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 12, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టాటా మోటార్స్ తన కర్వ్ ఎస్‌యూవీ-కూపే శ్రేణిని అప్​గ్రేడ్​ చేసింది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్‌ల్లో అనేక కొత్త కంఫర్ట్​- డిజైన్ ఫీచర్లను జోడించింది. ఈ అప్‌డేట్ వాహన భద్రత, పనితీరును కొనసాగిస్తూనే.. క్యాబిన్ స్పేస్​ని, సౌకర్యాన్ని, అంతర్గత ఆకర్షణను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    టాటా కర్వ్​లో కొత్త ఫీచర్స్​..
    టాటా కర్వ్​లో కొత్త ఫీచర్స్​..

    టాటా కర్వ్​- ఇంటీరియర్‌లో కొత్తగా ఏముంది?

    అప్‌డేట్ చేసిన కర్వ్ కూపే ఎస్​యూవీ క్యాబిన్ ప్రీమియం ఫీల్‌ను, మరింత విశాలంగా ఉండేలా మార్చారు. "స్మార్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్నోవేషన్స్" ద్వారా క్యాబిన్‌లో కూర్చునే వారందరికీ స్పేస్​ని ఆప్టిమైజ్ చేసినట్లు టాటా మోటార్స్ తెలిపింది.

    ముఖ్యమైన అదనపు ఫీచర్లు (సెగ్మెంట్‌లో మొదటివి):

    ఆర్​-క్యాబిన్ సీట్లు: పాసివ్ వెంటిలేషన్‌తో కూడిన ఆర్​-కంఫర్ట్ సీట్లు. ఇవి భారతదేశంలో ఈ సెగ్మెంట్‌లో మొదటిసారి పరిచయం అయ్యాయి.

    సెరెనిటీ స్క్రీన్: వెనుక వైపు ప్రైవసీ (గోప్యత), వేడి నుంచి రక్షణ కోసం రేర్ సన్‌షేడ్స్.

    ఈజీసిప్ కప్ డాక్స్: వెనుక ఆర్మ్‌రెస్ట్‌లలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన కప్ హోల్డర్లు.

    డ్యాష్‌బోర్డ్ ఇన్సర్ట్: వైట్ కార్బన్-ఫైబర్ స్టైల్ డ్యాష్‌బోర్డ్ ఇన్సర్ట్.

    రంగు థీమ్: లైటర్ "లలిత్‌పూర్ గ్రే" ఇంటీరియర్ థీమ్, బినెక్-కలికో లెదరెట్ అప్‌హోలిస్ట్రీతో (సీట్ల కవర్లు) వస్తుంది.

    కర్వ్ ఈవీ కోసం అదనం: కర్వ్​ ఈవీకి వెనుక ప్రయాణికుల కోసం ‘ప్యూర్‌కంఫర్ట్’ ఫుట్‌రెస్ట్‌లు, ‘ఎర్గోవింగ్ హెడ్‌రెస్ట్‌లు’ అదనంగా లభించనున్నాయి. ఈ ఫీచర్లు సాధారణంగా హై-ఎండ్ లగ్జరీ వాహనాల్లో కనిపిస్తాయి.

    మోడల్​వేరియంట్స్​ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర
    కర్వ్​ ఐసీఈఅకంప్లీష్​డ్​రూ. 14.55 లక్షలు
    కర్వ్​ ఈవీఅకంప్లీష్​డ్​, ఎంపవర్డ్​రూ. 18.49 లక్షలు

    అప్​డేటెడ్​ కర్వ్, కర్వ్ ఈవీ ధర ఎంత?

    మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో టాటా మోటార్స్ ఈ అప్‌డేట్ చేసిన కర్వ్‌ను పోటీతత్వ ధరలకు నిర్ణయించింది.

    ఐసీఈ (పెట్రోల్/డీజిల్) వెర్షన్: అప్‌డేట్ చేసిన ఐసీఈ (ఇంటర్నల్ కంబస్టన్ ఇంజిన్) వెర్షన్ అకాంప్లిష్​డ్​ పర్సనా వేరియంట్‌లో రూ. 14.55 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంది.

    కర్వ్​ ఈవీ: కర్వ్.ఈవీ, అకాంప్లిష్​డ్​, ఎంపవర్డ్ పర్సనా వేరియంట్లలో రూ. 18.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుంది.

    టాటా కర్వ్​- భద్రత, ఇతర ఫీచర్లు

    సేఫ్టీ రేటింగ్: కర్వ్, 5-స్టార్ భారత్ ఎన్​సీఏపీ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తోంది.

    అడాస్​: ఈ ఎస్‌యూవీలో లెవల్ 2 అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (అడాస్​) కూడా ఉన్నాయి. దీనితో ఇది తన విభాగంలో అత్యంత సురక్షితమైన వాహనాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.

    ఇతర ప్రధాన ఫీచర్లు:

    ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్: 31.24 సెం.మీ (12.3-అంగుళాల) హార్మన్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ యూనిట్.

    ఆడియో సిస్టమ్: ఆర్కేడ్.ఈవీ కనెక్టివిటీ సూట్‌తో కూడిన 9-స్పీకర్ జేబీఎల్​ ఆడియో సిస్టమ్.

    టెయిల్‌గేట్: జెశ్చర్ కంట్రోల్‌తో కూడిన పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్ (చేతి సంజ్ఞలతో తెరవగలిగే వెనుక డోర్).

    సన్‌రూఫ్: ఇంటిగ్రేటెడ్ మూడ్ లైటింగ్‌తో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్.

    క్లైమేట్ కంట్రోల్: ట్విన్‌జోన్ క్లైమేట్ కన్సియెర్జ్ ఎయిర్-కండిషనింగ్.

    బూట్ స్పేస్: మెరుగైన ప్రాక్టికాలిటీ కోసం 500 లీటర్ల బూట్ స్పేస్.

    టాటా కర్వ్​- ఇంజిన్, పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలు..

    వివిధ డ్రైవింగ్ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా కర్వ్ తన పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలను కొనసాగిస్తోంది.

    ఐసీఈ (పెట్రోల్/డీజిల్) మోడళ్లు: వీటిని టాటా అట్లాస్​ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా రూపొందించడం జరిగింది.

    కర్వ్​ ఈవీ: అధునాతన acti.ev ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.

    ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​-

    • 1.2-లీటర్ హైపీరియన్ గ్యాసోలిన్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ (జీడీఐ) టర్బో-పెట్రోల్: ఇది సామర్థ్యం, బలమైన మిడ్-రేంజ్ పనితీరుపై దృష్టి పెడుతుంది.
    • 1.2-లీటర్ రెవోట్రాన్ టర్బో-పెట్రోల్.
    • 1.5-లీటర్ క్రయోజెట్ డీజిల్: ఎక్కువ టార్క్, సుదూర ప్రయాణాలకు మెరుగైన మైలేజ్ (ఎకానమీ) కోరుకునే వారికి ఇది అనుకూలం.

    అన్ని ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్‌లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    కర్వ్​ ఈవీ: పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ అయిన కర్వ్ ఈవీ, తక్షణ టార్క్‌ను బలమైన రియల్-వరల్డ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. ఒకే మోడల్ ఫ్యామిలీలో బహుళ పవర్‌ట్రెయిన్ పరిష్కారాలను అందించడంలో టాటా నిబద్ధతను ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.

