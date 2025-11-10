450 కి.మీ రేంజ్తో విన్ఫాస్ట్ నుంచి సరికొత్త 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ..
భారత మార్కెట్లోకి విన్ఫాస్ట్ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. దీని పేరు విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్. ఇదొక 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ. ఈ మోడల్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్.. ఇప్పటికే తమ వీఎఫ్6, వీఎఫ్7 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మార్కెట్లో విడుదల చేసి, ఇండియాలోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ జోరును కొనసాగిస్తూ, ఇప్పుడు కంపెనీ తన ఉనికిని మరింత విస్తరించడానికి 'లిమో గ్రీన్' పేరుతో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారును లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇదొక 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ. ఇటీవల ఈ వాహనం భారత రోడ్లపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా కనిపించింది.
నిజానికి, విన్ఫాస్ట్ సంస్థ ఈ లిమో గ్రీన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు కోసం ఆగస్ట్ 2025లోనే భారతదేశంలో డిజైన్ పేటెంట్ను పొందింది. కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఈ కారు లాంచ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, టెస్ట్ డ్రైవ్లో కనిపించడం చూస్తుంటే, ఇది భారత మార్కెట్లోకి రావడానికి ఎంతో సమయం పట్టకపోవచ్చు అని తెలుస్తోంది.
విన్ఫాస్ట్ లిమో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ గ్రీన్ డిజైన్, లుక్
వియత్నాంలో ఇటీవల విడుదలైన విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ మోడల్ను ఈ భారీ కామోఫ్లేజ్ వేసిన టెస్ట్ మోడల్ పోలి ఉంది.
దీనిలో ముఖ్యమైన డిజైన్ అంశాలు స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చు. ముఖ్యంగా, దీని నిటారుగా ఉన్న, ఎత్తైన స్టాన్స్, విలక్షణమైన నిలువుగా ఉండే టెయిల్ ల్యాంప్లు, విశాలమైన గ్లాస్హౌస్ (విండో ప్రాంతం) ప్రత్యేకంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి.
దీని అల్లాయ్ వీల్స్, టెయిల్గేట్ (వెనుక భాగం) ఆకృతి కూడా గతంలో దాఖలైన పేటెంట్ వివరాలతో సరిపోలుతున్నాయి. ఇది ఈ 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ గుర్తింపును బలోపేతం చేస్తుంది.
పక్కనుంచి చూస్తే, దీని నిటారుగా ఉండే నిష్పత్తులు విశాలత్వం, ప్రాక్టికాలిటీని సూచిస్తున్నాయి. ఈ డిజైన్ మూడు వరుసల సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందని పరోక్షంగా తెలుపుతోంది.
విండ్షీల్డ్ ద్వారా కనిపించిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కూడా ఈ వాహనం అభివృద్ధిలో ముందు దశలో ఉందని సూచిస్తుంది.
విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఫీచర్లు, బ్యాటరీ వివరాలు
విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ అంతర్గత భాగంలో 10.1-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే, ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ కన్సోల్తో సహా అనేక ఆధునిక ఫీచర్లను అమర్చారు. అదనంగా, ఇందులో 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెదరెట్ సీటింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్లో 60.1 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఈ బ్యాటరీ 201 బీహెచ్పీ పవర్ అందించే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఈ మోటార్ 280 ఎన్ఎం టార్క్ ఉత్పత్తి చేయగలదు.
ఇది ఫ్రంట్-వీల్-డ్రైవ్ లేఅవుట్ను కలిగి ఉంది. అధికారికంగా సుమారు 450 కి.మీ రేంజ్ను అందిస్తుంది.
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో, బ్యాటరీని 10 శాతం నుంచి 70 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి కేవలం 30 నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది!
విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ భారతీయ ఈవీ మార్కెట్లో ఒక బలమైన పోటీని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ మోడల్ లాంచ్, ధరతో పాటు ఇతర వివరాలు రానున్న రోజుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
News/News/450 కి.మీ రేంజ్తో విన్ఫాస్ట్ నుంచి సరికొత్త 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ..
News/News/450 కి.మీ రేంజ్తో విన్ఫాస్ట్ నుంచి సరికొత్త 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ..