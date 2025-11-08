Edit Profile
    బెస్ట్​ 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ కారు ఇది- 2025 రెనాల్ట్​ ట్రైబర్ రియల్​ వరల్డ్​ మైలేజ్​ ఎంతంటే..

    2025 రెనాల్ట్​ ట్రైబర్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? మరి రెనోల్ట్ ట్రైబర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ నగరంలో మైలేజీ ఎంతో తెలుసా? రియల్-వరల్డ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 08, 2025 12:30 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాక్టికల్​, అఫార్డిబుల్​ ధర ఉన్న 7 సీటర్​ వెహికిల్స్​లో రెనోల్ట్ ట్రైబర్ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఇప్పుడు, దాని 2025 ఫేస్‌లిఫ్ట్​తో, రెనోల్ట్ పట్టణ కుటుంబాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, స్పేస్​, వర్సిటాలిటీ, వాల్యూని ఒకే ప్యాకేజీలో అందించేలా దాని ఆకర్షణను మెరుగుపరిచింది.

    2025 రెనాల్ట్​ ట్రైబర్​
    2025 రెనాల్ట్​ ట్రైబర్​

    2019లో తొలిసారిగా విడుదలైన ట్రైబర్, దాని ఫ్లెక్సిబుల్ సీటింగ్, సులభంగా నడపగలిగే లక్షణాల వల్ల బడ్జెట్ కొనుగోలుదారుల్లో త్వరగా ప్రాచుర్యం పొందింది. సరికొత్త అప్‌డేట్ డిజైన్ మెరుగులు, కొత్త ఫీచర్లు, మరింత మెరుగైన క్యాబిన్ అనుభవంపై దృష్టి సారించింది. అయితే, ఈ మోడల్ పాత 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్​నే కలిగి ఉంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఈజీ-ఆర్ ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్​ని కనెక్ట్​ చేశారు.

    బ్రోచర్‌లో కనిపించే వాటికి మించి, నిజమైన ప్రశ్న ఏంటంటే.. ఈ 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ కారు ట్రైబర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వాస్తవ పరిస్థితుల్లో ఎలా పనిచేస్తుంది? తెలుసుకోవడానికి, హెచ్‌టీ ఆటో రోజువారీ ట్రాఫిక్ దృశ్యాల్లో నగర ఇంధన సామర్థ్య పరీక్షను నిర్వహించింది. ఫలితాలు దాని అర్బన్ మైలేజ్ గురించి స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందిస్తాయి.

    పరీక్ష నిర్వహణ పరిస్థితులు ఏంటి?

    ఈ పరీక్షను నాలుగు వేర్వేరు నగర రైడ్‌ల ద్వారా నిర్వహించారు. ఇవి ట్రాఫిక్ రద్దీని బట్టి, నెమ్మదిగా సాగే రద్దీ సమయం నుంచి, సాపేక్షంగా వేగంగా ప్రవహించే రోడ్ల వరకు వివిధ స్థాయిలను సూచిస్తాయి.

    పరీక్షించిన కారు 'ఎమోషన్' ట్రిమ్, ఇందులో ఈజీ-ఆర్ ఏఎంటీ ట్రాన్స్‌మిషన్ అమర్చి ఉంది. డ్రైవింగ్ మొత్తం సమయం మాన్యువల్ ఎయిర్-కండిషనర్‌ను ఆన్‌లో ఉంచారు. ఫ్యాన్ వేగాన్ని లెవెల్ 1లో ఉంచి, 'కూల్' సెట్టింగ్‌లో ఉంచారు.

    పరీక్ష సమయంలో కారు గరిష్టంగా 60 కి.మీ/గం వేగంతో నడపడం జరిగింది. అయితే, మొత్తం ట్రిప్‌కు సగటు వేగం 15.9 కి.మీ/గంగా నమోదైంది. ఈ కారు 4 గంటల 30 నిమిషాల వ్యవధిలో మొత్తం 70.3 కి.మీ దూరం ప్రయాణించింది.

    పరీక్ష ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి?

    నగరంలో ట్రాఫిక్ సాంద్రతను బట్టి, ట్రైబర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ నాలుగు సిటీ రన్‌లలో వరుసగా 6 కేెెెఎంపీఎల్​, 7 కేెెెఎంపీఎల్​, 10 కేెెెఎంపీఎల్​, 14 కేెెెఎంపీఎల్​ ఇంధన సామర్థ్య గణాంకాలను నమోదు చేసింది.

    అత్యల్ప నెంబర్లు భారీగా ఆగి-మొదలుపెట్టే ట్రాఫిక్‌లో గమనించినప్పటికీ, అధిక నెంబర్లు తక్కువ ఆటంకాలు ఉన్న సున్నితమైన రోడ్లపై వచ్చాయి. ఈ అన్ని రన్‌ల సగటును లెక్కిస్తే, వాస్తవ ప్రపంచ నగర మైలేజ్ సుమారు 9.25 కేెఎంపీఎల్​గా తేలింది. ఏఎంటీ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఉన్న కారుకు ఇది ఆకట్టుకునే సంఖ్యే అయినప్పటికీ, దాని చిన్న 1.0 పెట్రోల్ ఇంజిన్ పనితీరును బట్టి చూస్తే అంత గొప్పగా లేదని చెప్పవచ్చు.

    ఈ సంఖ్యలు ఉన్నప్పటికీ, ట్రైబర్ ఇప్పటికీ భారతీయ కుటుంబాలకు అత్యంత సులభంగా అందుబాటులో ఉండే, బహుముఖ ఎంపికలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ప్రత్యర్థులు ఎవరూ సరితూగలేని ధరకు ఇది స్పేస్​, సౌకర్యం, డ్రైవింగ్ సులభతరం అందిస్తుంది.

    మరి మీరు ఈ 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ కారు రెనాల్ట్​ ట్రైబర్​ని కొంటున్నారా?

