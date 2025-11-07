109 కి.మీ రేంజ్తో బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. ఎన్-ఫస్ట్ ధర ఎంతంటే..
ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ న్యూమెరోస్ మోటార్స్ తన రెండొవ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ను 'ఎన్-ఫస్ట్' పేరుతో తాజాగా విడుదల చేసింది. మొదటి 1,000 కొనుగోలుదారుల కోసం దీని ప్రారంభ ధర రూ. 64,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. ఈ మోడల్ ఫీచర్స్ సహా పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీదారు న్యూమెరోస్ మోటార్స్ తన పోర్ట్ఫోలియోని విస్తరిస్తూ, రెండొవ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ను తాజాగా లాంచ్ చేసింది. దాని పేరు n-Firs. ఈ ఈవని మొదటి 1,000 మంది కొనుగోలుదారుల కోసం రూ. 64,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి రూ. 84,999 ప్రారంభ ధరతో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కొత్త మోడల్ కోసం ఇప్పటికే బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఎన్-ఫస్ట్ మోడల్ను ఇటాలియన్ డిజైన్ హౌస్ అయిన వీల్ల్యాబ్ సహకారంతో రూపొందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ రేంజ్, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఎన్-ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గుండ్రటి హెడ్ల్యాంప్ను కలిగి ఉంది. చిన్న ఏప్రాన్తో ప్రత్యేకమైన డిజైన్ దీని సొంతం. ఈ స్కూటర్ ముందు భాగంలో పదునైన గీతలు, హెడ్ యూనిట్ చుట్టూ ఉండే నిర్మాణం వల్ల ఇది స్పోర్టీ అప్పీల్ని ఇస్తుంది. వెనుక వైపు చూస్తే, ఇది సరళమైన డిజైన్, స్టార్టింగ్ లైన్స్, రెండు-పీస్ సీట్లను కలిగి ఉంది.
ఈ డిజైన్కు అనుగుణంగా, కంపెనీ ఈ స్కూటర్కు 16-ఇంచ్ వీల్స్ను అందించింది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఈ పరిమాణపు వీల్స్ చాలా అరుదు. ఇది ట్రాఫిక్ రెడ్, ప్యూర్ వైట్ అనే రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే, ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్-ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, వెనుక వైపు హైడ్రాలిక్ డ్యాంపర్లతో అడ్జెస్టెబుల్ డ్యూయల్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. రెండు చక్రాల వద్ద డ్రమ్ బ్రేక్లతో బ్రేకింగ్ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తారు.
ఈ స్కూటర్ కొలతలు ఇలా ఉన్నాయి:
పొడవు: 1979 ఎంఎం
వెడల్పు: 686 ఎంఎం
ఎత్తు: 1125 ఎంఎం
వీల్బేస్: 1341 ఎంఎం
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్: 159 ఎంఎం
