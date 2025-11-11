Edit Profile
    భారతీయులు ఎగబడి కొంటున్న ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ ఇది- వెయిటింగ్​ పీరియడ్​ ఎక్కువే!

    టాటా హారియర్ ఈవీకి దేశంలో భారీ డిమాండ్ కనిపిస్తోంది! బేస్ వేరియంట్‌పై ఎకంగా 3 నెలల వరకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ నడుస్తుండం విశేషం. ఇతర వేరియంట్​ల వెయిటింగ్​ పీరియడ్​ కూడా నెల కన్నా తక్కువ లేదు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Nov 11, 2025 12:10 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టాటా హారియర్ ఈవీకి భారతదేశం అంతటా బలమైన డిమాండ్ కనిపిస్తోంది! దీని కారణంగా, కొన్ని వేరియంట్‌లకు డెలివరీ సమయం బాగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా బేస్ అడ్వెంచర్ వేరియంట్​కు ప్రస్తుతం 2.5 నుంచి 3 నెలల వరకు (సుమారు 10 నుంచి 12 వారాలు) అత్యధిక వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ మధ్యస్థాయి వేరియంట్‌ను 1 నుంచి 2 నెలల్లో డెలివరీ చేయవచ్చని అంచనా వేయగా, టాప్-ఎండ్ ట్రిమ్ కొనుగోలుదారులను చేరుకోవడానికి సుమారు ఒక నెల సమయం పడుతుంది.

    టాటా హారియర్​ ఈవీ వెయిటింగ్​ పీరియడ్​..
    టాటా హారియర్​ ఈవీ వెయిటింగ్​ పీరియడ్​..

    టాటా హారియర్ ఈవీ: వేరియంట్లు, ధరల శ్రేణి

    టాటా హారియర్ ఈవీ మొత్తం ఐదు కీలక వేరియంట్‌లలో అందుబాటులో ఉంది:

    • అడ్వెంచర్
    • అడ్వెంచర్ ఎస్
    • ఫియర్‌లెస్ ప్లస్
    • ఎంపవర్‌డ్
    • ఎంపవర్‌డ్ ఏడబ్ల్యూడీ

    ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ధరలు రూ.21.49 లక్షల నుంచి రూ. 30.23 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉన్నాయి. ప్రతి వేరియంట్ టెక్నాలజీ, ఫీచర్లు, డిజైన్ ఎలిమెంట్స్​ ప్రత్యేక కలయికను అందిస్తుంది. పట్టణ ఈవీ కొనుగోలుదారులకే కాకుండా, బలమైన ఎలక్ట్రిక్ పనితీరును కోరుకునే సాహస ప్రియులకు కూడా సరిపోయేలా దీనిని రూపొందించింది టాటా మోటార్స్​ సంస్థ.

    బ్యాటరీ, రేంజ్, పనితీరు విశేషాలు..

    హారియర్ ఈవీ, టాటాకి చెందిన అధునాతన acti.ev+ ప్లాట్‌ఫామ్​పై తయారైంది. ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలతో వస్తుంది. అవి..

    65 కేడబ్ల్యూహెచ్​ యూనిట్: ఇది 538 కి.మీ వరకు రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

    75 కేడబ్లయూహెచ్​ యూనిట్: ఇది డ్రైవ్‌ట్రైన్‌ను బట్టి 620 కి.మీలకు పైగా రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

    రియర్-వీల్-డ్రైవ్: ఇది సుమారు 235 బీహెచ్‌పి పవర్, 315 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ఆల్-వీల్-డ్రైవ్: ఇది మరింత శక్తివంతమైన 391 బీహెచ్‌పీ, 504 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఇది ఎలాంటి భూభాగంలోనైనా అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.

    ప్రీమియం క్యాబిన్, టెక్నాలజీ..

    హారియర్ ఈవీ లోపలి భాగం అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, లగ్జరీని మిళితం చేసింది టాటా మోటార్స్​. ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:

    • 14.5-అంగుళాల శాంసంగ్​ నియో క్యూఎల్​ఈడీ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్
    • 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
    • 540° కెమెరా (360 డిగ్రీల కంటే విస్తృత వీక్షణ)
    • ఆరు టెర్రైన్ మోడ్‌లు: ఇందులో రాక్ , మడ్, స్నో మోడ్‌లు ఉన్నాయి.

    ఈ టాటా హారియర్​ ఈవీ అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్), కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, డిజిటల్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ విభాగంలో అత్యంత ఎక్కువ ఫీచర్లతో కూడిన ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలలో ఇది ఒకటి.

    బలమైన డిమాండ్ – ఈవీల ఆదరణకు సంకేతం

    ఈ టాటా హారియర్​ ఈవీకి అధిక వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండటం, భారతదేశంలో ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై పెరుగుతున్న విశ్వాసాన్ని తెలియజేస్తోంది. హారియర్ ఈవీ ఆకర్షణీయమైన స్టైలింగ్, సుదీర్ఘ శ్రేణి, అధునాతన ఫీచర్లు దీన్ని మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో ఒక బ్యాచ్‌మార్క్‌గా నిలిపాయి.

    ముఖ్యంగా ఈ లాంగ్​ రేంజ్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ బేస్ అడ్వెంచర్ వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్‌లు వెంటనే ఆర్డర్‌లను ఇవ్వాలని సూచించడమైనది. ఎందుకంటే పెరుగుతున్న డిమాండ్‌తో వెయిటింగ్ టైమ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    హారియర్ ఈవీకి మార్కెట్లో మహీంద్రా ఎక్స్‌యూవీ 9ఈ, బీవైడీ ఆటో 3 వంటి ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు ప్రధాన పోటీదారులుగా ఉన్నాయి.

