Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మారుతి డిజైర్: ఎస్‌యూవీల ప్రభావాన్ని బద్దలుకొట్టి అగ్రస్థానం.. కారణాలు ఏంటి?

    అక్టోబర్ 2025లో మారుతి సుజుకి డిజైర్ (Dzire) అమ్మకాల చార్ట్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, దేశంలో ఎస్‌యూవీల (SUVs) ఆధిపత్య ధోరణిని తిప్పికొట్టింది. ఈ సబ్‌-కాంపాక్ట్ సెడాన్ 20,791 యూనిట్ల అమ్మకాలతో, మారుతి సుజుకిలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడల్‌గా నిలిచింది. అక్టోబర్ 2024తో పోలిస్తే 64% వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

    Published on: Nov 17, 2025 3:34 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సాధారణంగా భారతీయ ప్రయాణీకుల వాహనాల (PV) మార్కెట్‌లో ఎస్‌యూవీలు, ఎంపీవీల వైపు వినియోగదారులు మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ, మారుతి సుజుకి డిజైర్ అక్టోబర్ 2025లో ఆ ట్రెండ్‌ను ధిక్కరించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ సేల్స్ చార్ట్‌లో ఎస్‌యూవీల ఆధిపత్యాన్ని ముగించి, డిజైర్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon) తర్వాత దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన రెండవ ప్రయాణీకుల వాహనం కూడా ఇదే.

    మారుతి డిజైర్: ఎస్‌యూవీల ప్రభావాన్ని బద్దలుకొట్టి అగ్రస్థానం.. కారణాలు ఏంటి?
    మారుతి డిజైర్: ఎస్‌యూవీల ప్రభావాన్ని బద్దలుకొట్టి అగ్రస్థానం.. కారణాలు ఏంటి?

    అక్టోబర్‌లో డిజైర్ అద్భుత ప్రదర్శనకు ప్రధాన కారణాలు:

    మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Brezza), గ్రాండ్ విటారా (Grand Vitara) వంటి ప్రముఖ ఎస్‌యూవీలను అధిగమించి డిజైర్ అగ్రస్థానంలో నిలవడానికి దోహదపడిన మూడు ముఖ్య అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    1. జీఎస్‌టీ (GST) రేటు తగ్గింపు: ధర భారీగా తగ్గింది

    సెప్టెంబర్ 2025లో అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త పన్ను విధానం (GST 2.0) కారణంగా మారుతి సుజుకి డిజైర్ గణనీయమైన ప్రయోజనం పొందింది.

    పన్ను తగ్గింపు: కొత్త పన్ను విధానంలో, ప్యాసింజర్ వాహనాలపై జీఎస్‌టీ రేటు 28% నుంచి 18% కి తగ్గించారు.

    సెస్ తొలగింపు: సెస్ కూడా తొలగించబడటంతో, చిన్న కార్లపై మొత్తం పన్ను భారం భారీగా తగ్గింది.

    ధర తగ్గింపు ప్రభావం: 4 మీటర్ల లోపు పొడవు, 1200సీసీ లోపు పెట్రోల్ ఇంజిన్ కలిగి ఉన్న డిజైర్‌పై ఈ పన్ను తగ్గింపు ప్రభావం అధికంగా చూపింది. ఫలితంగా, వేరియంట్‌ను బట్టి డిజైర్ ధర రూ. 58,000 నుంచి రూ. 88,000 వరకు తగ్గింది. ఈ ధర తగ్గింపు డిజైర్‌ను వినియోగదారులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది.

    2. పండుగ డిస్కౌంట్లు

    అక్టోబర్ 2025 భారతదేశంలో పండుగల సీజన్. ఈ సమయంలో మారుతి సుజుకి సహా అన్ని వాహన తయారీదారులు భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లను ప్రకటించాయి.

    ప్రయోజనం: జీఎస్‌టీ రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా ఇప్పటికే ధర తగ్గడంతో పాటు, అదనంగా పండుగ ఆఫర్లు తోడవడంతో డిజైర్ కొనుగోలుదారులకు మరింత ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని అందించింది. ఇది డిజైర్ అమ్మకాలు పెరగడానికి మరొక ముఖ్య కారణం.

    3. కొత్త తరం మోడల్ (New-Gen Model) ఆకర్షణ

    కొత్త తరం మారుతి సుజుకి డిజైర్ పాత మోడల్ కంటే మెరుగైన అప్‌గ్రేడ్‌లతో వచ్చింది.

    డిజైన్: ఇది మరింత సమకాలీనంగా, స్టైలిష్‌గా ఉండే అనేక డిజైన్ అప్‌డేట్‌లను పొందింది.

    ఫీచర్లు: అంతర్గత భాగంలో (Interior) అత్యాధునిక ఫీచర్లు, మెరుగైన ఇంఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, భారత్ ఎన్‌సీఏపీ (Bharat NCAP) క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ వంటివి లభించాయి.

    టాప్ 10 మారుతీ సుజుకీ కార్లు (అక్టోబరు 2025)
    మారుతీ సుజుకీ మోడల్స్అక్టోబరు 2025అక్టోబరు 2024వృద్ధి(%)
    డిజైర్20,79112,69864
    ఎర్టిగా20,08718,7857
    వేగన్ ఆర్18,97013,92236
    ఫ్రాంక్స్17,00316,4194
    బాలెనో16,87316,0825
    స్విఫ్ట్15,54217,539-11
    ఈకో13,53711,65316
    విక్టోరిస్13,496NANA
    బ్రెజా12,07216,565-27
    గ్రాండ్ విటారా10,40914,083-26

    పవర్‌ట్రైన్: అప్‌గ్రేడ్ చేసిన పవర్‌ట్రైన్, అద్భుతమైన మైలేజీని (CNG వేరియంట్‌లో 33.73 కి.మీ/కిలో వరకు) అందించడంతో, ప్రైవేట్, ఫ్లీట్ (ట్యాక్సీ) విభాగాలలో డిజైర్ ఆకర్షణను మరింత పెంచింది.

    ధర భారీగా తగ్గడం, పండుగ డిమాండ్, మెరుగైన ఫీచర్లు, భద్రతా ప్రమాణాలతో కూడిన కొత్త మోడల్ కలయికతో, మారుతి సుజుకి డిజైర్ అక్టోబర్ 2025లో అమ్మకాల చార్ట్‌లో బలమైన రికార్డును నెలకొల్పింది.

    News/News/మారుతి డిజైర్: ఎస్‌యూవీల ప్రభావాన్ని బద్దలుకొట్టి అగ్రస్థానం.. కారణాలు ఏంటి?
    News/News/మారుతి డిజైర్: ఎస్‌యూవీల ప్రభావాన్ని బద్దలుకొట్టి అగ్రస్థానం.. కారణాలు ఏంటి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes