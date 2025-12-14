Edit Profile
    రూ. 11.49లక్షల టాటా సియెర్రా బేస్​ వేరియంట్​లోనే అదిరే ఫీచర్స్​.. సేఫ్టీ కూడా!

    రూ. 11.49లక్షల టాటా సియెర్రా బేస్​ వేరియంట్​లో అదిరే ఫీచర్స్​ని అందిస్తోంది టాటా మోటార్స్​ సంస్థ. సేఫ్టీకి కూడా ప్రాధాన్యతనిస్తూ అనేక భద్రతా ఫీచర్లను జోడించింది. మీరు టాటా సియెర్రా కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే, ఈ ఎస్​యూవీ బేస్​ వేరియంట్​ ఫీచర్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 14, 2025 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టాటా మోటార్స్​ గత నెలలో లాంచ్​ చేసిన టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ఇప్పుడు టాక్​ ఆఫ్​ ది టౌన్​గా మారింది. ఈ ఎస్​యూవీని కొనాలని చాలా మంది ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. ఈ కారు చాలా హైలైట్స్​తో వస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా బేస్​ వేరియంట్ గురించి చెప్పుకోవాలి! పేరుకే బేస్​ వేరియంట్​, కానీ ఇందులో అదిరే ఫీచర్స్​ ఉన్నాయి. సేఫ్టీ విషయంలోనూ టాటా మోటార్స్​ రాజీపడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా బేస్​ వేరియంట్​ ధర, అది అందించే ఫీచర్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ..
    టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్..

    టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్‌ను స్మార్ట్+ అని పిలుస్తారు. ఇందులో అనేక అధునాతన ఫీచర్లను స్టాండర్డ్‌గా అందిస్తున్నారు. అవి..

    బై-ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్

    టర్న్ ఇండికేటర్‌లతో కూడిన ఎలక్ట్రికల్‌గా అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్‌వీఎంలు

    ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్‌గేట్ రిలీజ్​

    10.16 సెం.మీ డిజిటల్ కాక్‌పిట్

    ఎల్‌ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు

    ఆటో హోల్డ్‌తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్

    స్టోరేజ్‌తో కూడిన ఫ్రంట్ స్లైడింగ్ ఆర్మ్‌రెస్ట్

    ఫాలో మీ హోమ్ హెడ్‌ల్యాంప్

    లైట్ సేబర్ ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్స్, టెయిల్ ల్యాంప్

    సెంట్రల్ లాకింగ్

    రేర్​ విండో సన్‌షేడ్

    అన్ని పవర్ విండోస్

    ప్రకాశవంతమైన లోగోతో టిల్ట్ అండ్​ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్

    రేర్​ ఏసీ వెంట్స్

    టైప్ ఏ + టైప్ సీ 45డబ్ల్యూ యూఎస్‌బీ పోర్టులు

    వెల్‌కమ్ లైట్స్‌తో ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్

    టాటా సియెర్రా 'స్మార్ట్+' బేస్ వేరియంట్‌లో భద్రతా ఫీచర్లు..

    టాటా కార్లకు భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందనే విషయం తెలిసిందే. బేస్ వేరియంట్‌లో కూడా సియెర్రా ఎస్​యూవీ అనేక భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తుంది. వాటి జాబితా ఇది:

    6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు (డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్, కర్టెన్, సైడ్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు)

    ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్​పీ) - 20 ఫీచర్లతో

    ఆర్‌ఓఎం - రోల్‌ఓవర్ మిటిగేషన్

    వీడీసీ - వెహికల్ డైనమిక్ కంట్రోల్

    సీఎస్‌సీ - కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్

    డీటీవీ - డైనమిక్ టార్క్ వెక్టరింగ్

    ఈపీబీ - ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్

    ఏవీహెచ్ - ఆటోమేటిక్ వెహికల్ హోల్డ్

    హెచ్‌ఏసీ - హిల్ ఎసెండ్ కంట్రోల్

    హెచ్‌బీఏ - హైడ్రాలిక్ బ్రేక్ అసిస్ట్

    బీఎఫ్‌సీ / హెచ్‌ఎఫ్‌సీ - బ్రేక్ / హైడ్రాలిక్ ఫేడ్ కాంపెన్సేషన్

    ఈబీపీ - ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ప్రీ ఫిల్

    బీడీడబ్ల్యూ - బ్రేక్ డిస్క్ వైపింగ్

    ఈడీటీసీ - ఇంజిన్ డ్రాగ్ టార్క్ కంట్రోల్

    టీసీఎస్ - ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్

    ఈబీడీ - ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్

    ఏబీఎస్ - యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్

    సీడీడీ - కంట్రోల్ డైనమిక్ డిసెలరేషన్

    పీబీఏ - పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్

    డీబీఎస్ - డైనమిక్ బ్రేకింగ్ సపోర్ట్

    ఏఐబీ - ఆఫ్టర్ ఇంపాక్ట్ బ్రేకింగ్

    డీఎస్‌టీ - డైనమిక్ స్టీరింగ్ టార్క్

    చైల్డ్ సీట్‌ల కోసం ఐఎస్‌ఓఎఫ్‌ఐఎక్స్ మౌంట్‌లు

    రేర్​ పార్కింగ్ సెన్సార్‌లు

    పరిమెట్రిక్ అలారం సిస్టమ్

    అన్ని చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్‌లు

    టాటా సియెర్రా 'స్మార్ట్+' ఇంజిన్ ఆప్షన్స్​, ధర..

    టాటా మోటార్స్ సియెర్రా బేస్ వేరియంట్‌ను కేవలం మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్​తో మాత్రమే అందిస్తోంది. ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ బేస్ వేరియంట్‌లో అందుబాటులో లేదు.

    1.5-లీటర్ రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఈ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 6,000 ఆర్‌పీఎం వద్ద 106 పీఎస్ పవర్​ని, 2,100 ఆర్‌పీఎం వద్ద 145 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్‌ను జనరేట్​ చేస్తుంది చేస్తుంది.

    పెట్రోల్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 11.49 లక్షల నుంచ ప్రారంభం అవుతుంది.

    1.5-లీటర్ క్రయోజైట్ డీజిల్ ఇంజిన్: ఈ డీజిల్ ఇంజిన్ 4,000 ఆర్‌పీఎం వద్ద 118 పీఎస్ పవర్​ని, 1500-2750 ఆర్‌పీఎం మధ్య 260 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 12.99 లక్షలు.

