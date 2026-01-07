Edit Profile
    మహీంద్రా XUV 3XO ఈవీ- సిటీ డ్రైవ్​కి బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ కారు! రేంజ్​, ధర వివరాలు..

    మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పోర్ట్‌ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీని లాంచ్ చేసింది. రూ. 13.89 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ ఎస్‌యూవీ ఫీచర్స్​, రేంజ్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 07, 2026 6:31 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మహీంద్రా అండ్​ మహీంద్రా సంస్థ మంచి జోరు మీద ఉంది! బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ ఎక్స్​యూవీ 700కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ అయిన ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓని లాంచ్​ చేసిన మరుసటి రోజే (మంగళవారం) సరికొత్త ఈవీని కూడా విడుదల చేసింది. అదే మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో లభిస్తున్న ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ (ఎక్స్​యూవీ 300కి ఫేస్​లిఫ్ట్​)కి ఎలక్ట్రిక్​ వర్షెన్​. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీకి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా XUV 3XO ఈవీ..
    మహీంద్రా XUV 3XO ఈవీ..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ- బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్..

    ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలో 39.4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అమర్చారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 285 కిలోమీటర్ల వరకు (రియల్​ వరల్డ్​ రేంజ్​) ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిలోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 110 కేడబ్ల్యూ పవర్‌ను, 310 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను జనరేట్​ చేస్తుంది.

    ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ కేవలం 8.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుని, ఈ సెగ్మెంట్‌లోనే అత్యంత వేగవంతమైన కారుగా నిలుస్తోంది. డ్రైవర్ల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఇందులో ఫన్, ఫాస్ట్, ఫియర్‌లెస్ అనే మూడు డ్రైవింగ్ మోడ్లను అందించారు.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ- స్టైలిష్ ఎక్స్‌టీరియర్..

    చూడగానే ఆకట్టుకునేలా ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీలో సింగిల్ పేన్ సన్‌రూఫ్, 16 ఇంచ్​ డైమండ్-కట్ అలాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, సిగ్నేచర్ టెయిల్ ల్యాంప్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్న్ ఇండికేటర్లతో కూడిన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్​లు దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తున్నాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ- టెక్నాలజీ, ఇంటీరియర్..

    ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ లోపల అడుగుపెట్టగానే రెండు 10.25 ఇంచ్​ హెచ్‌డీ డిస్‌ప్లేలు కన్పిస్తాయి. వీటిలో ఒకటి ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ కోసం, మరొకటి ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం కేటాయించారు. డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, అలెక్సా సపోర్ట్ ఉన్న అడ్రెనాక్స్ కనెక్టివిటీ వంటి 80కి పైగా స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. యాపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సదుపాయంతో పాటు ఆరు స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్ ప్రయాణాన్ని మరింత ఉల్లాసంగా మారుస్తుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ- భద్రతకు పెద్దపీట..

    భద్రత విషయంలో మహీంద్రా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. లెవల్-2 అడాస్​ టెక్నాలజీతో పాటు అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, అన్ని చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, 360 డిగ్రీల సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి 35 రకాల స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ- ధర, వేరియంట్లు..

    • మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ రెండు ప్రధాన వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
    • ఏఎక్స్​5 వేరియంట్: రూ. 13.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
    • ఏఎక్స్​7ఎల్​ వేరియంట్: రూ. 14.96 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    నగర ప్రయాణాలకు, చిన్నపాటి దూరాలకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.

