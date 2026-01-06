Edit Profile
    మహీంద్రా XUV 7XO వర్సెస్​ టాటా సఫారీ.. ఈ రెండు 3-రో ఎస్​యూవీల్లో ఏది బెస్ట్​?

    Published on: Jan 06, 2026 12:15 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మచ్​ అవైటెడ్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యింది. బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700కి ఇది ఫేస్​లిఫ్ట్​ వెర్షన్​. ఈ మోడల్​ బుకింగ్స్​ ఇప్పటికే ప్రారంభం అవ్వగా, డెలివరీలను సంస్థ అతి త్వరలోనే మొదలుపెట్టనుంది.

    మహీంద్రా XUV 7XO వర్సెస్​ టాటా సఫారీ.
    ఈ 3-రో ఎస్​యూవీలో 6 సీటర్​, 7 సీటర్​ ఆప్షన్స్​ ఉన్నాయి. ఈ కొత్త ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ.. మరో 3-రో ఎస్​యూవీ టాటా సఫారీకి గట్టి పోటీ ఇస్తుందని మార్కెట్​ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు ఎస్​యూవీల ధరలు, డైమెన్షన్స్​, ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​ని పోల్చి ఏది కొంటే బెటర్​? అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ వర్సెస్​ టాటా సఫారీ- డైమెన్షన్స్​..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓటాటా సఫారీవ్యత్యాసం
    పొడవు4,695 ఎంఎం4,668 ఎంఎం27 ఎంఎం
    వెడల్పు1,890 ఎంఎం1,922 ఎంఎం32 ఎంఎం
    ఎత్తు1,755 ఎంఎం1,795 ఎంఎం40 ఎంఎం
    వీల్​బేస్​2,750 ఎంఎం2,741 ఎంఎం9 ఎంఎం
    వీల్​ సైజు17-18 ఇంచ్​17-19 ఇంచ్​-

    అంటే టాటా సఫారీతో పోల్చితే మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీ పొడవు 27ఎంఎం ఎక్కువ, 32ఎంఎం వెడల్పు తక్కువ. హైట్​లో మాత్రం టాటా సఫారీ ముందుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ వర్సెస్​ టాటా సఫారీ- ఇంజిన్​..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓటాటా సఫారీ
    ఇంజిన్​

    2.0-litre mStallion (పెట్రోల్​)

    2.2-litre mHawk (డీజిల్​)

    1.5-litre Hyperion (పెట్రోల్​)

    2.0-litre Kryotec (డీజిల్​)

    పవర్​

    197 బీహెచ్​పీ (పెట్రోల్​)

    182 బీహెచ్​పీ (డీజిల్​)

    168 బీహెచ్​పీ (పెట్రోల్​)

    168 బీహెచ్​పీ (డీజిల్​)

    టార్క్

    380 ఎన్​ఎం (పెట్రోల్​)

    450 ఎన్​ఎం (డీజిల్​)

    280 ఎన్​ఎం (పెట్రోల్​)

    350 ఎన్​ఎం (డీజిల్​)

    ట్రాన్స్​మిషన్​6-స్పీడ్​ ఎంటీ / 6-స్పీడ్​ ఏటీ6-స్పీడ్​ ఎంటీ / 6-స్పీడ్​ ఏటీ
    డ్రైవ్​ట్రైన్​ఎఫ్​డబ్ల్యూడీ / ఏడబ్ల్యూడీఎఫ్​డబ్ల్యూడీ
    ఛాసిస్​మోనోక్యూమోనోక్యూ

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ, టాటా సఫారీ రెండింటిలోనూ పెట్రోల్​, డీజిల్​ ఆప్షన్స్​ లభిస్తున్నాయి. రెండింటిలోనూ 6 స్పీడ్​ మేన్యువల్​, 6 స్పీడ్​ ఆటోమెటిక్​ ట్రాన్స్​మిషన్​ ఆప్షన్స్​ ఉన్నాయి. టాటా సఫారీ పెట్రోల్​ వేరియంట్​తో పోల్చితే ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ పెట్రోల్​ వేరియంట్​ పవర్​ఫుల్​గా ఉంది. డీజిల్​ విషయంలో కూడా ఇంతే!

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ వర్సెస్​ టాటా సఫారీ- ధరలు..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 13.66 లక్షల నుంచి రూ. 24.92 లక్షల వరకు ఉంటుంది. వేరియంట్ల వారిగా ధరల వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    టాటా సఫారీ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 14.6 లక్షల నుంచి రూ. 25.9 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

