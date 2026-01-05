Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సేఫ్టీలో ఏ మారుతీ సుజుకీ కారు బెస్ట్​? ఏది కొనొచ్చు? క్రాష్​ టెస్ట్​ ఫలితాలు ఇలా..

    మారుతీ సుజుకీ కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారు? ప్రస్తుతం ఉన్న టాప్​ మోడల్స్​లో ఏ కారు అత్యధిక సేఫ్టీని పొందిందో తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. మారుతీ సుజుకీ కార్లపై గతేడాది జరిగిన భారత్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​ ఫలితాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jan 05, 2026 10:47 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశపు సొంత కార్ల భద్రతా విశ్లేషణ ప్రోగ్రామ్ ‘భారత్ ఎన్​సీఏపీ’.. 2025 సంవత్సరంలో వివిధ బ్రాండ్లకు చెందిన కార్లను పరీక్షించింది. వీటిల్లో కొన్ని టాప్​ రేటింగ్​లను దక్కించుకోగా, ఇంకొన్ని మోడల్స్​ పేలవ ప్రదర్శన చేశాయి. అయితే, మన దేశంలో అత్యధికంగా కార్లను విక్రయించే మారుతీ సుజుకీ, ఈసారి సేఫ్టీ విషయంలో తన ముద్ర వేసింది! మొత్తం ఐదు మారుతీ సుజుకీ మోడళ్లపై సేఫ్టీ టెస్ట్​ చేయగా, అన్నీ కూడా మంచి పనితీరును కనబరిచాయి.

    భారత్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​..
    భారత్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​..

    ఒక వేళ మీరు మారుతీ సుజుకీ కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే, భారత్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఈ కంపెనీ మోడల్స్​ ప్రదర్శన, సేఫ్టీ రేటింగ్​ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి.

    2025లో మారుతీ సుజుకీ కార్లపై జరిగిన భారత్​ ఎన్​సీఏపీ టెస్ట్​ ఫలితాలు
    మోడల్​ఏఓపీ (పాయింట్లు)రేటింగ్​ (స్టార్​)సీఓపీ (పాయింట్లు)రేటింగ్​ (స్టార్​)
    మారుతీ సుజుకీ డిజైర్​29.46 / 32541.57 / 495
    మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్​31.66 / 32543 / 495
    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా31.49 / 32543 / 495
    మారుతీ సుజుకీ బలెనో (2 ఎయిర్​బ్యాగ్​లు)24.04 / 32434.81 / 493
    మారుతీ సుజుకీ బలెనో (6 ఎయిర్​బ్యాగ్​లు)26.52 / 32434.81 / 493
    మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టో30.43 / 32545 / 495
    • ఏఓపీ- అడల్ట్​ ఆక్యుపెంట్​ ప్రొటెక్షన్​
    • సీఓపీ - చైల్డ్​ ఆక్యుపెంట్​ ప్రొటెక్షన్​

    1. మారుతీ సుజుకీ డిజైర్:

    సెడాన్ కార్ల మార్కెట్ తగ్గుతున్నా, డిజైర్ జోరు మాత్రం తగ్గడం లేదు. కొత్త తరం డిజైర్ కేవలం లుక్స్‌లో మాత్రమే కాదు, భద్రతలోనూ మేటి అని నిరూపించుకుంది. గతంలో గ్లోబల్ ఎన్​సీఏపీలో 5-స్టార్ సాధించిన ఈ కారు, 2025లో భారత్ ఎన్​సీఏపీ టెస్టుల్లోనూ 5-స్టార్ రేటింగ్ సొంతం చేసుకుంది. ముందు కూర్చునే ప్రయాణికుల తల, మెడ, కాళ్లకు ఇది మంచి రక్షణ ఇస్తుందని తేలింది.

    ఎస్​యూవీల పోటీని తట్టుకోవడమే కాదు, 2025లో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ కారుగా మారుతీ సుజుకీ డిజైర్​ సెడాన్​ నిలిచింది.

    2. మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారా:

    మారుతీ నుంచి రాబోతున్న మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇది. ఇంకా మార్కెట్లోకి విడుదల కాకముందే భారత్ ఎన్​సీఏపీ దీనిని క్రాష్​ టెస్ట్​ చేసింది. ఫ్రంటల్ క్రాష్ టెస్టులో డ్రైవర్, ప్యాసింజర్లకు ఈ కారు మెరుగైన రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్టులో అన్ని శరీర భాగాలకు ఇది అత్యుత్తమ రక్షణ కల్పిస్తూ ఆకట్టుకుంది.

    3. మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్:

    2025లో లాంచ్ అయిన ఈ మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్​ ఎస్‌యూవీ కూడా 5-స్టార్ రేటింగ్‌తో అదరగొట్టింది. ఇందులో స్టాండర్డ్ వస్తున్న 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్-2 అడాస్​ వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణికులకు కొండంత అండగా నిలుస్తున్నాయి. సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్టులో తల, ఛాతీ, పొత్తికడుపు భాగాలకు ఇది పూర్తి భద్రతను ఇస్తుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.

    4. మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టో:

    టయోటా భాగస్వామ్యంతో వచ్చిన ఈ ప్రీమియం కారు కూడా 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. భారత్ ఎన్​సీఏపీ జరిపిన పరీక్షల్లో, కారు ముందు భాగం బలంగా ఢీకొన్నప్పుడు కూడా ప్రయాణికుల తలకు ఎటువంటి గాయాలు కాకుండా మంచి రక్షణ లభించిందని రేటింగ్స్ వెల్లడిస్తున్నాయి.

    5. మారుతీ సుజుకీ బలెనో:

    బలెనోలో రెండు వెర్షన్లను భారత్ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​ చేసింది. 2 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్న మోడల్, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్న మోడల్.. రెండూ కూడా 4-స్టార్ రేటింగ్‌ను పొందాయి. అయితే, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్న వెర్షన్ సైడ్ ఇంపాక్ట్ సమయంలో శరీర భాగాలకు మెరుగైన రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు తేలింది. పిల్లల రక్షణ విషయంలోనూ ఈ కారు సంతృప్తికరమైన ఫలితాలను ఇచ్చింది.

    ఒకప్పుడు కేవలం మైలేజీకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్న విమర్శలు ఎదుర్కొన్న మారుతీ సుజుకీ.. ఇప్పుడు భద్రతలోనూ తన సత్తా చాటడం భారతీయ కస్టమర్లకు శుభపరిణామం.

    recommendedIcon
    News/News/సేఫ్టీలో ఏ మారుతీ సుజుకీ కారు బెస్ట్​? ఏది కొనొచ్చు? క్రాష్​ టెస్ట్​ ఫలితాలు ఇలా..
    News/News/సేఫ్టీలో ఏ మారుతీ సుజుకీ కారు బెస్ట్​? ఏది కొనొచ్చు? క్రాష్​ టెస్ట్​ ఫలితాలు ఇలా..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes