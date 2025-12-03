భద్రతలో అదరగొట్టిన మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీకి 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్..
మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారాకు 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ లభించింది. ఈ మేరకు భారత్ ఎన్సీఏపీలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ అత్యుత్తమ స్కోర్ని సాధించగలిగింది. క్రాష్ టెస్ట్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇండియాలో అధిక భద్రత ప్రమాణాలు కలిగిన వాహనాల జాబితాలో మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా చేరింది! ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించింది. ఈ ఫలితంతో మారుతీ సుజుకీ డిజైర్, విటారా బ్రెజా సరసన ఈ-విటారా కూడా భారత్ ఎన్సీఏపీ ప్రమాణాల ప్రకారం కంపెనీ అత్యధిక సేఫ్టీ రేటింగ్ కలిగిన వాహనంగా నిలిచింది. ఇండియాకి ముందు, ఈ-విటారా యూరో ఎన్సీఏపీలో 4 స్టార్ రేటింగ్ను పొందింది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా : పెద్దల భద్రత..
పెద్దల రక్షణ (అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్) విభాగంలో, ఈ-విటారాకు 32 పాయింట్లకు గాను 31.49 పాయింట్లు లభించాయి.
ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ క్రాష్ టెస్ట్ (64 కి.మీ./గం. వద్ద): డ్రైవర్, ముందు ప్రయాణికుల తలకు, మెడకు రక్షణ 'మంచిగా' ఉన్నట్లు రేటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది.
డ్రైవర్ ఛాతీకి రక్షణ ‘తగినంతగా’ ఉందని, ప్రయాణికుడి ఛాతీ రక్షణ మాత్రం 'మంచిగా' ఉన్నట్లు రేట్ చేశారు. రెండు కాళ్లలోని తొడలు, పెల్విక్ ప్రాంతానికి రక్షణ 'మంచిగా' ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
డ్రైవర్ రెండు కాళ్లలోని టిబియా రక్షణ 'తగినంతగా' ఉన్నట్లు, కో-డ్రైవర్ టిబియా రక్షణ మాత్రం 'మంచిగా' ఉన్నట్లు రేట్ చేశారు. డ్రైవర్ పాదాలకు రక్షణ 'మంచి' ఫలితాన్నిచ్చింది.
సైడ్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్ట్ (50 కి.మీ./గం. వద్ద): ఈ-విటారా డ్రైవర్ శరీరంలోని పరీక్షించిన అన్ని ప్రాంతాలకు 'మంచి' రక్షణను అందించింది.
సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: ఈ పరీక్షలో కూడా అన్ని శరీర భాగాలలో రక్షణ 'మంచిగా' ఉన్నట్లు తెలిసింది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా : పిల్లల భద్రత..
పిల్లల రక్షణ (చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్) విభాగంలో, మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 49 పాయింట్లకు గాను మొత్తం 43 పాయింట్లు సాధించింది.
డైనమిక్ టెస్టింగ్: ఇందులో సాధ్యమయ్యే 24 పాయింట్లకు గాను పూర్తి 24 పాయింట్లు లభించాయి.
చైల్డ్ రెస్ట్రైంట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్: ఇందులో కూడా 12 పాయింట్లకు గాను పూర్తి 12 పాయింట్లు దక్కాయి.
మిగిలిన ఏడు పాయింట్లు వెహికిల్ అసెస్మెంట్ విభాగం నుంచి వచ్చాయి.
18 నెలలు, మూడేళ్ల పిల్లలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే రెండు డమ్మీలకు రక్షణ స్థాయిలు గరిష్టంగా సాధ్యమయ్యే 12 పాయింట్లకు గాను ప్రతి ఒక్కరికి 12 పాయింట్లుగా రేట్ చేయడం జరిగింది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారాలో భద్రతా పరికరాలు..
ఈ ఎస్యూవీలో ప్రామాణిక భద్రతా ఫీచర్లుగా ఏడు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ISOFIX చైల్డ్-సీట్ యాంకర్ పాయింట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ ఉన్నాయి.
అదనంగా ఈ-విటారాలో లెవల్-2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ - అడాస్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ముందు- వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లను కూడా అందించారు.