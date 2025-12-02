మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా లాంచ్ ఈ రోజే- ఈ 3 ఫీచర్లు హైలైట్..!
మచ్ అవైటెడ్ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా నేడు ఇండియాలో అధికారికంగా లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వంటి ఈవీలకు గట్టిపోటీని ఇవ్వనుంది. కాగా ప్రత్యర్థులతో పోలిస్తే ఈ విటారాలో 3 ఫీచర్లు హైలైట్గా నిలవనున్నాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ చూసేయండి..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారాతో భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ. ఈ మారుతీ సుజుకీ కొత్త ఈవీ ఈరోజు, డిసెంబర్ 2న లాంచ్కానుంది. మారుతీ కొత్త ఈవీ వ్యూహంలో భాగంగా రూపొందించిన ఈ ఎస్యూవీ, మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీ, మహీంద్రా బీఈ 6 వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. ఈ లాంచ్తో కంపెనీ తన ప్రొడక్షన్ వ్యూహంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకోనుంది.
ఈవీలను భారత్లో ఉత్పత్తి చేసి, సుమారు 100 దేశాలకు ఎగుమతులు చేయాలని మారుతీ సుజుకీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని ద్వారా అంతర్జాతీయ ఈవీ మార్కెట్లో అగ్రగామిగా మారాలనే ఆ కంపెనీ ఆశయాలకు ఈ-విటారా మరింత బలాన్ని ఇవ్వనుంది. భారతీయ ఈవీ మార్కెట్లో బలమైన ముద్ర వేయగల సామర్థ్యం ఈ ఎస్యూవీకి ఉంది. లాంచ్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో, పోటీదారుల నుంచి మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే మూడు ప్రధాన ఫీచర్ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
అద్భుతమైన ఫీచర్లు: ఈ-విటారా స్పెషల్ ఏంటి?
1. ఆల్గ్రిప్-ఇ (ALLGRIP-e) 4WD సిస్టమ్
మారుతీ సుజుకీ తన ఆల్గ్రిప్-ఇ 4డబ్ల్యూడీ (ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్) సిస్టమ్ని ఈ-విటారా ద్వారా భారతదేశంలో తొలిసారిగా పరిచయం చేయనుంది.
ఇది ప్రతి యాక్సిల్పై ఒక స్వతంత్ర ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల పవర్ అనేది నాలుగు చక్రాలకు పంపిణీ అవుతుంది. అయితే ఈ ఫీచర్ కేవలం 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్తో కూడిన వేరియంట్లలో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ఇందులో ట్రైల్ మోడ్ కూడా ఉంది. ఇది ఎంపిక చేసిన బ్రేకింగ్, టార్క్ పంపిణీ ద్వారా కఠినమైన రోడ్లపై వాహనం పట్టును (ట్రాక్షన్ను) పెంచుతుంది.
ఈ ఫీచర్ కారణంగా, ఈ-విటారా తన విభాగంలో, ధర పరిధిలో, ప్రత్యేకమైన ఆఫ్-రోడ్ మోడ్తో ఎలక్ట్రిక్ 4డబ్ల్యూడీని అందించే ఏకైక వాహనంగా నిలవనుంది.
2. హార్టెక్ట్-ఇ (HEARTECT-e) ఆర్కిటెక్చర్
ఈ-విటారా ప్రత్యేకంగా బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం రూపొందించిన కొత్త హార్టెక్ట్-ఇ ఆర్కిటెక్చర్పై తయారైంది.
ఈ తేలికపాటి ప్లాట్ఫారమ్ కారణంగా, ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో ఫ్లాట్-ఫ్లోర్ డిజైన్ సాధ్యమైంది. దీనివల్ల క్యాబిన్ స్పేస్, లెగ్రూమ్ సంప్రదాయ పెట్రోల్/డీజిల్ (ఐసీఈ) వాహనాలకు దాదాపు సమానంగా ఉంటాయి.
ఇది హై-వోల్టేజ్ భద్రతా నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది. అలాగే, ఇంటీరియర్ స్థలాన్ని పెంచడంలో సహాయపడేందుకు కాంపాక్ట్ ఓవర్హాంగ్స్ను అందిస్తుంది.
ఈ ప్లాట్ఫారమ్ 49 కేడబ్ల్యూహెచ్, 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
49 కేడబ్ల్యూహెచ్ యూనిట్: 142 బీహెచ్పీ పవర్, 193 న్యూటన్ మీటర్ల టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 344 కి.మీ డ్రైవింగ్ రేంజ్ అందిస్తుంది.
61 కేడబ్ల్యూహెచ్ యూనిట్: 2డబ్ల్యూడీ వేరియంట్లో 172 బీహెచ్పీని అందిస్తుంది. అయితే, 4డబ్ల్యూడీ వేరియంట్ టార్క్ అవుట్పుట్ను 300 ఎన్ఎం వరకు పెంచుతుంది. ఈ యూనిట్ ఒక్కసారి ఛార్జ్పై ఏకంగా 500 కి.మీ వరకు పరిధిని అందిస్తుందని మారుతీ చెబుతోంది.
3. మారుతీలో తొలిసారిగా లెవెల్-2 అడాస్
మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారా లెవెల్-2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెంట్ సిస్టెమ్) సూట్ను కలిగి ఉన్న భారతీయ తయారీదారు నుండి వచ్చిన మొట్టమొదటి కారు.
ఈ డ్రైవర్ సహాయక వ్యవస్థల్లో లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి సదుపాయాలు వినియోగదారులకు లభిస్తాయి.
ఈ ఈవీలో ప్రామాణిక భద్రతా ఫీచర్లుగా ఏడు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ముందు- వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటివి ఉన్నాయి.
లాటిన్ ఎన్క్యాప్ నుంచి ఈ ఈవీ ఇప్పటికే ఫోర్-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ను పొందినప్పటికీ, దీనికి ఇంకా భారత్ ఎన్క్యాప్ పరీక్ష జరగాల్సి ఉంది.