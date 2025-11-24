Edit Profile
    580 కి.మీ రేంజ్​ ఇచ్చే ఎంజీ సైబర్​స్టర్​ కొన్న షఫాలీ వర్మ- ధర తెలిస్తే షాక్​..!

    ప్రముఖ భారత మహిళల జట్టు క్రికెటర్​ షఫాలీ వర్మ కొత్త కారు కొనుగోలు చేశారు. దాని పేరు 'ఎంజీ సైబర్‌స్టర్'. ఇదొక ఎలక్ట్రిక్​ స్పోర్ట్స్ కారు. ఈ మోడల్​ రేంజ్​, ధర, ఫీచర్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 24, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచకప్ 2025లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు సాధించిన అద్భుత విజయం అభిమానులకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. దేశ మహిళల క్రికెట్​ చరిత్రలో ఇదొక నూతన శకం అని అందరు అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇక ఇప్పుడు ఈ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ.. స్టార్ బ్యాటర్ షఫాలీ వర్మ తనకు తాను ఒక స్పోర్ట్స్​ కారును బహుమతిగా ఇచ్చుకున్నారు. అదే ఎంజీ సైబర్​స్టర్​. దీని ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 75లక్షలు

    ఎంజీ సైబర్​స్టర్​తో షఫాలీ వర్మ..
    ఎంజీ సైబర్​స్టర్​తో షఫాలీ వర్మ..

    ఎంజీ సైబర్‌స్టర్ డెలివరీ..

    షఫాలీ వర్మ తన ఎంజీ సైబర్‌స్టర్‌తో ఉన్న ఫొటోలను ఇటీవలే షేర్​ చేసింది ఎంజీ ఇండియా. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కారును రెడ్ కార్పెట్‌పై పార్క్ చేసి ఉన్న క్రికెట్ మైదానంలో ఆమె కనిపించారు. ఈ ప్రత్యేక డెలివరీ సందర్భంగా, షఫాలీ తన కారు రంగుకు సరిపోయే దుస్తులను ధరించి, ఈ ఈవెంట్‌కు ప్రత్యేక శైలిని జోడించారు.

    కారు డెలివరీకి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఆ క్లిప్‌లో షఫాలీ మైదానానికి చేరుకుని సైబర్​స్టర్​ని డెలివరీ తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆమె కారును పరిశీలించారు.

    ఎంజీ సైబర్‌స్టర్ స్పెసిఫికేషన్లు..

    ఇక ఎంజీ సైబర్‌స్టర్ వివరాల విషయానికొస్తే, ఇందులో 77 కేడబ్ల్యూహెచ్​ అల్ట్రా-తిన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ పవర్‌ట్రైన్‌తో కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ పరిశ్రమలోనే అత్యంత సన్ననిదిగా (కేవలం 110 ఎంఎం) గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

    ఈ సెటప్ 510 పీఎస్​ పవర్​ని, 725 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    లాంచ్ కంట్రోల్ మోడ్ ఉపయోగించి, ఇది కేవలం 3.2 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 కేఎంపీహెచ్​ వేగాన్ని చేరుకోగలదు!

    ఈ ఎంజీ సైబర్​స్టర్​ సింగిల్ ఛార్జ్​తో 580 కి.మీ రేంజ్​ని ఇస్తుంది.

    ఎంజీ సైబర్​స్టర్​- డిజైన్, ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు..

    ఎంజీ సైబర్‌స్టర్ తన సొగసైన కూపే డిజైన్‌తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ప్రత్యేకించి ఆకర్షణీయమైన ఎలక్ట్రానిక్ సిజర్ డోర్స్‌తో ఇది హైలైట్ అవుతుంది. ముందు భాగంలో షార్ప్ ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్‌లు, పెద్ద ఎయిర్ వెంట్స్ ఉన్నాయి. 20-ఇంచ్​ అల్లాయ్ వీల్స్, ఆరో (బాణం) ఆకారంలో ఉన్న వెనుక ఎల్ఈడీ టెయిల్‌లైట్లు దీని బోల్డ్ లుక్‌ను పెంచుతాయి.

    లోపలి భాగంలో, కేబిన్ టెక్నాలజీతో నిండి ఉంది. ఇందులో డ్యూయల్ 7-ఇంచ్​ డిస్‌ప్లేలు, 10.25-ఇంచ్​ డిజిటల్ క్లస్టర్, నిలువు ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్ ఉన్నాయి.

    హైదరాబాద్​లో ఎంజీ సైబర్​స్టర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్పోర్ట్స్​ కారు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 78.80 లక్షలుగా ఉంది.

