    హోండాకి బిగ్​ షాక్​- యాక్టివా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కొనేవారే లేరు! ప్రొడక్షన్​ బంద్..​

    ఇండియాలో ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ విక్రయాల్లో హోండా సంస్థకు నిరాశ తప్పడం లేదు! 'యాక్టివా ఈ', 'క్యూసీ1'కి డిమాండ్​ కనిపించడం లేదని సమాచారం. ఫలితంగా ఉత్పత్తిని సైతం నిలిపివేసిందని సమాచారం!

    Published on: Nov 23, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    హోండా మోటార్‌సైకిల్స్ అండ్​ స్కూటర్స్ ఇండియా (హెచ్​ఎంఎస్​ఐ) ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ‘యాక్టివా ఈ’, 'క్యూసీ1' మోడళ్లను విడుదల చేయడంతో ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. జపాన్ ఆటోమేకర్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మంచి స్పందన లభిస్తుందని అందరూ భావించారు. కానీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ డేటా మాత్రం అందుకు భిన్నమైన విషయాన్ని సూచిస్తోంది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం హోండా ఆగస్టు 2025 నుంచి ఈ రెండు మోడళ్లను ఉత్పత్తి చేయడాన్ని నిలిపివేసింది!

    హోండా యాక్టివా ఈ ఉత్పత్తి నిలిపివేత!
    హోండా యాక్టివా ఈ ఉత్పత్తి నిలిపివేత!

    ఉత్పత్తి నిలిపివేతకు కారణాలు

    ఫిబ్రవరి నుంచి జులై 2025 వరకు హోండా మొత్తం 11,168 యాక్టివా ఈ, క్యూసీ1 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లకు చెందిన యూనిట్లను తయారు చేసింది. అయితే డీలర్లకు కేవలం 5,201 యూనిట్లు (46.6 శాతం) మాత్రమే పంపిణీ అయ్యాయి. దీనితో కంపెనీ వద్ద పెద్ద మొత్తంలో అమ్ముడుపోని స్టాక్ మిగిలిపోయింది. ఈ కారణంగానే వీటి ఉత్పత్తిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.

    డీలర్లకు పంపిణీ చేసిన 5,201 యూనిట్లలో కూడా 4,461 యూనిట్లు (86 శాతం) క్యూసీ1 మోడళ్లు సేల్​ అయ్యాయి. యాక్టివా ఈకి సంబంధించి కేవలం 740 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి!

    యాక్టివా ఈతో పోలిస్తే క్యూసీ1 మోడల్ విక్రయాలు గణనీయంగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు: తక్కువ ధర, పోర్టబుల్ ఛార్జర్ సౌకర్యం. యాక్టివా ఈ మోడల్ పూర్తిగా హోండా స్వాపెబుల్​ బ్యాటరీ సదుపాయాలపై ఆధారపడి ఉంది.

    హోండా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు- ధర, రేంజ్ వివరాలు

    మోడల్ప్రారంభ ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)సింగిల్ ఛార్జ్‌పై రేంజ్ప్రధాన ప్రత్యేకత
    హోండా యాక్టివా ఈరూ. 1.17 లక్షలు102 కి.మీస్వాపెబుల్​​ బ్యాటరీ
    హోండా క్యూసీ1రూ. 90,02280 కి.మీపోర్టబుల్ ఛార్జర్, తక్కువ ధర

    ఈ ధర, ఫీచర్లు ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లోని వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగానే ఉన్నాయి. బజాజ్, టీవీఎస్, ఏథర్, ఓలా, హీరో మోటోకార్ప్ వంటి అగ్రశ్రేణి ఈవీ తయారీదారులు కూడా ఇదే తరహా ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నారు.

    విక్రయ కేంద్రాలు

    హోండా క్యూసీ1 మోడల్ ముంబై, దిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పూణె, చండీగఢ్ వంటి ఆరు నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంది. యాక్టివా ఈ కంటే ఎక్కువ నగరాల్లో లభించడం కూడా క్యూసీ1 అమ్మకాలు పెరగడానికి ఒక కారణంగా చెప్పొచ్చు. అయితే కేవలం 3 లేదా 6 నగరాల్లో అందుబాటులో ఉండటం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా లభించే ఉత్పత్తుల విక్రయ సామర్థ్యాన్ని అందుకోలేకపోవడం గమనార్హం!

    భారతీయులకు హోండా యాక్టివాతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. దేశంలో అమ్ముడుపోతున్న బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ 2 వీలర్స్​లో ఇదీ ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీలకు పర్ఫెక్ట్​ ఆప్షన్​గా దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. కానీ యాక్టివా ఈకి మాత్రం డిమాండ్​ దక్కడం లేదు.

