రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు చెందిన ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ’ బ్రాండ్ తమ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్క్రూబ్లర్ మోడల్ ఎస్6ను మోటార్వర్స్ 2025లో ప్రదర్శించింది. ఈఐసీఎంఏ 2025లో ప్రదర్శన అనంతరం ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కనిపించడం ఇది తొలిసారి. సీ6 అనే ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ తరువాత, ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎస్6 రెండొవ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కానుంది. సీ6 పట్టణ ప్రాంతాలకు అనువైన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కాగా.. ఎస్6ను ముఖ్యంగా ఆఫ్-రోడ్ ప్రయాణాల కోసం రూపొందించారు.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ S6 ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ (ఎఫ్ఎఫ్) సంస్థ అధికారికంగా ఎఫ్ఎఫ్.ఎస్6 మోడల్ను 2026 సంవత్సరం చివరిలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్గంలో పయనించడానికి ఇది ఒక కీలకమైన మలుపుగా పరిగణించవచ్చు. ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ బ్రాండ్తో.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తమ చారిత్రక మూలాలను భవిష్యత్తులోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ ప్రయాణంతో అనుసంధానం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
కంపెనీ ఈ ఎస్6 బైక్ను "సిటీ+ఎక్స్ప్లోరర్" మోటార్సైకిల్గా మార్కెటింగ్ చేస్తోంది. అంటే, ఇది తేలికగా, చురుకుగా, కఠినమైన ప్రయాణాలకు కూడా సామర్థ్యం కలిగి ఉండేలా దీని తయారీపై అధిక దృష్టి పెట్టారు.
చరిత్ర నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్
ఎస్6 రూపకల్పన, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చరిత్రలోని పాత 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' మోటార్సైకిల్స్ నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఆ పాత మోటార్సైకిళ్లు యుద్ధ సమయాల్లో తేలికపాటి, అన్ని రకాల భూభాగాలకు అనువైన వాహనాలుగా తయారు చేశారు. వాటిని పారాచూట్ ద్వారా యుద్ధ క్షేత్రాలకు పంపేవారనే విషయం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది!
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 కేవలం అందంగా కనిపించడం మాత్రమే కాకుండా, ఫీచర్ల పరంగా కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండేలా ప్రయత్నించింది. దీనిలో క్లీన్, సరళమైన డిజైన్ ఉన్నప్పటికీ, అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
ముందు భాగంలో యూఎస్డీ ఫోర్క్స్ (అప్సైడ్ డౌన్).
చైన్ ఫైనల్ డ్రైవ్.
ముందు భాగంలో 19-ఇంచ్, వెనుక భాగంలో 18-ఇంచ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.
అల్లాయ్ వీల్స్ కంటే ఆఫ్-రోడ్ భూభాగాన్ని మెరుగ్గా ఎదుర్కోగల స్పోక్డ్ రిమ్స్ను అందించారు.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6- ప్రధాన ఆకర్షణలు
ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ఫీచర్లలో ఒకటి ఫిన్డ్ మెగ్నీషియం బ్యాటరీ కేస్! ఇది బరువును తగ్గించడమే కాకుండా, బ్యాటరీ వేడెక్కకుండా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
రౌండ్గా ఉండే ఈ టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే, పాత ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ బైక్లకు ట్రిబ్యూట్ని అర్పిస్తూ, క్లాసిక్ డిజైన్, అధునాతన సామర్థ్యాలను మిళితం చేస్తుంది. ఇందులో నావిగేషన్, వాహన వివరాలు, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వంటి కనెక్టెడ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఎస్6 భారతదేశం, యూకెల్లో ఉన్న ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ టెక్ సెంటర్లలో అభివృద్ధి చేయబడింది.
ఈ బైక్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ క్యూడబ్ల్యూఎం2290 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించి రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది. ఇది 4జీ, బ్లూటూత్, వై-ఫై కనెక్టివిటీకి వీలు కల్పిస్తుంది.
బిల్ట్-ఇన్ నావిగేషన్, ఆఫ్-రోడ్ మోడ్, పూర్తిగా మార్చుకోదగిన లీన్-యాంగిల్ సెన్సింగ్ ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, వాయిస్ అసిస్టెన్స్. రైడర్ స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయగల వాయిస్ అసిస్ట్ ఫీచర్ నావిగేషన్, మ్యూజిక్, ఇతర ఫంక్షన్ల కోసం చేతులు వాడకుండా ఉపయోగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ
FF.S6 బహుళ-విధాన కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. రైడర్లు తమ స్మార్ట్వాచ్ లేదా మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా వాహనాన్ని నియంత్రించవచ్చు.
ఛార్జింగ్ స్థితిని పర్యవేక్షించడం.
రైడ్ మోడ్లను మార్చడం.
వాహన డయాగ్నోస్టిక్లను సమీక్షించడం.
వీటిని రిమోట్గా చేయవచ్చు. ఈ సిస్టమ్ ఓవర్-ది-ఎయిర్ (ఓటీఏ) అప్డేట్లకు మద్దతు ఇచ్చేలా తయారైంది. దీనివల్ల ఎఫ్ఎఫ్.ఎస్6 బైక్ భవిష్యత్తులో కూడా నిరంతర పనితీరు, ఫీచర్ మెరుగుదలలతో సిద్ధంగా ఉంటుంది.
News/News/రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్- స్టైలిష్గా, పవర్ఫుల్గా..
News/News/రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్- స్టైలిష్గా, పవర్ఫుల్గా..